教育部长喊话所有教师 一声号令直抵学生家长内心

原标题：教育部部长喊话所有教师！这一声号令，直抵学生家长内心！

3月16日上午，十三届全国人大一次会议新闻中心举行记者会，教育部部长陈宝生就热点问题回答记者提问。

陈宝生在记者会上留下不少精彩的话语，为不少教育问题提出了给力的措施。我们为你快速梳理，一起来看！

教育部部长陈宝生：老师绝不允许课上不讲课下讲

教育部部长陈宝生在谈到中小学生减负的问题时表示，要从五个方面减负，其中老师教学减负，就是老师要按照大纲足额授课，绝不允许课上不讲课下讲、课上少讲课后讲，甚至鼓励引导学生参加培训。

教育部部长陈宝生：学校要拒绝各种“表叔”“表哥”

教育部部长陈宝生说：我也呼吁一下，我们给学生要减轻负担，要给老师也减轻负担，现在老师负担是很重的，各种填表、各种考评、各种比赛、各种评估，压的有些老师喘不过气来。基层把这个叫做“表叔”“表哥”。

学校要拒绝它们，让老师有足够的时间和精力研究教学、备课充电、提高素质、提高质量。

教育部部长陈宝生痛批：不少培训机构就是“鸡汤+忽悠”

教育部部长陈宝生痛批，不少培训机构就是“鸡汤+忽悠”，“鸡汤喝得众人醉，错把忽悠当翡翠”。结果就是，家长的口袋空了、学生负担重了、教学秩序乱了。 整个社会都要提高教育素养，树立正确的成才观、成功观。

教育部部长陈宝生表示，要治理整顿各类培训机构。培训机构是教育事业发展的必要补充，现在要整顿的是违规的这一块，整顿治理超前教、超前学，违规办学、没有资质办学，这一块负担很大、很重，叫做学生痛恨、家长无奈、机构赚钱。这种状况是不允许的。

这一声声金句，

都在为学生减负！

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责任编辑：张岩