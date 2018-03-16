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湖南邵阳公安局纪检组长朱甲云被查(图/简历)

湖南邵阳公安局纪检组长朱甲云被查(图/简历)
2018年03月16日 15:15 澎湃新闻
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　　原标题：湖南邵阳市公安局纪检组长朱甲云接受纪律审查和监察调查

　　三湘风纪微信公众号3月16日消息，邵阳市公安局党委委员、市纪委驻市公安局纪检组组长朱甲云涉嫌严重违纪违法，接受纪律审查和监察调查。

　　朱甲云简历

　　朱甲云，男，汉族，1964年12月出生，湖南省新邵县人，大学文化，1985年8月参加工作，1991年8月加入中国共产党。历任邵东县公安局党委副书记、政委，邵阳市公安局副处级侦察员，邵东县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长，邵阳市公安局经侦支队支队长，邵阳市公安局党委委员、市纪委驻市公安局纪检组组长。

　　来源：三湘风纪微信公众号

责任编辑：张玉

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