委员建议将詹天佑生日设为全国性“工程师节”

原标题：顾明委员建议将詹天佑生日设立为全国性“工程师节”

全国政协委员、中交天津航道局有限公司总工程师顾明 微信公众号“中国船舶报” 图

“建议将中国现代工程师先驱詹天佑的生日——4月26日设立为全国性的‘工程师节’，以在全社会大力弘扬工匠精神，让工程师成为新时代的明星，为加快建设创新型国家作出更大贡献。”在全国政协十三届一次会议期间，全国政协委员、中交天津航道局有限公司总工程师顾明在接受本报记者采访时，呼吁全社会关注工程师群体。

2017年11月3日，我国自主设计研发的新一代国之重器“天鲲”号自航绞吸式挖泥船下水，这是我国自主设计建造、拥有完全自主知识产权、代表世界疏浚业先进建造水平的挖泥船。而“天鲲号”的研制总负责人，就是顾明。多年来，他从一名普通现场施工员成长为中交天航局总工程师，先后主持国际标准编制及省部级科研项目数十项，为国内外数十项重大疏浚工程项目提供了有力的技术支撑。

“工程师既要有一丝不苟的工匠精神，又要有科学家的创新精神；既要有深厚的基础理论知识，又要有丰富的实践经验；既要有吃苦耐劳的拼搏精神，又要有一往无前的战斗精神。”顾明表示，中国工程师是新时代现代化建设的主力军，无论是衣食住行等民生工程，还是航天、航母、大飞机、修桥、铺路、建港、造岛等国家战略工程，均离不开工程师们的拼搏和奉献。近年来，工程师们在载人航天、三峡水电站、港珠澳大桥、高速公路、超级大港、南海岛礁等重大工程建设中倾注了无数智慧和心血，甚至付出生命的代价，以实际行动助力实现中国梦。然而，工程师虽然是中国最大的专业群体，中国却没有像护士节、医师节、教师节和记者节这种职业性节日的“工程师节”。顾明说：“美国、意大利、印度等11个国家均设立了‘工程师节’，拥有世界最庞大工程师群体的中国更有必要设立‘工程师节’。”

顾明表示，中国社会和媒体对工程师的关注度太低，工程师没有得到应有的尊重和认可。中国工程师普遍工作强度大、工作时间长，经济待遇较低，工程师精神还没有深入人心。“工人阶级是实现中国复兴梦的主力军，而工程师则是工人阶级中的‘特战队’，‘忠诚、敬业、团结、拼搏、奉献’应是工程师队伍的核心价值观。”

顾明表示，设立全国性的“工程师节”，旨在在全社会大力弘扬工程师精神，增强社会对工程师的职业认同感，提高工程师的社会地位，鼓励更多的青年才俊加入到工程师队伍中来，充分释放“工程师红利”，为加快建设创新型国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出更大的贡献。

来源：微信公众号“中国船舶报”

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责任编辑：张玉