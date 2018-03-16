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安徽亳州市科技局局长李锋接受审查调查(图/简历)

安徽亳州市科技局局长李锋接受审查调查(图/简历)
2018年03月16日 20:46 澎湃新闻
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　　原标题：安徽亳州市科技局党组书记、局长李锋接受审查调查

李锋 资料图李锋 资料图

　　亳州市科技局党组书记、局长李锋涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查。

　　李锋简历

　　李锋，男，汉族，亳州市蒙城县人，中共党员（入党时间：1991.10），现任亳州市科技局党组书记、局长，正处级。

　　1985.09--1989.07，安徽省农学院农业经济管理专业学习；

　　1989.07--1994.05，蒙城县外资办办事员；

　　1994.05--1996.07，蒙城县外资办秘书科副科长；

　　1996.07--1997.12，蒙城县外资办秘书科科长；

　　1997.12--1999.09，蒙城县外资办工会主席（副科级）；

　　1999.09--2000.11，蒙城县委党校校委委员；

　　2000.11--2001.09，市发展计划委员会工作；

　　2001.09--2002.06，市发展计划委员会社会科技科副科长；

　　2002.06--2002.07，市发展计划委员会社会科技科科长；

　　2002.07--2003.09，市政府办公室秘书科工作；

　　2003.09--2004.05，市委办公室秘书科工作；

　　2004.05--2005.06，市委办公室秘书科科长；

　　2005.06--2008.11，市委办公室副主任；

　　2008.11--2011.04，利辛县委常委、组织部部长；

　　2011.04--2012.04，涡阳县委副书记；

　　2012.04--2013.09，涡阳县委副书记、组织部部长；

　　2013.09--2015.10，涡阳县委副书记；

　　2015.10--2016.01，市委统战部副部长、市工商联（市总商会）党组书记；

　　2016.01--2016.08，市委统战部副部长、市工商联（市总商会）党组书记、市工商联（市总商会）副会长；

　　2016.08--，市科学技术局党组书记、局长。

　　来源：安徽纪检监察网

责任编辑：张玉

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