栗战书主持全国人大主席团常务主席第五次会议

原标题：十三届全国人大一次会议主席团常务主席第五次会议举行 栗战书主持

新华社北京3月16日电十三届全国人大一次会议主席团常务主席第五次会议16日下午在人民大会堂举行。大会主席团常务主席栗战书主持会议。

会议听取了大会副秘书长信春鹰作的大会秘书处关于国务院机构改革方案的决定草案审议情况的汇报，关于十三届全国人大一次会议选举和决定任命的办法草案审议情况的汇报，关于代表提出议案处理意见的报告；听取了大会副秘书长姜信治作的大会秘书处关于中华人民共和国主席的人选，中华人民共和国中央军事委员会主席的人选，十三届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长的人选，中华人民共和国副主席的人选酝酿协商情况的汇报。

会议同意将上述决定草案、办法草案、报告和各项候选人名单草案提请大会主席团第六次会议审议。

大会主席团常务主席陈希、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃、吉炳轩、艾力更·依明巴海、万鄂湘、陈竺出席会议。

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责任编辑：刘光博