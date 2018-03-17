人大代表：民法典合同编不妨设“民间借贷”专节

原标题：民法典合同编不妨设“民间借贷”专节

观察家·代表委员议政录

鉴于现行《合同法》对民间借贷规定较为单薄、粗糙，有必要借助制定《民法典合同编》的契机，设立“民间借贷”专节。

长期以来，受社会传统、思想观念等因素影响，“民间借贷”相对于“金融借款”一直受重视不足，多有“灰色地带”之嫌。但事实上，民间借贷在我国存在深厚的社会基础和历史渊源，当下更是以其手续简便、门槛较低、放款灵活、收益可观等优势而日趋活跃，有效缓解了社会融资需求。

随着民间借贷规模的不断扩大和问题日益累加，民间借贷纠纷大量成讼涌入法院。

鉴于现行《合同法》第十二章对民间借贷规定较为单薄、粗糙，立法供给不足，已无法满足民间借贷市场的需求，有必要借助制定《中华人民共和国民法典合同编》的契机，设立“民间借贷”专节，置于“一般规定”和“金融借款”专节之后。

与此同时，鉴于民间借贷涵盖范围之广（泛指金融借款之外的一切借贷），应对“民间借贷”进一步区分为一般性民间借贷与经营性民间借贷。

一般性民间借贷是指传统的偶发性资金放贷行为，如个人为亲朋好友资金需求偶尔进行的放贷。经营性民间借贷是指频繁的，甚至以放贷为主业的经常性放贷行为，如小额贷款公司，民间职业放贷人的放贷。对这两种借贷方式加以区分，具有很强的必要性和现实意义。

首先，这可有效反映民间借贷的发展现状，并通过是否具有经常性属性区分不同借贷类型之间的特征。

其次，可为立法、司法上分类管理、保护提供便利。对纠纷易解决的一般性民间借贷，立法层面无需过多考虑；但经营性民间借贷涉及小贷公司、地下钱庄、影子银行、职业放贷人等群体，在保护其合法利益的同时，亦应重视对其进行有效管理、规范，如打击高利贷、砍头息、规范交易流程，适当进行资金流向监管，避免出现局部系统性金融风险。

在立法设想上，对设“民间借贷”专节、区分两种性质，提出几点建议：

第一，以现行《合同法》条文为基础。民法典合同编的编纂并不是要制定一部全新的法律，把之前的一切推倒重来，而是在已有成果之上进行完善。现行《合同法》在民间借贷方面确立了很多重要的规范，如自然人之间借贷的实践性要求、利率规制等。应坚持以现行《合同法》条文为基本蓝本，在此基础上通过区分小节，整理、修改、完善，确立“民间借贷”一节的基本架构和内容。

第二，广泛吸收立法、司法实践成果。《民法总则》已经正式实施。因此，《中华人民共和国民法典合同编》“借款合同”章节的制定要遵循民法总则的指引，贯彻、吸收最新的立法成果。此外，《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》是在积累丰富司法实践经验的基础上凝聚的社会“共识”，已于2015年9月1日起施行，民法典合同编“民间借贷”专节应当予以充分吸收。如对民间借贷合同效力的判断，对利息的区分限制等。

第三，“民间借贷”专节要充分回应现实问题，体现时代特色。如要充分考虑信息时代“互联网金融消费者”的权益保护问题，加强平台信息披露和投资者教育，防范平台跑路、虚假宣传等局部性风险。

厉莉（全国人大代表，全国优秀法官）

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责任编辑：桂强