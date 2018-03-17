广东潮州市长谈基层治理:探索使用脸部识别功能

原标题：殷昭举代表（广东潮州市市长）：社会治理重心要向基层下移
长治久安，关键在基层；安全稳定，重心在基层。潮州目前正在积极探索基层治理新模式，大力推动服务网格化、职能综合化、平台智能化、治理社会化，以基层党组织建设为龙头，切实发挥基层党组织在基层治理中的领导作用、带头作用和战斗堡垒作用。
下一步，潮州市将创新社会治理体制、改进社会治理方式，把资源、服务、管理放到基层，把基层治理同基层党建相结合，使基层有职有权有物。
一是加快推动智能平台的建设完善和优化升级，充分运用云计算、大数据等科技化手段，探索使用智能追踪、脸部识别等先进功能。
二是将营造共建共治共享社会治理格局与开展“扫黑除恶”专项斗争结合在一起，广泛发动社会力量参与基层综合治理。
三是继续深化基层治理试点工作，抓紧完善社会治安综合治理信息系统建设。
四是将基层治理与基层党建紧密结合起来。
（本报记者 罗艾桦整理）
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