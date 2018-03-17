原标题：港媒：中国战机攻克高海拔难题 强化空中防御
港媒称，军事分析人士称，中国战斗机在该国西南山区参加演习的画面表明，军方已经克服了飞机处于高海拔时的发动机问题。
据香港《南华早报》网站3月15日报道称，解放军官方网站12日发布了歼-10和歼-11战机在雪山上空低飞的视频。
这些飞机是中国第三代轻型多用途战斗机机群的组成部分，它们使用的是俄制AL-31F发动机。
报道称，视频中还有一架陕西运-9运输机在一处高海拔机场起降的画面。
报道称，视频中还有一架西安歼轰-7歼击轰炸机正在被雪覆盖的地带上空飞行，扩充了人民解放军空军西部战区司令部的战斗阵容，该战区涵盖从重庆到西藏和新疆。
西部战区空军司令员战厚顺在视频中称，国内和国际训练提高了空军的战备能力。
战厚顺表示，在各种演习中，他们不仅瞄准假想对手，而且更注重获得有用、有效的战斗技能。
军事分析人士称，这些战机明显飞行顺利，这表明空军已经克服了发动机的高海拔问题，从而加强了人民解放军对西部边境的防御。
军事评论员宋忠平说，高海拔气压不足使得飞行非常困难，而山区气流变化令情况变得更加复杂。
宋忠平说，这段视频显示，中国战机的发动机在复杂地理环境中的稳定性得到提升。这也表明中国已经在本国西部建立了高度专业化的空军部队。
香港军事评论员梁国梁称，一旦发动机问题得到解决，中国的战机将能在高海拔地区轻松起降。
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