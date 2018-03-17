十三届全国人大一次会议第六次全体会议采访通知

3月18日（星期日）上午9时，第十三届全国人民代表大会第一次会议将在人民大会堂举行第六次全体会议。

记者可凭会议制发的记者证和媒体保障证提前1小时30分钟起从人民大会堂东门南侧第一个门经安检入场，凭二楼记者证、三楼记者证在大礼堂二楼前三区第11排之后（含第11排）和前五、七区“记者席”就座。在各楼层采访的记者，请在会议开始前5分钟停止现场报道活动。会议开始后，请保持安静。为尊重代表的表决权，请记者在代表写票阶段按现场工作人员引导有序退场。

会议开始前及结束后，记者可在人民大会堂东门外台阶下（广场西侧路除外）及大礼堂外进行采访活动。会前的采访活动请在大会开始前15分钟停止。

记者车辆请从天安门广场东侧路入口进指定停车场依次停放。

十三届全国人大一次会议新闻中心

2018年3月17日

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责任编辑：张建利