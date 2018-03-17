军报：禁酒令实施半年成效明显 军人不能醉太平

原标题：最严“禁酒令”实施半年：军人不能“醉”太平！

■陈大昊

去年“十一”前，中央军委向全军和武警部队印发《关于严禁违规宴请喝酒问题的规定》，从严开列“一个不准”“十一个严禁”负面清单。这一规定，被网友称为史上最严“禁酒令”。

“禁酒”能否“禁久”？起初，一些人还持观望态度。但经过半年实践，“禁酒令”的成效已十分明显。很多基层官兵表示，“军人笑傲在沙场，绝不是在酒场”“禁的是‘酒’，减的是‘负’，提的是‘气’，正的是‘风’”。不少机关干部也感慨，“现在没有了‘酒精考验’，工作效率更高了。而且，锻炼时间更多了，身体更健康了。”

“对于部队执行‘禁酒令’我们早有耳闻，想不到落实得这么好。”在老百姓眼里，文明之师的形象更加深入人心。这些变化，正是实施“禁酒令”的预期目的。

自古以来，因喝酒而惹事、坏事的例子不胜枚举。春秋时期，楚国与晋国交战之际，楚国大将司马子反喝得烂醉如泥，导致楚军一败涂地；官渡之战中，袁军将领醉卧帐中，曹军趁机烧其粮草，直接影响战局走向；清朝后期，八旗兵沦为一战即溃的败军之旅，一个重要原因就在于沉迷声色犬马。正所谓“桩子不高能绊倒人，酒杯虽浅能淹死人”，教训深刻，令人警醒。

对军人来说，“酒气”不仅关乎风气，更关联士气。军队是要打仗的，如果饮酒作乐“醉”太平，不只会造成酒场上的失态，还会影响训练场上的状态，最终会导致战场上失败的丑态。军委颁布“禁酒令”，通过严的禁令、严的举措，狠抓工作日喝酒、执行任务时喝酒、巧设名目酗酒等问题，就是要让每一名军人牢记自己身份，绷紧备战打仗之弦。

“禁酒令”在严禁酗酒的前提下，允许官兵在节假日、在特定场合适度饮酒，体现了制度的“温度”。作为军人，理应明白“管却自家身与心，胸中日月常新美”的道理，做到端杯不贪杯，始终保持警惕，严守规定，不违禁令。

责任编辑：张义凌