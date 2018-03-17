2017年联通业绩大反转 混改后究竟发生了什么？

中国联通3月15日交出混改后首份“成绩单”。利润大幅上涨，但利润总额依旧较低。混改带来了体制机制的变化，但这种变化仍在孕育之中。

混改后打出翻身仗

联通A股公司业绩显示，联通在2017年的收入增长主要来自于收入和成本两端均发生好转。

2017年，全年实现主营业务收入人民币2490.2亿元，同比增长4.6%；利润总额达到人民币23.8亿元，归属于母公司净利润为人民币4.3亿元，同比增长176.4%。

移动业务成为主要收入增长点。联通2017年发力流量经营，创新推出“冰淇淋套餐”等中高端套餐，细分市场，精准营销，以低营销成本高效触达目标用户，特别是年轻人市场，实现4G用户规模突破。

2017年，公司4G用户净增7033万户，总数达到17，488万户，4G用户市场份额同比提高3.7个百分点；4G用户占移动出账用户比例达到61.5%，同比提高21.9个百分点。与其他运营商相比，联通的4G用户正在迎头赶上。联通预计，2018年4G用户竞争将超过7000万，好于2017年。

用户每月贡献值也在提高。联通财报显示，移动出账用户ARPU（每用户每月贡献值）达到人民币48.0元，同比提升3.5%。2017年，公司手机上网收入同比增长28.8%，达到人民币921.4亿元；手机用户月户均数据流量达到2433MB，同比增长359.0%，仍具有巨大增长潜力。

同时，联通的成本也在优化。2017年中国联通资本开支同比大幅下降41.6%，为421.3亿元。营业成本比2016年下降0.2%。其中，终端补贴下降59.1%，录得12.55亿元；销售费用下降1.6%，录得340.86亿元。证券分析师程成认为，从成本端来看，公司的通信产品销售同比大幅下降，主要由于公司全面推动商业模式转型。

如果扣除联通的一项非经常性损益，联通业绩改善更为显著。财报显示，2017年，公司发生与光改相关的资产报废损失人民币29亿元。剔除上述光改相关的资产报废净损失后，公司利润总额达到人民币52.8亿元，归属于母公司的净利润达到人民币11.5亿元，同比增长647.1%。

2018年开局，联通依然延续了业绩逆转的路径。1至2月移动端用户达到约2.9亿，移动端服务收入同比增长12%，产业互联网收入同比增长31%，净利润达到17.6亿元，同比增长了287%。

混改贡献几何？

2017年8月，中国联通混改大幕拉开。联通A股公司通过非公开发行、联通集团老股转让的方式，成功引入14家处于行业领先地位、与公司具有协同效应的战略投资者，包括中国人寿、腾讯、百度、京东、阿里巴巴等，并在联通运营公司层面获得资金注入约750亿元，实现了财务实力和投资运营能力显著提升。

财报显示，2017年联通自由现金流达到人民币492.1亿元，同比提升5.6倍。同时受益于公司混合所有制改革引资顺利完成，公司资本实力大幅增强，财务状况更加稳健，资产负债率由上年同期的62.6%下降至46.5%。

随着混改的进行，中国联通正在发生体制机制变化。2018年2月，联通董事会提前换届，中国人寿副总裁尹兆君、腾讯高级执行副总裁卢山、百度董事长兼首席执行官李彦宏、京东集团首席战略官廖建文、阿里巴巴资深副总裁胡晓明等成为中国联通董事。

中国联通董事长王晓初表示，在体制机制改革方面，公司瘦身健体的工作取得了明显效果，不同层面的部门数量减少了21%-33%，中层管理人员退出了接近15%。公司强化多劳多得，向管理人员、核心人员人才授予A股的公司股票等，来实现责权利的一致，提升公司的活力和效率。

可以看到，联通与战略投资者业务协同也愈加深入，而创新业务的核心是放权和吸引人才。

目前，云、大数据、物联网都是以独立公司（BU）方式发展，实施更加灵活的机制。在大数据方面，联通与腾讯明确共同合作；物联网方面，联通与阿里巴巴合作，阿里新增物联网端口全部由联通来实施；在公有云方面，联通已和腾讯、阿里打通，底层由联通提供，中间层和应用层则由合作伙伴提供；联通与百度的合作主要向家庭、内容、智能、家庭网关等方向。

从联通财报可以看出，2017年IDC及云计算业务收入达到人民币110.2亿元，同比增长16.6%；物联网业务收入达到人民币14.1亿元；大数据业务收入达到1.6亿元。

尽管这些创新业务规模仍然较小，但潜力无限。对于混改究竟带来了什么？联通在接受券商调研时表示，“我们混改到现在几个月，像夫妻刚刚结婚，虽然你们希望尽快生出孩子，但是还是要给我们一点时间。我们相信好消息会一个接一个出来的”。

请回答2018

2018年，中国联通迎来股权激励第一个解锁目标。

在联通混改方案中，公司对未来三年设定了很高的业绩增长目标，突出刚性约束，并与限制性股票解锁挂钩。其解锁条件是，相比于2017年，2018年-2020年公司主营业务收入增长率不得低于4.4%、11.7%、20.9%（2016年为2.2%），且不低于行业内三大电信运营商平均水平；利润总额增长率不低于65.4%、224.8%、378.2%（2016年为-95.8%），且不得低于同行业75分位水平；净资产收益率不得低于2.0%、3.9%、5.4%（2016年为0.2%）。

对此，业内人士纷纷表示，联通要实现上述目标，仍面临很大挑战。

一是联通固网收入下滑如何逆转。2017年联通固网业务实现主营业务收入人民币908.7亿元，同比下降0.9%，基本保持平稳。公司固网宽带接入收入为人民币427.1亿元，同比下降2.6%。固网宽带新增用户130万户，达到7654万户。

电信分析师付亮表示，虽然2018年前两个月，固网宽带业务有所好转，但同样面临提速降费政策压力和竞争对手挑战，在移动和电信两强夹击下，要想改变竞争劣势并不容易。

二是行业竞争加剧，联通如何突围。联通2017财报显示，2017年新增11万个4G基站，总数达到85万个。但这与移动的187万，电信的125万基站仍有不少差距。2018年，联通网络建设全年支出预计不超过500亿元。2019年到2020年又将迎来5G投资密集期。由于4G投入目前尚未完全收回，5G虽然迎来了业务突破的良好时机，但也带来资金压力。

三是提速降费挑战。2017年四季度，中国联通业绩录得亏损。王晓初表示，这是由于去年10月1日起中国取消移动通信漫游费，这对联通四季度收入造成了影响。

目前，单位手机流量资费大幅下降，平均每MB流量收入已下降到1.2分钱/MB。三大运营商承诺2018年移动流量资费再下降30%，同时7月1日起取消流量“漫游”资费。这很可能会影响联通的收入。

王晓初表示，对于2018年到2020年三年的增长，联通都做过认真的测算。通过与互联网公司合作及自身改革，联通的经营方式有了一个巨大改变，利润的压力、增长率的压力远比收入增长率的压力要低，但经营方式的改变会使公司盈利迅速得到改变。

责任编辑：张建利