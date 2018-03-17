北京终现降雪 气象局：3月降雪属正常现象

新京报快讯（记者邓琦）今天（3月17日），北京地区普降雨夹雪或小雪，结束了连续145天无有效降水日的记录。北京市气象局今日下午表示，3月份降雪并不异常。另外，目前并未进入气象学意义上的春天，这也并非春雪。
3月份降雪是否正常？北京市气象局介绍，历史资料看，这并不是最晚的终雪日。据南郊观象台最晚终雪日监测，史上最晚的北京地区终雪日为1958年4月21日。历史上有不少年份终雪日都出现在4月份。近年来看，2016年终雪日为3月24日，所以3月份降雪属于正常的天气现象。
这是不是一场春雪？北京气象局表示，首先气象术语上，没有“春雪”的表述和定义，目前气候资料分析，北京也并未达到入春标准。
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