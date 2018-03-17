罕见 3位副国级出自同一个民主党派

来源：长安街知事

原标题：3位副国级出自同一个民主党派，少见！

今天，十三届全国人大一次会议在人民大会堂举行第五次全体会议，选举十三届全国人大常委会委员长、副委员长、秘书长。

长安街知事（微信ID：Capitalnews）发现，随着郝明金当选全国人大常委会副委员长，民建三位成员已晋升副国级。另外两位分别是刚刚当选全国政协副主席的民建中央常务副主席辜胜阻和民建北京市主委高云龙。

生于1956年的郝明金是法学博士、教授，早年曾在山东菏泽地区邮电局、梁山县邮电局当过报务员。1978年考入山东师范大学历史系，自此在高校学习、工作长达18年。1996年，郝明金担任山东省高级人民法院副院长，由此从政。2007年底，他出任监察部副部长，后又兼任中国监察学会会长。

在连续10年担任监察部副部长后，郝明金于去年1月卸任，专任民建中央常务副主席。去年年底，郝明金当选民建中央主席。

辜胜阻生于1956年，曾做过民办教师和工人。1978年，他进入武汉大学经济系学习，此后便留校工作。20年后的1998年，辜胜阻出任武汉市副市长，2007年出任民建中央专职副主席，后于2017年出任民建中央常务副主席。

辜胜阻是经济学博士，在高校任职期间的研究领域集中在宏观经济与产业升级、中小企业与民营经济、城镇化与社会发展、创新经济学与金融创新等方面。他曾先后主持过不少国家级研究项目，并有多项研究成果获奖励。

工学博士高云龙生于1958年，毕业于清华大学化工系化工专业。在国家原材料投资公司工作5年后，高云龙进入国家开发银行工作。此后，高云龙先后担任广西壮族自治区百色市副市长、青海省副省长等职。2013年，高云龙进入光大集团，后任中国光大集团股份公司副董事长、总经理。

2017年底，高云龙当选全国工商联主席。当选后的他很诚恳：“对工商联工作来说，我还是一名新兵。我要加强学习，尽快熟悉工作、进入角色，恪尽职守、勤勉工作，与新一届领导班子成员一起，为工商联事业发展作出贡献，不辜负党中央的重托，不辜负各位执委、各级工商联和广大非公有制经济人士的信任。”

通常民主党派的主席和常务副主席会进入全国人大和全国政协的领导班子，民建之所以有3名副国级，是因为高云龙除了民建北京市主委的身份外，还是全国工商联主席，因此当选了全国政协副主席。

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责任编辑：张建利