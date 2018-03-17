工商总局：我国市场主体已达1亿 五年增加80%

新京报快讯（记者戴轩）今天，国家工商总局召开市场监管专家委员会座谈会，围绕进一步深化商事制度改革、推动市场监管改革创新听取专家现场意见。

这几年，我国经济正处于转型时期，在新旧动能转换和结构优化升级过程中，经济发展面临许多难题和挑战。中国市场监督管理学会会长何昕称，商事制度改革释放了改革红利，降低了企业发展的制度性成本，使企业开办时间缩短三分之一以上，世界银行报告显示，我国开办企业成本仅占人均收入的0.7%，是成本最低的主要经济体之一。

而国家工商总局局长张茅介绍，最近，我国市场主体达到1个亿，这五年来增加了80%。百姓愿意投资创业，对改变市场预期、改变市场低迷氛围发挥重要作用。

涌现的新增市场主体为经济发展注入新活力。特别是在互联网、大数据等科技革命和产业变革的背景下，近年来新设立的企业，高新技术产业、新兴服务业、“互联网+”等快速发展，新设企业中服务业企业占80%以上，成为经济转型升级的重要推动力。

近年来，我国经济增速放缓，传统产业开始“去产能”，引发社会对就业的担忧。不过，张茅表示，经过相关部门测算，新增市场主体创造的就业占到了城市新增就业的40%。而从2013到2017年度，我国营商环境的世界排名提高了18位，其中开办企业便利度上升了65位。

责任编辑：张建利