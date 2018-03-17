国家多部门连夜出击 这些黑心企业被列入黑名单

原标题：国家多部门连夜出击，这些黑心企业上“黑名单”！这就是3·15速度！

昨天，央视“3·15”晚会重磅出击，曝出五大行业黑幕！节目一经播出，各地执法部门雷霆出击，连夜追踪涉事企业。截至目前，已有多家企业被要求停产，一经查实，将列入国家部委设置的行业“黑名单”！

交通运输部回应道路标线偷工减料：问题企业将入黑名单

昨天，“3·15”晚会报道曝光了一些地区的道路反光标线存在的质量问题。对此，交通运输部第一时间派督导小组直奔武汉，对当地的反光道路标线进行实地调查，并表示，对于有关问题将积极采取措施，督促整改。

交通运输部公路局养护处 燕科 处长：今年“3·15”晚会播出了道路标线暗藏隐患，反应个别道路标线生产企业为了谋取利益，偷工减料、逃避监管，而且一些产品已经在道路上投入使用，这是我们所不能允许的，针对节目报道针对我们公路有关的问题，我们将采取坚决措施，督促整改，对节目中反应的问题企业，一经查实将列入我们交通行业的黑名单，坚决杜绝不合格的产品进入交通领域。

燕科表示，此前交通运输部已在全行业布署开展了公路标线质量控制专项治理工作，并对部分地区开展监督检查，从标线产品入场、施工等各个环节，开展全面排查和治理整顿。

交通运输部公路局养护处 燕科 处长：下一步我们将督导各地交通运输主管部门举一反三进一步严格监管，构筑严密的防火墙，严防劣质产品进入交通建设市场，保障人民群众安全便捷出行。

江苏江阴连夜追查“黑心”水管：4家涉事企业已经被要求立即停产、停业

昨天的“3·15”晚会，还对一些企业使用再生料生产排水管的违规情况进行了曝光。而在晚会结束后的当天晚上，位于江苏江阴的4家涉事企业已经被要求立即停产、停业，并接受调查。

“3·15”晚会结束后，江阴市场监管局联合公安部门，连夜再次派出四路执法人员，对涉事企业财务账目情况进行核查，对已销售问题产品，进行排查追踪。

江苏省江阴市市场监管执法大队副大队长 周挹丹：公安部门已经对企业相关涉事人员进行了传唤，我们在进一步核查他们产品的销售渠道。

今天，江阴相关执法部门对全市所有PE类管材企业开展拉网式排查。在执法检查中工作人员发现，很多产品标识不清，管材产品外观与给水管极为相似，这是造成排水管可能被用作给水管的重要原因。监管部门表示，将加大整顿力度，防止违规产品混淆市场。

江苏省江阴市市场监管执法大队副大队长 周挹丹：以后加大监管力度，要求企业，明确标识，蓝线不能出现在非给水管上。

重庆监管部门追踪“珠宝骗局”：送检珠宝样品经检验全部不合格！

昨天的“3·15”晚会曝光了一些商家利用幸运抽奖兜售珠宝的骗局，随后，我们的记者也对监管部门的现场执法行动进行了跟踪采访。今天，这些在执法过程中被暂扣的涉案珠宝被送到了质检部门，进行了进一步检测。

国家珠宝首饰质量监督检验中心（重庆）副主任 王璇：昨天工商局送来的样品都是不合格的，不合格的情况主要分为两类。第一类是标签标识不完善，第二类是他的商家标签与他的实际货品是不相符的。

以这件标签为天然红宝石为例，在仪器检测下，呈现出两条明显的白色缝隙。

国家珠宝首饰质量监督检验中心（重庆）副主任 王璇：这个地方有很强的荧光，这个是外来人工充填的物质产生的荧光。

重庆市工商局经济检查执法局一处副处长 胡健禾：全部不合格用我们话说基本上就可以定为假冒伪劣的产品。

工商部门表示，将依据反不正当竞争法第二十条的规定，对商家做出从重处罚。

另外，重庆市物价部门也告诉记者，针对旅游景区当中，消费者反应最为集中的，旅游购物价格高，餐饮等方面的问题，物价部门正在起草重庆市旅游景区价格行为规范，且有望在今年推出。

重庆市物价局价监分局市场价格监管室主任 王成吉：第一个是商家要自己加强自身的管理，另外也是提醒消费者，加强自身权益的维护。

责任编辑：桂强