人大代表:在机构设置上赋予地方政府更多自主权

原标题：国务院机构改革方案决定草案今表决

新京报讯 （记者沙雪良 郭超 李玉坤）今天上午，国务院机构改革方案的决定草案将提请十三届全国人大一次会议表决。此前，各代表团在3月14日曾召开全体会议审议改革方案，代表在发言中普遍赞同该方案。

对于方案的落实，一些代表提出，应在机构设置上赋予地方政府更多自主权，机构整合后的编制资源向基层倾斜。

“方案坚持推进简政放权”

在举行全体会议审议国务院机构改革方案时，广东团、湖南团、陕西团、宁夏团等大多数代表团均表示完全赞同。

“方案紧扣建起职责明确、依法行政的政府治理体系这个任务，目标明确、任务清晰，指导性和操作性都很强。”在陕西团，全国人大代表、陕西省委书记胡和平说，方案抓住了正确处理政府和市场关系这个关键所在，体现了以人民为中心的价值取向，彰显了改革创新的时代精神。

在上海团，全国人大代表、上海市市长应勇发言表示，本次机构改革，坚持推进简政放权，有利于为各类市场主体营造更好的营商环境和市场环境，更好发挥政府作用。

在澳门团，全国人大代表、中央人民政府驻澳门联络办公室主任郑晓松说，改革方案体现优化协同高效原则，坚持一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责，“相信此轮改革一定能为推动国家经济社会高质量发展提供有力的体制保障”。

应避免“新官不理旧账”

审议中，部分代表对方案提出了建议。多个代表团的代表提出，希望在机构设置上赋予地方政府更多自主权。例如，在吉林团审议中，全国人大代表、吉林白山市市长王冰建议，国家和省市县统筹推进，在机构设置上赋予省市县政府更多自主权，合理配置行政编制。

广西团全体会议审议中，全国人大代表、广西河池市常务副市长韦朝晖建议，尽快出台地方机构改革的指导细则，把机构整合后多出来的编制资源向基层一线倾斜。

在重庆团审议中，全国人大代表、外交部长王毅提出建议，在制定应急管理部“三定”方案时，把海外应急需要考虑进去；组建和推进国家国际发展合作署时，把援外理念、功能的改革落到实处。

在江苏团全团审议中，全国人大代表、国家行政学院副院长陈立提出，改革涉及部门多，要加快职能和人员有机融合，克服合并后“两张皮”现象；全国人大代表、江苏恒瑞医药股份有限公司董事长孙飘扬则建议，相关职能部门妥善做好工作衔接，保持政策连贯性，避免“新官不理旧账”。

★ 声音

3月14日，十三届全国人大一次会议北京代表团举行全体会，审议国务院机构改革方案，多名人大代表结合自身工作畅谈感受，并对下一步工作做出规划。

全国人大代表、北京市发改委主任谈绪祥

方案为落实新总规提供制度保障

全国人大代表、北京市发改委主任谈绪祥表示，国务院机构改革方案充分体现了可持续发展的要求，为北京落实新的城市总体规划，提供了制度保障。

谈绪祥表示，这次机构改革的一项重要内容，是将分散在国土、水利、农业、林业、发改委等多部门的国土空间用途管制和生态环境管理职能统筹起来，组建自然资源部和生态环境部，这对北京切实落实好城市总体规划，坚持以自然资源环境承载能力为刚性约束条件，实现减量发展、促进自然生态永续利用提供了坚实的制度保障。

他举例说，北京提出的以水定城、以水定地、以水定人、以水定产，将在统一的规划当中，视水资源、水生态、水环境的承载能力来确定空间布局，实现城市良性运行和可持续发展。

谈绪祥强调，这次自然资源确权职责统一到自然资源部，自然资源部将行使全民所有自然资源资产的“所有者”职责，既有利于保护，也有利于追责。比如，北京城市总体规划划定了市域面积25%左右的生态红线，按照国家的方案，建立生态保护红线的台账系统、刚性约束监测实现全覆盖，这些管理职责都将更加明确。同时生态环境部的生态保护监管功能也在加强，这对于北京通过实施更加严格的环境影响评价来推动污染防治等工作，具有非常积极的意义。

全国人大代表、清华大学校长邱勇

重组科技部有利于资源合理分配

全国人大代表、清华大学校长邱勇表示，这次重新组建科学技术部，将科技部、国家外国专家局的职责整合，同时把国家自然科学基金委员会改为科学技术部管理，将有利于更好地统筹海内外科技人才的需求和供给，有利于科技资源和项目在自然科学基金、科技重大专项、重点研发计划、技术创新引导专项以及基地和人才专项五大科技平台上合理分配和协调。

邱勇认为，重新组建科学技术部，符合十九大报告提出的加快建设创新型国家的要求。“为了加快创新型国家建设，要扎实推动基础研究；推动更多原创性科研成果的产生；在重要领域产生颠覆性技术，并加快应用；要更加重视科技队伍的建设；在科研管理上加强协调统筹。”邱勇说。

一直以来，自然科学基金委对推动我国基础研究发挥了重要的作用，邱勇希望新组建的科学技术部能够采取更多有力措施，强化基础研究。此外，邱勇希望新组建的科学技术部加快国家创新体系的建设。他认为，在国家创新体系里，企业和大学是两个重要的引擎，大学由于其在人才和学科方面的优势，会在国家创新体系里发挥重要的不可替代的作用。

全国人大代表、北京市密云区委书记夏林茂

落实改革要求保护好首都“生命之水”

全国人大代表、北京市密云区委书记夏林茂在发言时说，国务院机构改革方案减少了8个正部级机构和7个副部级机构，优化职能设置和职能转变，理顺了很多长期没有理顺的职责关系。改革后，同类事项整合到一个部门管理，有效地防止了“九龙治水”所导致的权责不清或者推诿扯皮，有利于提高行政效率，提升经济和社会管理水平。

夏林茂认为，这次改革与基层密切相关，比如这次方案提出组建生态环境部，有利于进一步强化和明确环境保护的权力和职责，加强执法，促进生态文明的建设。

“密云是首都重要的水源地和生态涵养区，这几年我们也在积极探索保水体制和机制的改革，在全国率先建立了综合执法的试点，从密云水库的管理处、区生态办、区农业局、区环保局这几个部门抽调了一些人员，并取得市政府授权同意，将相关部门的行政处罚权限一并授予密云水库综合执法大队，建立了实体化的区域整合执法体制，从源头上破解了多头执法、执法空白、执法效率不高的问题。”夏林茂说，“下一步工作和这次组建生态环境部有非常密切的联系。我们将落实改革的要求，加大生态环境保护的力度，保护好首都的生命之水，构建起首都东北部坚实的生态屏障。”

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责任编辑：桂强