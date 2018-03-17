这10种机关里的老实人被人民日报点赞 都是谁？

原标题：人民日报点赞的10种机关里的老实人 有你吗？

重用老实人，是树立机关良好风气的重要手段。那么，机关里的老实人是什么样的呢？一起来看看吧！

01

不和你套近乎

又能积极配合你工作的人

他们不擅长和领导套近乎，工作上服从命令，任劳任怨，不阿谀奉承。他们主动干事，听从安排，注重大局，不贪私利。

02

不和你多走动

又能体谅你良苦用心的人

在工作中有了一点点成长，在生活上得到一丝丝照顾，他们都能够深切体会到组织和领导的关爱。然后他们会以更好的状态投入到工作中，用实际行动来报答组织的关爱，而不是通过多和领导走动来获取什么。

03

不经常往你家里跑

而常常往基层跑的人

他们把心思和精力都放在了基层，不怕领导不注意，就怕基层不满意。他们能记住老百姓的门是朝东还是朝西开，却记不住领导家的门牌号码。

04

不关心你的生活私事

而帮群众排忧解难的人

他们不琢磨人，专琢磨事。他们对领导的生活习惯和兴趣爱好知之甚少，却对老百姓的需求和困难极其关注。他们很容易被人误认为太木讷、不机灵、能力弱。

05

不当面恭维你

但能自觉帮你树立威信的人

他们不习惯说客套话。在他们心中，威信不是说出来的，而是靠工作与业绩立起来的。同事对工作安排有怨气，他们会积极开导，带头做事；领导在工作部署中出现疏漏，他们会私下委婉提出，补台而不拆台。

06

不向你表态

但能以高标准完成工作任务的人

他们总是不声不响干活，竭尽全力做事，任劳任怨，且一丝不苟。他们认为“干得好”比“说得好”更能体现人生价值。

07

不邀功表功

但能创造性工作的人

他们会为了干好工作而走千山万水，吃千辛万苦，想千方百计，却对自己的功劳只字不提。

08

不爱向组织提个人要求

但能积极工作的人

他们的表现和业绩都很好，但对于个人进步，他们往往不好意思开口。

09

不爱看你脸色行事

能公事公办的人

他们坚持原则，不徇私情。他们最能保护人，也最容易得罪人。他们不看领导脸色行事，只依规章制度办事。

10

不爱给在岗者烧香

而能给离任者送温暖的人

他们不势利，不图利，老老实实待人。他们为人厚道，说话实在，干事踏实，为人真实，一点也不矫揉造作。

习近平总书记就一篇《形式主义、官僚主义新表现值得警惕》的文章作出批示强调：“纠正‘四风’不能止步，作风建设永远在路上。”经过五年整治，“四风”问题中，享乐主义、奢靡之风基本刹住，形式主义、官僚主义一定程度上仍然存在。中央纪委监察部网站给形式主义、官僚主义突出问题画了像，摆表现、查问题，入木三分。

责任担当方面

贯彻落实方面

调查研究方面

召开会议方面

来源 ：共青团中央

责任编辑：桂强