十三届全国人大一次会议第五次全体会议即将举行

十三届全国人大一次会议第五次全体会议，即将于今天上午9时在人民大会堂举行。

届时，2900多名全国人大代表将表决关于批准国务院机构改革方案的决定草案，表决十三届全国人大一次会议选举和决定任命的办法草案，选举中华人民共和国主席，中华人民共和国中央军事委员会主席，十三届全国人大常委会委员长，中华人民共和国副主席，十三届全国人大常委会副委员长、秘书长。

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责任编辑：张岩