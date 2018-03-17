代表：应鼓励临街单位和经营场所免费开放厕所

原标题：刘和生代表（湖南岳阳市委书记）：“厕所革命”需城乡分类推进
“厕所革命”有利于改善人们的生活质量。要努力补齐厕所问题这块影响群众生活品质的短板，还需进一步创新理念，针对城市、农村的不同情况把脉开方，力争花小钱办大事。
老百姓都呼吁要在大街上建厕所，但是选址时，谁也不愿意把厕所建到自己家门口，这是导致一些城市出现如厕难的重要原因。对此，应引导和鼓励临街单位和经营场所向社会公众免费开放厕所，建立便民的“共享厕所”。
城市“厕所革命”重在管理，强在服务。不仅要提升厕所数量，更要提高服务质量。相关单位和经营场所将厕所对外开放后，不能一放了之，而是要加强管理，做好服务，确保“共享厕所”干净、卫生，让群众“方便”更舒心。今年初，岳阳市已在中心城区试水“共享厕所”，11个内部厕所正式向公众开放。
农村“厕所革命”是乡村振兴的起点，应当作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进。建议将“厕所革命”与农村“空心房”整治结合起来，引导群众拆掉闲置房、危旧房、零散房、违建房等“空心房”，支持他们在政府规划的集居点集中建设新房，建好卫生清洁的厕所。
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