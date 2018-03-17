原标题：学者谈组建自然资源部：可避免规划“打架”，节约行政成本

3月13日，国务院机构改革方案提请十三届全国人大一次会议审议。此次国务院机构改革方案调整后，国务院正部级机构减少8个，副部级机构减少7个，除国务院办公厅外，国务院设置组成部门26个，国务院机构改革方案在天津各界引起了强烈反响。

国务院机构改革将促进经济发展

国务院机构改革是国家治理的深刻变革

“国务院机构改革方案是党中央国务院从战略全局和长远发展的高度作出的重要部署，是改革开放40年来，改革力度最大、涉及面最广、体现治理体系和治理能力现代化为导向的一次深刻改革，适应了新时代新目标新要求和我国社会主要矛盾变化，聚焦发展所需、基层所盼、民心所向，有利于提高政府行政效能，加强监督管理，推进国家治理能力现代化。”全国政协委员、恒银金融科技股份有限公司董事长江浩然说。

国务院机构改革将进一步激发市场活力

通过机构改革，将优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提升工作效能，构建系统完备、科学规范、运行高效的国家机构职能体系。江浩然表示，“改革”将有效减少多头管理和职责分散交叉，使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，提高资源尤其是稀缺资源的配置效率，促进经济发展方式转变，保持宏观经济稳定，进一步激发市场活力。“机构改革为实现高质量发展打下了制度机制基础，突出以人民为中心的执政理念，长期以来民生热点、焦点、难点问题将得到有效改善，既满足短期需求，又解决长远发展问题，有效缓解不平衡不充分的矛盾，平衡发展与生态环境保护之间的关系，更好的适应了新时代发展需要。”江浩然认为，国务院机构改革方案将推动政府监管更加透明、更有效率，形成监管合力，更好的防范风险，促进经济社会健康发展。

杨龙

天津市政治学会会长、南开大学周恩来政府管理学院教授杨龙表示，本次国务院机构改革的主要特点是管理权设置更为科学，机构设置更为合理，更便于行政权力的运行，在理顺横向部门间关系和纵向央地关系方面的作用明显。对此，杨龙分别举例来进行说明。

在理清横向部门关系方面，以组建自然资源部为例，杨龙认为，这有助于解决职责交叉和政出多门的问题。过去国土规划、城市规划、主体功能区规划分别由国土部、住建部、国家发改委制订，三个部门之间没有隶属关系，各自制订自己的规划，结果出现了不同的规划之间交叉、重复，甚至不一致。现在这些规划功能合并在自然资源部，由同一个部门负责制订这些规划，既可以避免规划“打架”，又可以节约制订规划的行政成本和技术资源。对于组建生态环境部，杨龙认为，这有助于解决政府规制时出现的“九龙治水”问题，通过把环保部、国家发改委、国土部、水利部、农业部、国家海洋局、南水北调工程建设委员会办公室的环境保护职能归并，使得天气、空气、地面、农田、地下水、河湖海，以及人工渠等的生态环境保护监管权力集中在一个部门，形成一个规制体系，各类监管按照分工，协同执法，可以明显提高生态环境保护的执法力度。

此次国务院机构改革方案提出，组建国家市场监督管理总局，不再保留国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理总局。对此，杨龙认为，这将解决地方机构改革面临的“大部制孤岛”问题。此前，地方政府在机构改革中有很多创新，其中一个方面是试行大部门制改革。目前一些省级政府已经合并了工商行政管理、质量监督、食品药品监督三个部门，成立大的市场监督管理部门。合并后的市场监管部门把原来的多支执法队伍合为一支，提高了市场监管的效率，减少了市场主体的负担，是成功的改革。本次国务院机构改革组建国家市场监督管理总局，将理顺纵向关系，使得国务院的机构改革与地方机构改革进展一致。不仅如此，此次国家层面率先进行多个领域的大部制改革，也为地方机构改革提供了宏观制度环境。

国务院机构改革方案是发展所需、基层所盼、民心所向

对于国务院机构改革，全国人大代表、天津市中医药研究院副院长张智龙表达了自己的看法。他表示，深化国家机构改革，是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革；是进一步提高国家治理能力和治理水平的重要举措。进入新时代，面对新任务新要求，机构设置有些与时代不相符，如机构重叠或划分不科学，职责交叉或缺位，权责脱节，效能不高等，影响了履职能力，因此，必须深化党和国家机构改革。

进入新时代，医药卫生改革已经进入深水区，人民群众对健康需求的日益增长和医疗事业发展不平衡不充分的矛盾日益突出。张智龙认为，为给人民群众提供全方位全周期的健康服务，推动实施“健康中国”战略，就必须转变政府职能，提高效率效能，提高政府执政能力。

“党中央站在国家卫生事业发展全局，将与人民健康息息相关的部门整合，组建国家卫生健康委员会，是适应新时代中国特色社会主义卫生事业发展要求作出的重大决策部署，是建立集中统一高效的健康治理体系的重要举措。”张智龙说，“这将有利于统一领导协调推进深化医药卫生体制改革；有利于国民健康政策的统一谋划，统一部署，统一实施；有利于顶层设计，制定卫生健康事业各种标准制度；有利于卫生健康事业“放管服”工作的落实。

“此次国务院机构改革方案是今年两会亮点之一，政府职能进行重新优化，减少机构重，充分体现了政府在职能转变、构建服务型政府决心和务实精神。”天津财经大学教授丛屹说，“减少机构重叠、权利重叠，有利于提高政府效率，推动政府职能转变，在结果上减少了办事人的行政成本。”

改革方案在金融监管方面也做出了较大的调整。根据提请审议的方案，不再保留中国银行业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会。原有“一行三会”格局调整为“一行两会”，引起了业内诸多想象。丛屹告诉“津云”新闻记者：“机构设置没有最好只有最适宜。证监会仍旧独立运行，一方面是因为证券市场运行具有独立性特征，另一方面也说明了构建以直接融资为主的金融体系仍旧是未来中国金融发展的主攻方向。特别是在下一步国企混改，支持创新型企业、民营经济发展，都需要继续加大直接融资力度。”

团泊湖湿地

团泊新桥

对于国务院机构改革方案，特别是设立生态环境部，静海区团泊水库管理处处长韩滨表示，非常认同国家的改革方案，改革机构设置将进一步优化职能配置，促进地方深化职能、提高效率。

韩滨说：“作为团泊湿地的一线工作者，得知国家设立生态环境部后十分振奋，我也深知责任重大，要积极贯彻落实好习近平总书记提出的‘绿水青山就是金山银山’的理念，把团泊湿地保护工作继续落实到位。”

据韩彬介绍，随着湿地保护工作的开展，近年来团泊湖的鸟类迁徙越来越多了，生态环境好了，对区域发展也起到了促进作用。

“今年，我们将从多方面做好团泊水库生态保护工作，特别是水库安全监测，水面环境卫生巡查，加大鱼苗、蟹苗投放，自然保护水下生态，定期化验水质，生态补水等重点工作，对团泊水库从水下到水面，从堤坝到两岸做好湿地生态保护，这也将有力地促进静海的整体发展。”韩滨说。

来源：北方网

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责任编辑：张义凌