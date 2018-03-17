315曝光交通标线不达标等问题 山西大同开展整治

央视3·15晚会曝光大同魏都大道交通标线不达标。

原标题：大同：高度重视央视3·15晚会曝光的问题，立即开展整治

2018年3月15日晚，央视3·15晚会曝光大同魏都大道交通标线不达标、存在交通安全隐患和部分县区存在销售不合格杏仁露问题之后，大同市对此高度重视，迅速处置。当晚，市委市政府主要领导获知消息后立即作出批示，并围绕“迅速行动、全面清查，深刻反思、严肃追责，举一反三、彻底整改”24字要求连夜部署。

3月16日，市委主要领导主持召开专题会议，针对3·15晚会曝光的质量问题，专门成立联合调查组。市公安局、工商局、食药监局等相关部门主动认领问题，迅速开展行动，立即查明情况，快速反应整改。当天上午，大同市委市政府立即开展专项整治行动，对存在的问题全面清查、彻底整改。

此外，大同市将快速构建起最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责的综合体系，对食品安全和质量监管方面要持续强化依法治理，坚持源头控制、产管并重、重典治乱，夯实各环节、各方面的责任，并快速有效建设职业化检查员队伍，严防、严管、严控食品安全风险和质量不合格的产品，坚决、有效、有力保障好人民群众的身体健康和生命安全。

大同市委市政府表示，主动接受舆论、群众和社会监督，真诚欢迎社会各界举报，整改整治结果将及时向社会公布。

来源：微信公号“山西新闻网”

责任编辑：张义凌