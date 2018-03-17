去年北京农民工72.4万人 比上年减少2000人

原标题：北京农民工月均收入3230元

国家统计局北京调查总队昨天发布的《北京2017农民工监测调查报告》显示，去年北京农民工月均收入3230元，较上年增长7.7%。其中从事交通运输业的农民工月均收入最高，达到4133元；而去年收入增幅最大的是居民服务业的农民工，收入增幅达到22%；而批发零售业农民工是唯一出现收入下降的。

国家统计局北京调查总队此次在北京全市13个郊区农村对北京户籍的农民工开展了监测调查。近几年，随着北京市城镇化建设的逐步推进，北京的农业户籍人口不断减少，农民工总量也一直呈下降局面，从2014年至2016年，下降幅度分别为1.4%、4.2%和2.6%，2017年的下降幅度减缓为0.3%。根据监测数据推算，2017年全市农民工总量为72.4万人，比上年减少2000人。

与之相对应的是，北京农民工的平均年龄继续加大，老龄化趋势显现，其中50岁以上老龄农民工比例提高。去年北京农民工平均年龄为45.3岁，比上年增加0.6岁。50岁以上农民工比例超过三成，比上年继续提高。1980年及以后出生的新生代农民工比例为22%，与全国新生代农民工比例超过50%相比，差距较大。

调查显示，去年北京农民工从事第二产业的比例已下降至不足两成，而从事第三产业的比例则继续增加，占比已超过八成。从从事的行业看，去年北京农民工从事的行业仍然比较集中，就业人数最多的行业是建筑业，制造业，居民服务、修理和其他服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，公共管理社会组织，这六个行业共吸纳了超过八成的农民工就业。

在北京全部农民工中有9.1%的农民工进行各种经营活动，比上年有所下降。其中，经营人数最多的是交通运输业，占45.6%；批发和零售占26.7%，居民服务、修理和其他服务业占10.7%。

据调查，北京农民工的就业地区以本区本市为主。去年北京的72.4万农民工中，在本乡镇就业的农民工超过40万人，在本区（包含本乡镇）就业更是高达60万人。离开北京到全国其他地区就业的农民工仅为4000人。另据了解，北京农民工就业虽然是以本区本市为主，但随着全面实施乡村振兴战略和新型城镇化与美丽乡村建设等政策的推进，依然出现了由外区向本区、由外省市向北京回流的迹象。

另外根据调查发现，北京农民工遭遇单位或雇主拖欠工资情况是极个别现象。据监测网点调查数据显示，去年仅有1人存在工资被拖欠情况。

责任编辑：张义凌