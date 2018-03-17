中国这波国务院机构改革 外媒好评如潮

原标题：中国这波国务院机构改革，外媒表示很服气

海外网3月17日电 据新华社17日报道，十三届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，批准了这个方案。在国务院机构改革方案的议案13日提请全国人大审议时，就立即引发热议。国外主流媒体好评如潮，全面、高效等关键词也频频出现在外媒报道中。

重建机构职责角色 提升政府运转效率

对于改革后国务院正部级机构将减少8个、副部级机构减少7个的调整，英国《金融时报》引述芝加哥大学中国政策专家杨大利的话表示，“这在很大程度上是一种合理化，试图整合各部委的职能，而不单单是一种瘦身”。

美国《纽约时报》则表示，中国迎来近年来规模最大的政府机构改革，重建了机构的职责、角色和权力，以使它们运转地更加高效。

防范金融风险 堵住监管漏洞

此次国务院机构改革方案，将中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管理委员会的职责整合，组建中国银行保险监督管理委员会，作为国务院直属事业单位。《金融时报》指出，中国合并银行业与保险业监管机构，组建以堵住那些使影子银行活动成为可能的监管漏洞，这是北京方面防范金融风险的“监管风暴”的最新举措。

美国《华尔街日报》认为，将银监会和保监会合并，旨在加强对作为金融市场和经济主要资金来源的金融机构的管理，其他调整也反映了政府最新的优先事项。英国路透社指出，整合银监会和保监会，为央行等决策机构赋予了新的职能。金融监管机构的合并被期待已久，中国旨在寻求方法打击风险较高的贷款业务并降低企业的高债务水平。

告别保守管理机制 建设服务型政府

《巴基斯坦观察家报》认为，中国的这次机构改革，将让政府机构更加优化、更加高效、并且更注重服务型政府的建设。此外，这次重组将帮助中国更好实现现代化高质量增长。

德国之声重点关注了关于组建退役军人事务部的内容。报道认为，退役军人事务部的组建解决了近年来退役军人待遇保障和安置或转业的问题，而过去这些工作是由民政部、人社部和中央军委相关部门分开负责的。整合后将能建立一个集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制。俄罗斯卫星通讯社则援引俄军事专家瓦西里·卡申的话表示，中国决定成立退役军人事务部是完全符合逻辑的。这一决定早已成熟，证明了中国政府对退役军人问题的关注。

《华尔街日报》注意到，此次机构改革创建了国家市场监督管理总局，将价格监督检查、工商许可、反垄断执法、质量控制和食品药品安全等职责整合，有利于更好地调控中国经济。

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责任编辑：张岩