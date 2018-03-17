湖北恩施州长：脱贫老百姓没返贫 我心里就踏实了

原标题：恩施州州长刘芳震：“脱贫的老百姓没有返贫的，我心里就踏实了”

十八大以来，习近平总书记提出了“精准扶贫”的战略思想，并要求：扶贫要实事求是，因地制宜；要精准扶贫，切忌喊口号。作为脱贫攻坚的重点地区，全国人大代表、湖北恩施自治州州长刘芳震在做客央广两会特别节目《谁不说咱家乡好》时表示，恩施州委、州政府始终牢记总书记嘱托，在脱贫攻坚中，既要啃下脱贫“硬骨头”， 确保脱贫路上“一个都不少”；更要提高脱贫的质量，不搞“数字脱贫”，脱真贫、真脱贫。

要致富，先修路

“蜀道之难，难于上青天”，李白的这句诗用来形容位于武陵山区的恩施也毫不为过。作为湖北省唯一的少数民族自治州，恩施地处武陵山集中连片特困地区，八个县市都属于国家级重点贫困县。截至目前，全州仍有40.9万贫困人口，而距离2019全州实现脱贫的预期目标只有短短不到2年时间。脱贫攻坚时间紧、任务重。尤其是在少数民族聚居的武陵山区，交通不便是制约当地发展的最大瓶颈。早年间村民出行，往往要靠肩挑背驮，整整走上一天才能到县城。

“山区其实有很丰富的资源，但是只靠肩挑背驮，里边的东西运不出去，外边的东西也进不来。”

刘芳震认为，要解决这个问题，首先必须要过的一关就是基础设施建设，通过修路来改变山区的交通状况。为此，过去几年间，恩施州花大力度进行交通基础设施建设，目前已有2条铁路、4条高速相继建成通车，实现了土苗儿女“通高速、通铁路”的百年梦想，恩施也成为全国首个开通动车的自治州。 “这个是老百姓感受最直接、最实惠的发展红利，从此恩施‘山不再高、路不再远、地不再偏’。”

作为恩施改革开放四十年的亲历者、见证者，同时也是参与者、践行者。刘芳震对交通给恩施带来的变化有切身感受，龟塘村曾是他重点帮扶的一个贫困村，刘芳震刚接手时，村中没有一条硬化路，山高路远，距离恩施州首府有一百多公里，离最近的县城也有二十多公里，村民外出十分不便。没修路之前，村民的人均收入只有5000元左右，而在修路之后村民人均年收入达到8000多元，如今全村已经脱贫。“像这样通过交通设施改善而脱贫致富的村子有很多，这只是其中一个。”刘芳震说。

贫困户要个个精准识别

据刘芳震介绍，目前恩施的立体交通网络已基本形成，全州所有行政村已经实现了路网村村通。 但恩施州作为深度贫困地区，农村公路基础弱、欠账多，仍是决战脱贫攻坚、决胜全面小康最薄弱的环节。目前，恩施全州还有812个撤并村、1.4万个20户以上的自然村未通沥青水泥路。“要实现精准脱贫，还需建设通畅工程约2.2万公里，解决农村交通‘最后一公里’问题。”

精准脱贫是刘芳震在采访中多次提到的一个词，他告诉记者，过去一年，全州虽然有140个重点贫困村顺利出列，3.9 万户、12.2万人脱贫销号，但目前全州仍留存315个贫困村，是湖北省贫困人口存量最多的市州，并且剩下的都是贫中之贫、困中之困，是最难啃的“硬骨头”。

“精准识别应该说是脱贫攻坚的第一颗纽扣，很多地方出问题往往出在识别不精准，在识别的过程当中，可能把一些不该进的进了，该进来没进，还可能引发腐败等问题。”

在这样的情况下要做到“精准识别“，是不少省市在脱贫攻坚中都面临的难题。刘芳震认为，其中必须要坚持的原则是既不吊高胃口，也不降低标准，尤其是不能搞数字游戏。“因为精准脱贫的基础对象都在农村，都是贫困户，所以首先我们脱贫攻坚的工作力量要下沉到村到户。”

为此，恩施每个乡镇都成立了前线指挥部，并在村中成立了脱贫攻坚尖刀班，确保每个村都有脱贫公证工作队，每个生产小组至少有一名干部参与或辅助脱贫攻坚工作，以实现全覆盖。

在具体的实践中，刘芳震特别提出一个“大数据”的概念。“因为现在老百姓有很多财产，有可能在外面打工买车，有的可能买房，但是通过大数据搜索就可以进行全覆盖，应该说是取得很好的效果。”在大数据核查外，进而由干部进村入户，现场看，现场查，来确保这个精准识别。“总之就是通过多次识别，确保该进的坚决进，不该进的一个都不能进。”刘芳震说。

要脱真贫 还要真脱贫

除了识别真正需要脱贫的贫困户，要实现全面小康的目标，刘芳震认为“如何让贫困户不再返贫”是接下来要重点解决的难题。

“因为精准脱贫，关键是产业，没有稳定的产业，没有一个好的产业带动，那贫困人口这个脱贫是不可靠的、不稳定的。”

要实现真脱贫，恩施州采取的做法是将产业引进到村到户，并且做到因地制宜。“每一个村要有一个主导产业，没有主导产业的，我们就通过培训，让他有一个稳定工作岗位与收入。利用我们在发达地区的商会，由一些企业提供就业岗位，然后通过人事部门、劳动部门的培训，把这些有就业愿望、有能力的人送到岗位上，确保贫困人口要么有产业，要么在就业。”

以龟塘村为例，此前村中世代以种植玉米、水稻为生，始终没有富起来。扶贫工作组在考察了村中土地情况后，提出了种植恩施特产-藤茶，通过这种经济作物来使村民增收。“当时我们种了1200亩，贫困户通过合作社的模式入股，当年就有收益，如今已经脱贫。”

今年年初，刘芳震到村中回访，村中的一名七十多岁的种植户告诉他，去年底通过分红拿到了七千多元，准备继续种下去。“我主要是看原来脱贫的老百姓有没有返贫的，到他们家里看一看，从他们脸上的表情就看得出来，没有愁眉苦脸的人，这我心里就踏实。”

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责任编辑：张建利