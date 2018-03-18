除了北京下雪 今天中国还发生这些大事

原标题：今天是个好日子！

今天的不平凡，始于清晨，北京盼来了等了整整一个冬天的雪！

这场雪，提前唤醒了许多周末想要睡个懒觉的人们，为这一天带来了清新而欢快的节奏，更带来了抑制不住的激动与兴奋……

新一届国家领导

今天，因为这一刻的来临，注定被载入史册——

十三届全国人大一次会议举行全体会议，选举产生了新一届国家机构领导人。习近平总书记全票当选中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席！

代表们经久不息的掌声表明，新一届国家领导人的产生体现了党的意志、人民意志、国家意志的高度统一，充分反映了全党全军全国各族人民的共同愿望和心声！

这一刻，众望所归！这一刻，民心所向！这一刻，气势磅礴！

这一刻，赋予我们前所未有的信心和斗志！也赋予我们扬帆新征程的勇气和力量！

新誓言

雄伟的人民大会堂里，新当选的国家主席、中央军委主席习近平走上宣誓台，左手抚按宪法，右手举拳宣誓：

“我宣誓：忠于中华人民共和国宪法，维护宪法权威，履行法定职责，忠于祖国、忠于人民，恪尽职守、廉洁奉公，接受人民监督，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国努力奋斗！”

第一次！宪法宣誓仪式在全国人大会议上举行！

第一次！75字的宪法宣誓新誓词响彻人民大会堂！

新气象

今天，一个新的改革方案被通过！

十三届全国人大一次会议批准了国务院机构改革方案，这意味着我们将会迎来一个机构设置全方位优化、权责关系进一步明确、更符合社会主要矛盾变化、更好服务于人民的中央政府！

国家机构改革激荡着时代新气象！

国家治理体系和治理能力激发出时代新作为！

新星

今天！新星升空！

15时10分，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号丁运载火箭，成功将陆地勘查卫星四号发射升空，卫星进入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

这是长征系列运载火箭的第268次飞行。

新星，将为我国的陆地资源遥感勘查再添助力！

新星，升起了我们对新时代航天事业更加进步、科技更加飞跃的希望！

新实力

今天，中国制造再次展现新的实力！

首艘国产航母，舰岛相控阵雷达安装完毕，脚手架已全部拆除。试航在即！

2018年，这艘航母或将完成试航，加入海军现役！

出发，中国航母！出发，中国制造！

世界一流的工艺！世界一流的技术！

新局面

今天，是一个伟大工程的重要节点。

世界上一次性建成最长的重载煤运铁路蒙华铁路迎来全线铺轨，这标志着该项目站前工程基本完成，项目建设进入了新的阶段。

蒙华铁路是保障湘鄂赣等华中地区煤炭供给，促供中部崛起战略实施、加快实施西部大开发战略的重大举措，它会把经济发展的实惠带向沿线蒙、陕、晋、豫、鄂、湘、赣等各个沿线地区。

一条铁路，年输送能力将超过两亿吨！

我国区域协调发展正在打开新的局面！

新突破

今天，是不懈奋斗迎来收获的一天！

在17日结束的2018平昌冬季残奥会轮椅冰壶决赛中，由王蒙、刘微、陈建新、王海涛、张强组成的中国队，历经加时赛，以6- 5击败劲旅挪威队，登上奥运最高领奖台！

零的突破！这是中国代表团在所参加的历届冬季残奥会上斩获的首枚奖牌！也是首枚金牌！

新时代是奋斗者的时代！

只有奋斗的人生才称得上幸福的人生！

让我们铭记今天！从今天开始，用加倍的奋斗踏上中华民族伟大复兴的新征程！

责任编辑：桂强