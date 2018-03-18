北京发改委：23名局处级干部挂职任职雄安

原标题：全国人大代表、北京市发改委主任谈绪祥谈京津冀协同发展

“北京23名局处级干部挂职任职雄安”

全国人大代表、北京市发改委主任谈绪祥

今年的政府工作报告提出以疏解北京非首都功能为重点推进京津冀协同发展，以高起点规划、高标准建设雄安新区。北京将如何在疏解的情况下保证经济社会高质量发展？京津冀协同发展还将有哪些发力点？将有哪些资源支持雄安？全国人大代表、北京市发改委主任谈绪祥接受了北京青年报记者专访。

谈疏解

辩证看待疏解与经济发展

北青报：在疏解非首都功能、京津冀协同发展的大背景下，一方面要疏解，如何保障经济发展达到预期指标？

谈绪祥：我们应该正确认识，辩证看待疏解与经济发展。一方面，北京市认真贯彻落实京津冀协同发展战略，紧紧抓住疏解非首都功能这个“牛鼻子”，持续加大工作力度，累计不予办理登记业务1.86万件，关停退出一般制造业企业1992家，调整疏解各类区域性专业市场594家，大力整治违法建设、“开墙打洞”、占道经营、背街小巷环境脏乱等突出问题，给广大群众带来了实实在在的获得感。

另一方面，非首都功能疏解，为高精尖产业发展、科技创新型企业入驻提供了更多空间。发展的质量效益在进一步提高，比如战略性新兴产业、高技术制造业实现两位数增长，服务业占比达80.6%、比上年提高0.4个百分点，科技进步对经济增长贡献率超过60%。

北京市2017年继续保持了稳中有进、稳中向好的态势。初步核算，全市GDP增长6.7%，数据的背后，是功能疏解、结构调整、环境治理、民生改善力度的持续加大。可以说，今天北京市的经济增长内涵与以往，特别是与2014年习近平总书记视察北京之前相比，发生了深刻的变化。

北青报：现在提出高质量发展，北京如何实现高质量发展？

谈绪祥：进入新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，具体到北京，我认为北京的高质量发展要体现在四个方面。

第一，北京要在减量发展当中提升城市建设质量。对北京来说，减量发展是特征。北京已经成为全国第一个减量发展的城市，但是减量发展并不是不发展，是为了更好地发展、高质量发展。彻底告别过去摊大饼、低效益的土地开发模式，要结合疏解非首都功能，优化城市建设用地的管理、城市空间的管理，使土地利用价值适应市场化的要求，更加集约、有效地利用好、规划好城市发展空间，不断提升城市建设质量和效益。

第二，要在产业结构的调整中提升经济发展质量。围绕构建高精尖经济结构，狠抓新一代信息技术、集成电路等10个高精尖产业发展指导意见的贯彻落实，着力构建以科技创新为核心的产业结构。进一步优化营商环境，持续增强首都经济发展后劲。

第三，要在创新驱动中提升城市发展动力质量。创新发展是北京的出路，而且是唯一出路，要在支撑和服务创新型国家建设中打造北京发展新高地。

第四，要在民生改善中提升社会发展质量。优化公共服务供给，不断增强人民的获得感和幸福感。

谈雄安

已确定八个重点合作领域

北青报：中央设立了雄安新区，雄安是协同发展的重要一翼，在平时的工作中雄安处在什么地位，目前对雄安有何具体支持政策？

谈绪祥：设立河北雄安新区是党中央为深入推进京津冀协同发展战略实施做出的一项重大决策部署。我们始终把支持雄安新区建设作为分内之事，坚持雄安新区需要什么就坚决支持什么，主动加强规划对接、政策对接和项目对接。将支持雄安新区建设纳入新版城市总体规划，与河北省签署共同推进雄安新区规划建设战略合作协议，充分发挥北京科技创新、教育、医疗卫生等优势，确定了八个重点合作领域及一批先期支持项目。

目前，北京市各有关部门正在按照两省市签订的战略合作协议抓好重点合作领域方案细化和实施，扎实推动重点合作领域和先期支持项目落地。

北青报：下一步支持雄安新区建设还有哪些方面举措？

谈绪祥：下一步，我们将一如既往地把支持雄安新区规划建设当成北京自己的事来办，切实做到雄安新区需要什么就支持什么，助力雄安新区在高质量发展方面成为全国的样板，创造“雄安质量”，打造贯彻落实新发展理念的创新发展示范区。我总结了主要有七个方面。

一是继续配合河北省做好雄安新区规划修改完善和城市设计工作。

二是加快推进以“交钥匙”方式支持雄安新区新建三所学校和一所医院前期工作。这些项目分别由北海幼儿园、史家小学、北京四中、宣武医院等在北京家喻户晓、办学办医质量高的学校、医院承办。目前，我们正在研究制定“交钥匙”项目实施办法，抓紧与雄安方面进行对接，力争早日开工建设。

三是合作共建雄安新区中关村科技园，加快推进雄安新区中关村科技产业基地和新型产业孵化器建设，引导北京创新创业企业在基地发展，请国家有关部委支持，将中关村先行先试政策向雄安新区延伸覆盖。

四是加快推进京港台高铁京雄段、京雄城际铁路建设，推动北京至雄安新区高速公路规划建设，尽早实现北京与雄安新区交通路网的直联直通。

五是推进京津保生态过渡带森林和湿地群建设，支持白洋淀水资源保护和水环境改善。

六是支持市属国企在市政基础设施、城市运行保障等领域，为雄安新区开发建设、城市管理提供服务。

七是加强京雄两地干部人才交流。本市已经选派了23名局处级干部到雄安新区挂职任职，其中一名同志担任雄安新区管委会副主任。下一步，将依托京冀“双百”互派干部挂职机制，进一步加强与雄安新区的干部人才交流。

谈协同

临空经济区税收两地共享

北青报：经过几年的京津冀协同发展，在产业、交通、生态方面已经取得了突破，下一步准备在哪些方面发力？

谈绪祥：京津冀协同发展是习近平总书记亲自谋划推动的重大国家战略，已经走过了非同寻常的四年，取得了显著成效。今年是实现京津冀协同发展中期目标的起步之年，应当说，京津冀协同发展正在从立柱架梁，向全面铺开、纵深推进的阶段迈进。为持之以恒地推动京津冀协同发展，我们制定了本市推进京津冀协同发展2018-2020年行动计划及2018年工作要点。

在接下来的工作中，还是要更加注重把握好促大疏解，聚焦非首都功能疏解这个核心任务，着力从以零散项目、点状疏解为主的“小疏解”向以点带面、集中连片的“大疏解”转变，更加关注三地居民的获得感。

北青报：具体都有哪些规划？

谈绪祥：交通方面，年内将全面消除市域内国家高速公路“断头路”，实现京秦高速、首都地区环线通州至大兴段建成通车；生态环境方面，将持续推进永定河综合治理、京津风沙源治理二期等工程，完成10万亩京冀生态水源保护林建设；产业协作方面，将深化天津滨海-中关村科技园合作，启动新机场临空经济区起步区建设等。此外，我们还将深化协同发展体制机制改革，推动建立区域统一的抵押质押制度，探索共建园区的产值分计、税收分享等利益分配和节能减排等责任分担机制，加快要素市场一体化进程，打造区域协同发展改革引领区。

北青报：刚才提到的临空经济区这样的跨地合作等，是否有利益上需要统筹协同的地方，比如税收归谁等问题？

谈绪祥：关于临空经济区的问题，北京新机场定位为“大型国际枢纽机场”，具有联通北京中心城和河北雄安新区、北京城市副中心“一体两翼”的独特区位优势。北京新机场临空经济区作为国家批复的跨省域合作区域，在国内是首创。在不突破现行法律法规的情况下，京冀两地将创新体制机制，按照合作共建、收益共享的原则，制定统一的临空经济区发展战略和产业政策，建立统一的跨省域规划实施协同机制和利益分享机制。根据国家批复规划内容，临空经济区规划三个功能区组团，未来企业将结合功能区的定位和特点选择落户，产生的税收由京冀两地共享。

责任编辑：桂强