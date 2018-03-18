原标题：国家监察体制改革大事记
11日下午，十三届全国人大一次会议第三次全体会议，表决通过了《中华人民共和国宪法修正案》，宪法第三章“国家机构”中增加“监察委员会”。今天，十三届全国人大一次会议在人民大会堂举行第六次全体会议，杨晓渡当选为国家监察委员会主任。作为我国政治体制的重大改革，监察体制改革事关全局、酝酿已久。 我们一起来了解下国家监察体制改革历程。
-
2016年1月12日，习近平总书记在十八届中央纪委六次全会明确提出，“形成全面覆盖国家机关及其公务员的国家监察体系”。
-
2016年10月，党的十八届六中全会审议通过的《中国共产党党内监督条例》明确规定：“各级党委应当支持和保证同级人大、政府、监察机关、司法机关等对国家机关及公职人员依法进行监督”。
-
2016年11月4日，中共中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》，部署在北京、山西、浙江3省市设立各级监察委员会。
-
2016年12月25日，第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点工作的决定》。
-
2017年1月18日，山西成立全国第一个省级监察委员会。
-
2017年1月20日，北京市监察委员会和浙江省监察委员会成立。
-
2017年6月23日，十二届全国人大常委会首次审议监察法草案。
-
2018年2月11日，全国31个省、区、市和新疆生产建设兵团监察委员会领导班子全部产生，试点地区监察委员会完成组建。
在先行试点的北京、山西和浙江，数据显示，改革后，北京市监察对象达到99.7万人，较改革前增加78.7万人；山西省监察对象达到131.5万人，较改革前增加53万人；浙江省监察对象达到70.1万人，较改革前增加31.8万人。
-
2018年3月11日，十三届全国人大一次会议通过《中华人民共和国宪法修正案》，确立了监察委员会作为国家机构的宪法地位。
-
2018年3月17日，十三届全国人大一次会议通过《关于批准国务院机构改革方案的决定》。根据方案，改革后，监察部、国家预防腐败局并入国家监察委员会。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 习近平任命李克强为国务院总理
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 住建部部长：每天上班要看各地房价
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 起底黎明新欢：与李治廷曾传绯闻离过...
- 【 科技 】 乔布斯求职信被拍出17.4万美元高价
- 【 教育 】 男生应谦让女生吗？小学哲学题引大辩...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有