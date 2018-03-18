外媒叹中国这一领域异军突起 如此优秀秘诀就俩字

原标题：外媒惊叹中国在这一领域异军突起，突然如此优秀的秘诀只有两个字——

英媒称，“加州苹果公司设计，中国组装。”这句话在过去十年一直刻在iPhone手机背面，最直观地反映着世界前两大经济体在技术领域达成的协议：美国提供智慧，中国提供劳动。

然而，时过境迁。中国的世界级科技巨头（阿里巴巴和腾讯）的市值都达到了5000亿美元（1美元约合人民币6.3元），可以与美国的脸书公司一争高下。

英国《经济学人》周刊 3月15日

中国拥有全世界最大的网络支付市场，正在向全世界出口设备，中国拥有全世界速度最快的超级计算机，正在建设全世界最大的量子计算研究中心，正在开发的卫星导航系统到2020年将向美国的全球定位系统（GPS）发起挑战。

▲英国《经济学人》周刊报道截图

中国的人工智能（AI）科学家人数在全世界数一数二。中国的互联网用户超过8亿人，人数多于任何其他国家。这就意味着中国拥有更多可用于发展AI的数据。

报道称，问题在于美国如何应对。解答这个问题的关键是，人们应当牢记美国在上世纪五六十年代取得成功的原因。当时为了在太空和武器领域超越苏联，美国政府出台计划，刺激对于教育、科研和多种技术工程的投资。这最终导致了硅谷的崛起。硅谷倡导的是自由探索、积极竞争和健康的资本激励。

▲美国硅谷（视觉中国）

在这期间，美国还实行了欢迎全世界人才的移民制度。在“卫星时刻”过去60年后，美国现在同样需要在推进一项国家计划时实现公共投资与私人企业的结合。

报道鼓吹称，另一方面，面对中国可能带来的数字竞争，美国应升级国家安全防御措施。政府应扩大外国在美投资委员会的职权范围，加强对AI领域的外国投资和并购交易的审查。

英国《金融时报》 3月15日

美国在AI领域的霸主地位第一次遭遇严峻挑战。当前的AI热潮最显著的特征之一是，中国异军突起成为全球舞台上一股重要力量。

▲英国《金融时报》报道截图

衡量一国科技实力最简单有效的一个方法是，看看这个国家在重要学术期刊上发表论文的情况。美国人工智能促进会年会是AI领域最重要的学术会议之一。在1980年该年会首次召开时，美国占有绝对优势，没有任何论文来自中国，欧洲人的参与也不多。

到了1998年，美国依然占主导地位，但欧洲的地位显著上升。不过，中国提交的论文只有1篇。

现在的情况大不相同了。在2018年2月于美国新奥尔良举行的年会上，中国的投稿数远远多于美国（中国1242篇，美国934篇）。更有说服力的是，在被接受的论文数量方面，中国仅比美国少3篇。

▲资料图片：2017年12月20日，观众在萧山机器人博展中心参观工业机器人。

我们难免会得出如下结论：中国在AI领域正与美国展开激烈竞争。

那么，中国为什么突然如此优秀了呢？答案很简单：规模。当前AI热背后的机器学习技术需要大量数据。人脸识别、机器翻译和无人驾驶汽车都需要大量的“训练数据”。

中国市场在人口规模上大于美国或欧洲，中国的企业在获得数据方面有天然优势。虽然西方普通消费者可能并不熟悉它们的名字，但中国的腾讯、百度、阿里巴巴和京东等科技公司在用户数和市值上都已堪称世界巨头。这些公司正在大规模投资AI。

责任编辑：张建利