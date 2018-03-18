监察委员会履行监督调查处置职责 谁来监督监察委

作为国家反腐败机构，监察委员会履行监督、调查、处置职责，那么，谁来监督监察委员会呢？
监察委员会受人民代表大会监督
3月11日表决通过的《宪法修正案》中规定，“中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关”，“国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督”。
除了来自人民代表大会的监督之外，在提请审议的监察法草案中还明确，“监察机关应当依法公开监察工作信息，接受民主监督、社会监督、舆论监督”，并且规定“监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约” 。
形成监审分设内部监督体制
在这些外部监督的基础上，各地在监察体制改革试点过程中，还探索了很多内部监督机制，严防“灯下黑”。
北京市纪委 市监察委案件监督管理室主任 刘永强：过去监督和审查，都在一个纪检监察室里面，这样纪检监察室权力是非常大的，所以也发生了一些我们的纪检监察干部被“围猎”腐败的一些情况。
为了防止被“围猎”，在监察委员会的组织架构上，各试点地区将执纪监督部门和执纪审查部门分设，执纪监督部门负责联系地区和单位的日常监督、不负责具体案件查办；执纪审查部门负责对违纪违法行为的初核和立案审查，不固定联系某一地区或者部门，一案一指定、一事一授权，形成了执纪监督和执纪审查分设的内部监督体制。
多项内部监督举措 严防“灯下黑”
此外，各试点地区的监察委员会专门设立了干部监督室，作为内部监督机构，加强对监察人员执行职务和遵守法律情况的监督。同时，建立说情、过问案件等情况的记录、报告制度，对打听案情、过问案件、说情干预的行为，逐一记录和备案。并且严格执行回避制度，监察人员存在可能影响公正监察情形的，必须回避。
更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）
推荐新闻
- 【 新闻 】 习近平任命李克强为国务院总理
- 【 军事 】 台军导弹欲拦我军绕台战机 被曝是40年...
- 【 财经 】 住建部部长：每天上班要看各地房价
- 【 体育 】 英超-奥巴梅扬进球 阿森纳3-0终结3连...
- 【 娱乐 】 起底黎明新欢：与李治廷曾传绯闻离过...
- 【 科技 】 乔布斯求职信被拍出17.4万美元高价
- 【 教育 】 男生应谦让女生吗？小学哲学题引大辩...
违法和不良信息举报电话：010-62675637
举报邮箱：jubao@vip.sina.com
Copyright © 1996-2018 SINA Corporation
All Rights Reserved 新浪公司 版权所有