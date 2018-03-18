监察委员会履行监督调查处置职责 谁来监督监察委

作为国家反腐败机构，监察委员会履行监督、调查、处置职责，那么，谁来监督监察委员会呢？

监察委员会受人民代表大会监督

3月11日表决通过的《宪法修正案》中规定，“中华人民共和国各级监察委员会是国家的监察机关”，“国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生，对它负责，受它监督”。

除了来自人民代表大会的监督之外，在提请审议的监察法草案中还明确，“监察机关应当依法公开监察工作信息，接受民主监督、社会监督、舆论监督”，并且规定“监察机关办理职务违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约” 。

形成监审分设内部监督体制

在这些外部监督的基础上，各地在监察体制改革试点过程中，还探索了很多内部监督机制，严防“灯下黑”。

北京市纪委 市监察委案件监督管理室主任 刘永强：过去监督和审查，都在一个纪检监察室里面，这样纪检监察室权力是非常大的，所以也发生了一些我们的纪检监察干部被“围猎”腐败的一些情况。

为了防止被“围猎”，在监察委员会的组织架构上，各试点地区将执纪监督部门和执纪审查部门分设，执纪监督部门负责联系地区和单位的日常监督、不负责具体案件查办；执纪审查部门负责对违纪违法行为的初核和立案审查，不固定联系某一地区或者部门，一案一指定、一事一授权，形成了执纪监督和执纪审查分设的内部监督体制。

多项内部监督举措 严防“灯下黑”

此外，各试点地区的监察委员会专门设立了干部监督室，作为内部监督机构，加强对监察人员执行职务和遵守法律情况的监督。同时，建立说情、过问案件等情况的记录、报告制度，对打听案情、过问案件、说情干预的行为，逐一记录和备案。并且严格执行回避制度，监察人员存在可能影响公正监察情形的，必须回避。

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责任编辑：张建利