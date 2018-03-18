甩锅中国倾销钢铁？ 美媒都看不下去了

原标题：甩锅中国倾销钢铁？污蔑！华尔街日报都看不下去了

央视网消息：美国《华尔街日报》16日在一篇报道中披露，美国白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗与美钢铁产业利益集团关系密切，曾指使钢铁公司提供资金，以拍摄支持其政治观点的纪录片。

报道说，2011年，美国钢铁公司纽克尔根据纳瓦罗指示，通过加利福尼亚州圣迭戈的一家非政府组织，向纳瓦罗的制作公司支付了100万美元，用来拍摄纪录片，把美国钢铁业的衰败归咎于中国。分析人士认为此片政治目的性较强，着眼于部分利益集团，缺乏客观公正性。

美国总统特朗普上周签署公告，宣布从本月23日起对进口钢铁和铝产品分别征收25%和10%的关税。由于纳瓦罗进入特朗普政府后，一直力推对钢铝产品征收高关税，有观点认为特朗普此举是纳瓦罗推动的结果。

报道说，目前美国联邦调查局正在对纳瓦罗当年的这笔资金运作展开调查。随着此事被披露，越来越多人质疑实施钢铝高关税这一显然对相关钢铁产业有利，却可能对美国民众整体福祉造成损害的政策的动机。

责任编辑：刘德宾 SN222