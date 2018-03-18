6位中央领导陆续在《人民日报》撰文 信息量很大

原标题：6位中央领导的6篇长文，信息量很大

自3月12日起，丁薛祥、刘鹤、杨晓渡、陈希、郭声琨、黄坤明陆续在《人民日报》撰文，谈党和国家机构改革。

以下为6篇全文：

《深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求》

丁薛祥

《 人民日报 》（ 2018年03月12日 06 版）

党的十九届三中全会《决定》明确指出：“深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革。”这一论断，揭示了深化党和国家机构改革对于推进国家治理体系和治理能力现代化的重要作用，也揭示了深化党和国家机构改革必须把握的正确方向。推进国家治理体系和治理能力现代化，是一项复杂的系统工程，必须着眼新时代，有效治理国家和社会，完善社会主义市场经济体制，落实以人民为中心的发展思想，坚持和加强党的全面领导。所有这些，都同党和国家机构设置、职能配置、履职能力密切相关，都需要通过深化党和国家机构改革来回答。

一、推进国家治理体系和治理能力现代化，必须适应新时代有效治理国家和社会，这必然要求深化党和国家机构改革

国家治理体系和治理能力是一个国家制度和制度执行能力的集中体现。推进国家治理体系和治理能力现代化，就是要使各方面制度更加科学、更加完善，实现党、国家、社会各项事务治理制度化、规范化、程序化，善于运用制度和法律治理国家，提高党科学执政、民主执政、依法执政水平。党和国家机构职能体系是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是我们党治国理政的重要保障。推进国家治理体系和治理能力现代化，必须深化党和国家机构改革，健全完善党和国家机构职能体系，确保有效治理国家和社会，实现党和国家兴旺发达、长治久安。

党中央历来高度重视党和国家机构建设和改革。新中国成立后，我们逐步建立起具有我国特点的党和国家机构职能体系，为我们党治国理政、推进社会主义建设发挥了重要作用。改革开放以来，适应党和国家工作中心转移的需要，我们党积极推进党和国家机构改革，各方面机构职能不断优化、逐步规范，推动了改革开放和社会主义现代化建设。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持和加强党的全面领导，牢牢抓住维护党中央权威和集中统一领导这个关键，深化党和国家机构改革，在一些重要领域和关键环节取得重大进展，为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了有力保障。

中国特色社会主义进入新时代，我们的党、我们的国家、我们的社会已经并将继续发生深刻变化，治国理政的任务更加艰巨，对党和国家机构设置及职能配置提出了新的要求。不仅要求我们立足当前，从党和国家机构职能上为决胜全面小康社会提供保障，而且要求放眼未来，注重解决事关长远的体制机制问题。党的十九大深刻把握党和国家事业历史性变革及其对组织结构和管理体制的新要求，明确提出要深化机构和行政体制改革，统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。

面对新时代新任务提出的新要求，党和国家机构设置、职能配置、履职能力与有效治理国家和社会的要求相比，还存在不少问题。比如，一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位；一些领域中央和地方机构职能上下一般粗，权责划分不尽合理；基层机构设置和权力配置有待完善，组织群众、服务群众能力需要进一步提高。这些问题，亟待通过深化党和国家机构改革，对体制和机构进行调整完善，从根本上加以解决。

正是基于对形势任务和实际问题的分析判断，党的十九届三中全会《决定》提出，要以国家治理体系和治理能力现代化为导向，统筹设置党政机构，优化政府机构设置和职能配置，统筹党政军群机构改革，合理设置地方机构，使党和国家机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加高效。认真贯彻《决定》提出的改革思路，才能加快形成系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，顺利推进国家治理体系和治理能力现代化，实现有效治理国家和社会的目标，更好地适应新时代中国特色社会主义发展要求。

二、推进国家治理体系和治理能力现代化，必须完善社会主义市场经济体制，这必然要求深化党和国家机构改革

经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，上层建筑一定要适应经济基础的状况，这是社会发展的基本规律。习近平总书记在党的十八届三中全会第二次全体会议上指出：“要使各方面体制改革朝着建立完善的社会主义市场经济体制这一方向协同推进，同时也使各方面自身相关环节更好适应社会主义市场经济发展提出的新要求。”推进国家治理体系和治理能力现代化，必须遵循这一要求，按这一要求去做。

完善社会主义市场经济体制，核心是处理好政府和市场的关系，既使市场这只“看不见的手”在资源配置中起决定性作用，又更好发挥政府这只“看得见的手”的作用。实现这一目标，关键是转变政府职能，这是深化党和国家机构改革的重要任务。改革开放40年来，我们围绕建立社会主义市场经济体制，推进经济体制以及其他各方面体制改革，使我国成功实现从高度集中的计划经济体制到充满活力的社会主义市场经济体制的历史性转变，实现从计划经济条件下的机构职能体系向社会主义市场经济条件下的机构职能体系的历史性转变。在这一过程中，我们持续推动政府职能转变，在改善宏观调控、减少微观干预、加强市场监管等方面做了大量工作，有效统筹了经济社会发展，强化了社会管理和公共服务。

当前，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。推动高质量发展，必须以供给侧结构性改革为主线，加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制，更好推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。与这一要求相比，我国经济发展的体制性障碍还未完全消除，特别是政府职能转变还不到位，市场和社会发挥作用还不够充分，有些该管的事没有管好或管到位，有些该放的权没有下放或放到位，对微观经济事务干预过多过细，社会管理和公共服务职能比较薄弱，有的出现职能错位、越位、缺位等现象。这些问题的存在，一定程度上制约了社会主义市场经济体制的完善，抑制了经济社会发展活力，同时也容易产生以权谋私、权钱交易等腐败现象，损害党群关系，损害政府威信。这就要求围绕使市场在资源配置中起决定性作用和更好发挥政府作用，深化党和国家机构改革，科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，进一步理顺政府与市场、政府与社会的关系，全面正确履行政府职能，推动实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。

党的十九届三中全会《决定》提出，要坚决破除制约市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端，围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，加强和完善政府经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能，调整优化政府机构职能，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。同时，《决定》还在合理配置宏观管理部门职能、深入推进简政放权、完善市场监管和执法体制、改革自然资源和生态环境管理体制、完善公共服务管理体制、强化事中事后监管、提高行政效率等7个方面指出了改革的具体路径和方向。这些要求和部署，应当在深化党和国家机构改革中全面落实。

三、推进国家治理体系和治理能力现代化，必须落实以人民为中心的发展思想，这必然要求深化党和国家机构改革

人民群众是我们党的力量源泉，人民立场是我们党的根本政治立场。我们党领导人民全面建成小康社会、进行改革开放和社会主义现代化建设的根本目的，就是要通过发展社会生产力，不断提高人民物质文化生活水平，促进人的全面发展。习近平总书记在党的十九届一中全会第二次全体会议上指出：“为人民谋幸福，是中国共产党人的初心。我们要时刻不忘这个初心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标。”推进国家治理体系和治理能力现代化，必须始终坚持以人民为中心，将增进人民福祉、促进人的全面发展作为出发点和落脚点。坚持以人民为中心不能停留在理念层面，而要落实到经济社会发展实践中。这就必须加强制度建设，通过深化党和国家机构改革，健全人民当家作主制度体系，为人民依法管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务提供更有效的形式和更有力的保障。

改革开放以来特别是近年来，我们积极建设学习型政党、服务型政府，积极推进办公信息化和党务公开、政务公开，积极构建权力运行和监督体系。通过创新制度安排，提高党和国家机构履职能力和水平，创造更加公平正义的社会环境，保证人民平等参与、平等发展权利，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益。同时，也要清醒地看到，当前政府的社会管理和公共服务职能仍然比较薄弱，政府全面正确履行职能的体制性障碍仍然一定程度存在，关系人民群众切身利益的基本民生问题依然比较突出。

随着中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。在新的发展阶段，人民对美好生活的需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。适应社会主要矛盾变化，集中各方面力量解决发展不平衡不充分问题，把全心全意为人民服务的根本宗旨贯彻到治国理政全部活动之中，一项根本性举措就在于深化党和国家机构改革。

党的十九届三中全会《决定》结合新的时代条件和时代特征，把坚持以人民为中心作为深化党和国家机构改革的重要原则，要求坚持人民主体地位，坚持立党为公、执政为民，贯彻党的群众路线，健全人民当家作主制度体系，完善为民谋利、为民办事、为民解忧、保障人民权益、倾听人民心声、接受人民监督的体制机制。同时，《决定》还在完善公共服务管理体制、深化人大、政协和司法机构改革、深化群团组织改革、推进社会组织改革、加快推进事业单位改革、构建简约高效的基层管理体制等6个方面突出体现以人民为中心的发展思想。认真贯彻落实这些要求和部署，党和国家机构的工作效能和服务水平将得到提高，社会管理和公共服务职能将得到优化和强化，面向基层、服务民生的力量和资源将得到加强，从而更好满足人民在经济、政治、文化、社会、生态等方面日益增长的需要，更好推动人的全面发展、社会全面进步、人民共同富裕。

四、推进国家治理体系和治理能力现代化，必须坚持和加强党的全面领导，这必然要求深化党和国家机构改革

党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量，在我国国家治理体系中处于领导核心地位。离开党的领导，中国的一切现代化目标都不可能实现。国家治理体系和治理能力现代化，是我们党领导下的现代化，而不是别的什么政治力量领导下的现代化。这个现代化的推进和实现，不仅不能动摇党的领导，而且要有利于坚持和加强党的全面领导。坚持和加强党的全面领导，必须深化党和国家机构改革，完善保证党的全面领导的制度安排，努力从机构职能上解决党对一切工作领导的体制机制问题，解决党长期执政条件下国家治理体系中党政军群的机构职能关系问题，把党的领导贯彻落实到党和国家机关履行职责的各方面各环节，从制度上保证党的长期执政和国家长治久安。

当前，党的领导与推进“四个伟大”总体上是协调的，坚持党的领导、支持党的领导、服从党的领导、维护党的领导、捍卫党的领导，是全党全军全国各族人民的普遍共识和自觉行动，各方面体制机制也总体上为实现党的领导提供了有力支撑。同时要看到，由于一个时期片面理解和执行党政分开，一些领域党的领导弱化的现象还不同程度存在，党的机构设置和职能配置还不够健全有力，保障党的全面领导、推进全面从严治党的制度和体制机制有待完善。解决这些问题，靠坚定不移贯彻执行党的基本理论、基本路线、基本方略，靠坚定不移全面从严治党、提高党的创造力凝聚力战斗力，靠同形形色色的否定、削弱、淡化党的领导的言行作斗争，也靠深化党和国家机构改革来完善党的领导体制机制。

党的十九届三中全会《决定》明确指出：“党的全面领导是深化党和国家机构改革的根本保证。”《决定》还强调：“把加强党对一切工作的领导贯穿改革各方面和全过程，完善保证党的全面领导的制度安排，改进党的领导方式和执政方式，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。”同时，《决定》从建立健全党对重大工作的领导体制机制、强化党的组织在同级组织中的领导地位、更好发挥党的职能部门作用、统筹设置党政机构、推进党的纪律检查体制和国家监察体制改革等5个方面，对完善坚持党的全面领导的制度作出具体部署。要认真贯彻落实这些要求和部署，优化党的组织机构，确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力。

需要指出的是，坚持和加强党的全面领导，首要的是坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。深化党和国家机构改革的各项工作，都必须坚持中国特色社会主义方向，增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，都必须有利于党中央重大决策部署的科学形成、正确贯彻、全面落实。要围绕这一重大问题，在深化党和国家机构改革中找准方向和重点，该加强的加强，该调整的调整，该完善的完善，该改进的改进，不能有任何含糊和犹豫。

《深化党和国家机构改革是一场深刻变革》

刘 鹤

《 人民日报 》（ 2018年03月13日 06 版）

习近平总书记在党的十九大报告中就深化机构改革作出重要部署，党的十九届三中全会研究深化党和国家机构改革问题并作出决定。《决定》明确指出，“深化党和国家机构改革是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革”。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从战略全局和长远发展的高度来认识推动这场深刻变革的必要性，自觉加以贯彻落实。

一、充分认识推动这场深刻变革的历史和现实必然性

党中央历来高度重视党和国家机构建设和改革。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持问题导向，突出重点领域，深化党和国家机构改革，在一些重要领域和关键环节取得重大进展，为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了有力保障。面对新时代新任务提出的新要求，按照党的十九大的战略部署，深化党和国家机构改革，不断推进国家治理体系和治理能力现代化，具有历史和现实必然性。

（一）深化党和国家机构改革是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求。党和国家机构职能体系作为上层建筑，是中国特色社会主义制度的重要组成部分，需要适应社会生产力进步、经济基础变化而不断完善。新中国成立后，在我们党领导下，我国确立了社会主义基本制度，逐步建立起具有我国特点的党和国家机构职能体系，为推进社会主义建设发挥了重要作用。改革开放以来，适应社会主义市场经济发展的需要，我们党积极推进党和国家机构改革，各方面机构职能不断优化、逐步规范，有力推动了改革开放和社会主义现代化建设。中国特色社会主义进入新时代，党和国家机构职能体系必须与新时代中国特色社会主义发展的要求相适应。但要看到，当前党和国家的机构设置和职能配置同统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局的要求还不完全适应，同实现国家治理体系和治理能力现代化的要求还不完全适应，必须按照坚持和发展中国特色社会主义的要求，深化党和国家机构改革。

（二）深化党和国家机构改革是加强党的长期执政能力建设的必然要求。中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征。党和国家机构职能体系是我们党治国理政的重要保障，是确保党始终总揽全局、协调各方的重要依托。我们党要顺利推进新时代中国特色社会主义各项事业，更好领导人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须从组织机构上发挥党的领导这个最大制度优势，把党的领导贯彻落实到党和国家机关全面正确履行职责的各领域各环节，从制度上保证党的长期执政和国家长治久安。当前，一些领域党的机构设置和职能配置还不够健全有力，保障党的全面领导、推进全面从严治党的体制机制有待完善。加强党的长期执政能力建设、推进全面从严治党，迫切要求深化党和国家机构改革，完善保证党的全面领导的制度安排，改进党的领导方式和执政方式，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。

（三）深化党和国家机构改革是社会主义制度自我完善和发展的必然要求。完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化是全面深化改革的总目标。深化机构改革作为全面深化改革的重要内容，对各领域改革发挥着体制支撑和保障作用。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚决破除各方面体制机制弊端，重要领域和关键环节改革取得突破性进展，中国特色社会主义制度更加完善。但必须看到，要从根本上解决发展中的许多深层次矛盾和问题，巩固和发展已取得的改革成果，必须将改革深入到机构层面。目前，我国一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位；一些领域中央和地方机构职能上下一般粗，权责划分不尽合理等。要解决这些问题，必须深化党和国家机构改革，为经济、社会、政治、文化、生态文明等领域改革持续深化、攻坚克难提供体制支撑和保障。

（四）深化党和国家机构改革是实现“两个一百年”奋斗目标、建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的必然要求。为实现“两个一百年”奋斗目标，党的十九大作出新时代中国特色社会主义发展的战略安排，即到2020年，全面建成小康社会；到2035年，基本实现社会主义现代化；到本世纪中叶，把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。实现第一个百年奋斗目标，党和国家机构职能必须为解决突出矛盾，打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战提供保障；同时，实现第二个百年奋斗目标，又必须注重解决事关长远的体制机制问题。但要看到，目前我国机构设置和职能配置还不适应实现“两个一百年”奋斗目标的要求，特别是基层机构设置和权力配置有待完善，组织群众、服务群众能力需要进一步提高；群团组织政治性、先进性、群众性需要增强等。这就迫切要求深化党和国家机构改革，科学配置机构职能、完善体制机制，为决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力制度保障。

二、准确把握这场深刻变革的鲜明特征

习近平总书记在十九大报告中明确要求，坚决破除一切不合时宜的思想观念和体制机制弊端，突破利益固化的藩篱，吸收人类文明有益成果，构建系统完备、科学规范、运行有效的制度体系，充分发挥我国社会主义制度优越性。这次深化党和国家机构改革的举措充分体现了习近平总书记的重要要求，具有以下鲜明特征。

（一）加强党的全面领导是核心问题。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。《决定》明确提出，加强党对各领域各方面工作领导，是深化党和国家机构改革的首要任务。为完善坚持党的全面领导的制度，《决定》要求，一是建立健全党对重大工作的领导体制机制。首先要加强党对涉及党和国家事业全局的重大工作的集中统一领导。优化党中央决策议事协调机构。加强和优化党对深化改革、依法治国、经济、农业农村、纪检监察、组织、宣传思想文化、国家安全、政法、统战、民族宗教、教育、科技、网信、外交、审计等工作的领导。其他方面的议事协调机构，要同党中央决策议事协调机构的设立调整相衔接。二是强化党的组织在同级组织中的领导地位，更好发挥党总揽全局、协调各方作用。三是更好发挥党的职能部门作用，加强归口协调职能，统筹本系统本领域工作。四是统筹设置党政机构，党的有关机构可以同职能相近、联系紧密的其他部门统筹设置，实行合并设立或合署办公。五是推进党的纪律检查体制和国家监察体制改革，组建国家、省、市、县监察委员会，实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖。

（二）改革范围的全面性是突出特点。与以往机构改革主要涉及政府机构和行政体制不同，这次机构改革是全面的改革，包括党、政府、人大、政协、司法、群团、社会组织、事业单位、跨军地，中央和地方各层级机构。除完善坚持党的全面领导的制度外，一是优化政府机构设置和职能配置。要求合理配置宏观管理部门职能，深入推进简政放权，完善市场监管和执法体制，改革自然资源和生态环境管理体制，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管。二是统筹党政军群机构改革。要求完善党政机构布局，深化人大、政协和司法机构改革，深化群团组织改革，推进社会组织改革，加快推进事业单位改革，深化跨军地改革。三是合理设置地方机构。要求确保集中统一领导，赋予省级及以下机构更多自主权，构建简约高效的基层管理体制，规范垂直管理体制和地方分级管理体制等。

（三）改革的深度具有革命性。这次改革之所以具有革命性，就在于不回避权力和利益调整，而是要对现有的传统既得利益进行整合，重塑新的利益格局。《决定》提出，要坚决破除制约使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端，围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，加强和完善政府经济调节、市场监管、社会管理、公共服务、生态环境保护职能，调整优化政府机构职能。如明确要求减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预。放宽服务业准入限制，全面实施市场准入负面清单制度。设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，完善生态环境管理制度，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，统一行使监管城乡各类污染排放和行政执法职责。加快实施政社分开，克服社会组织行政化倾向。实现政事分开，不再设立承担行政职能的事业单位。面向社会提供公益服务的事业单位，逐步推进管办分离，强化公益属性，破除逐利机制。

（四）改革的设计体现了科学性。科学性是关系到整个改革方案是否符合实际需要、是否符合客观规律，从而决定改革成败的关键。针对我国机构编制科学化相对滞后，一些领域权力运行制约和监督机制不够完善等问题，《决定》坚持优化协同高效原则，强调必须优化党和国家机构设置和职能配置。一是坚持一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责，加强相关机构配合联动，避免政出多门、责任不明、推诿扯皮。二是要求精干设置各级政府部门及其内设机构，科学配置权力，减少机构数量，简化中间层次，推行扁平化管理，形成自上而下的高效率组织体系。三是明确要求正确理解和落实党政职责分工，理顺党政机构职责关系，保证党实施集中统一领导，保证其他机构协同联动、高效运行。要求减少多头管理，减少职责分散交叉。四是组建退役军人管理保障机构，协调各方面力量，更好为退役军人服务。五是省、市、县各级涉及党中央集中统一领导和国家法制统一、政令统一、市场统一的机构职能要基本对应；把直接面向基层、量大面广、由地方实施更为便捷有效的经济社会管理事项下放给地方。允许地方因地制宜设置机构和配置职能，既允许“一对多”，也允许“多对一”。

（五）改革的成果要法定化。通过法定化把改革成果固化、制度化，是这些年推进改革的成功做法。《决定》指出，机构编制法定化是深化党和国家机构改革的重要保障。针对我国机构编制规范化、法定化相对滞后，机构编制管理方式有待改进等问题，《决定》明确要求推进机构编制法定化。要依法管理各类组织机构，加快推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。一是完善党和国家机构法规制度。加强党内法规制度建设，研究制定机构编制法，增强“三定”规定严肃性和权威性。全面推行政府部门权责清单制度，实现权责清单同“三定”规定有机衔接，规范和约束履职行为。二是强化机构编制管理刚性约束。强化党对机构编制工作的集中统一领导，统筹使用各类编制资源，加大部门间、地区间编制统筹调配力度。严格执行机构限额、领导职数、编制种类和总量等规定。严格控制编外聘用人员。三是加大机构编制违纪违法行为查处力度，严肃追责问责。

三、切实保障机构改革的有效推进

深化党和国家机构改革是一个系统工程，任务艰巨复杂，组织实施难度大。我们必须坚持稳中求进工作总基调，坚持正确改革方向，把思想和行动统一到习近平新时代中国特色社会主义思想上来，统一到党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署上来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，把握好改革发展稳定关系，坚定信心，抓住机遇，有重点地解决阶段性突出矛盾，把工作做深做细，不折不扣把深化机构改革的要求落到实处。

（一）加强党的领导。深化党和国家机构改革是当前党和国家政治生活中的一件大事。必须充分发挥党在改革发展稳定大局中的领导核心作用，以党的政治优势来引领和推进这项重大改革。党中央统一领导深化党和国家机构改革工作，发挥统筹协调、整体推进、督促落实作用。要增强改革的系统性、整体性、协同性，加强党政军群各方面机构改革配合，使各项改革相互促进、相得益彰，形成总体效应。各地区各部门要坚决落实党中央确定的深化党和国家机构改革任务，党委和政府要履行主体责任，做到敢于负责，敢于碰硬。

（二）依法有序落实改革方案。机构改革的各项要求最终都要体现在改革方案上。各地区各部门要认真落实中央确定的改革方案，做到蹄疾步稳。实施机构改革方案需要制定或修改法律法规的，要及时启动相关程序。各部门在制定“三定”等具体实施方案中，特别是涉及机构职能调整的部门要讲大局，自觉服从中央决定，确保机构职能等按要求及时调整到位，抓紧完成转隶交接，不允许搞变通、拖延改革。在党中央统一部署下启动中央、省级机构改革，省以下机构改革在省级机构改革基本完成后开展，梯次推进。

（三）充分发挥中央和地方两个积极性。我国幅员辽阔、人口众多，各级各地情况千差万别。一方面，要加强中央的集中统一领导，加强顶层设计、整体谋划，条件成熟的加大力度突破，条件暂不具备的先行试点，做好与其他各领域改革的衔接，做到全国一盘棋，行动一致；另一方面，也要充分考虑各地实际，调动和发挥地方积极性和创造性，鼓励地方和基层结合当地实际，因地制宜积极探索。对具有普遍意义的做法，要总结经验，及时在全国推广。

（四）做好扎实细致的具体实施工作。深化机构改革涉及部门和个人利益调整，改革方案的具体实施工作富有挑战性。有的机构调整，方案出台后几个月内就要落实到位；有的改革，可能需要一定时间，这都需要把工作做细做实。各级党委和政府要履行对深化党和国家机构改革的领导责任，研究解决机构改革过程中出现的新情况新问题，加强思想政治工作，对涉及的部门和个人，要做好耐心细致的解释教育工作，做到思想不乱、队伍不散、运转正常。有关部门要正确引导社会舆论，做好宣传解读和答疑释惑，营造良好社会环境，确保各项工作平稳有序有效推进。

《构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系》

杨晓渡

《 人民日报 》（ 2018年03月14日 06 版）

党的十九届三中全会深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的十九大精神，审议通过《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》和《深化党和国家机构改革方案》，充分体现了以习近平同志为核心的党中央坚持和发展中国特色社会主义、勇于自我革命的坚定决心和政治勇气，体现了对党的领导、国家富强、民族振兴、人民幸福的深谋远虑和使命担当。《决定》明确提出，深化党和国家机构改革，目标是构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。这是党中央高瞻远瞩、审时度势作出的重大战略决策，对于决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利具有深远意义。

一、深刻认识健全党和国家机构职能体系的重要意义

我们党历来高度重视党和国家机构建设和改革。党的十九大明确要求，深化机构和行政体制改革，统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。党的十九届三中全会作出构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系的决策部署，是贯彻落实党的十九大精神的重大举措，是党的十九大战略部署的细化实化具体化。

（一）坚持和加强党的全面领导的必然要求。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导，党是最高政治领导力量。有党的领导才有中国强盛、民族复兴、人民幸福。我们党要更好团结带领人民进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想，必须加强和完善党的全面领导，不断提高党的执政能力和领导水平。党和国家机构是党执政的重要载体，深化党和国家机构改革，建立健全党对重大工作的领导体制机制，优化党和国家组织机构，统筹设置党和国家机构，有利于把党总揽全局、协调各方落到实处，有利于从制度上保证党长期执政和国家长治久安。只有牢牢把握坚持党的全面领导这个根本原则，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，加强和优化党对各领域各方面工作的领导，才能不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保我们党永葆旺盛生命力和强大战斗力。

（二）推进国家治理体系和治理能力现代化的重大举措。党和国家机构职能体系是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是管党兴党、治国理政的重要保障。全面深化改革的总目标是完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化。党的十八大以来，习近平总书记就深化党和国家机构改革作出一系列重要论述，推动党和国家机构改革在一些重要领域和关键环节取得重大进展，为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了有力保障。深化党和国家机构改革是全面深化改革的重要内容，直接关系到国家治理体系的完善和治理能力的提升，对统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局发挥着体制支撑和保障作用。只有与时俱进改革机构设置，优化职能配置，才能广泛调动各方面积极性、主动性、创造性，提高党和国家治理效能。

（三）完善和发展中国特色社会主义制度的现实需要。习近平总书记深刻指出：“推进改革的目的是要不断推进我国社会主义制度自我完善和发展，赋予社会主义新的生机活力。”中国特色社会主义已经进入了新时代。从党的十九大到二十大，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。面对新时代新任务提出的新要求，党和国家机构设置和职能配置同统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的要求还不完全适应，一些领域党的机构设置和职能配置不够健全有力，党和国家机构重叠、职责交叉、权责脱节，中央和地方机构权责划分不尽合理等。这些问题如不及时解决，必然会妨碍党和国家事业发展。只有增强忧患意识，坚持问题导向，与时俱进深化机构改革，着力解决党和国家机构设置和职能配置存在的矛盾和问题，才能推动形成更加成熟、更加定型的中国特色社会主义制度，更好发挥社会主义制度优越性。

（四）坚持以人民为中心发展思想的制度安排。习近平总书记强调，“为人民服务是我们党的根本宗旨，也是各级政府的根本宗旨。”无论党和国家机构职能怎么转变，为人民服务的宗旨都不会变，立党为公、执政为民的本质要求不能变。新时代我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。人民群众不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。这就要求党和国家机构必须坚持人民主体地位，贯彻党的群众路线，充分调度执政资源更好满足人民对美好生活新的多样化需求，完善为民谋利、为民办事、为民解忧、保障人民权益、倾听人民心声、接受人民监督的体制机制，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，更好推动人的全面发展、社会全面进步、人民共同富裕。

二、准确理解健全党和国家机构职能体系的总体要求

形势决定任务，目标决定路径。深化党和国家机构改革，健全党和国家机构职能体系，必须坚持稳中求进工作总基调，坚持正确改革方向，准确理解系统完备、科学规范、运行高效的主要内涵和精神实质。

系统完备就是机构健全、职能配套、机制完善，重点解决党和国家机构职能体系覆盖面问题，确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力。我国的国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系，国家治理能力是运用国家制度管理社会各方面事务的能力。深化党和国家机构改革，关键要把握好党的领导和国家治理的关系。《决定》和《方案》围绕党的全面领导宏观规划、整体思考，着力构建紧密相连、相互协调的党和国家机构职能体系。一是强调党的全面领导是深化党和国家机构改革的重要目标和根本保证，以加强党的全面领导为统领，以国家治理体系和治理能力现代化为导向，把加强党对一切工作的领导贯穿改革各方面全过程，落实到党和国家机关全面正确履行职责的各领域各环节。二是明确改革后的党和国家机构职能体系，包括总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国特色、世界一流的武装力量体系，联系广泛、服务群众的群团工作体系，推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等在党的统一领导下协调行动、增强合力。三是要求完善保证党的全面领导的制度安排，改进党的领导方式和执政方式，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力，确保党的领导全覆盖，确保党的领导更加坚强有力。

科学规范就是设置合理、程序严密、于法周延，重点解决党和国家机构职能体系精准度问题，不断提高制度化、规范化、程序化水平。习近平总书记明确要求：“政府职能转变到哪一步，法治建设就要跟进到哪一步。”深化党和国家机构改革，关键要把握好深化改革和推进法治的关系。《决定》强调，必须坚持改革和法治相统一、相促进，坚持依法治国、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设。一是贯彻凡属重大改革都要于法有据的要求，强调依法依规完善党和国家机构职能，依法履行职责，依法管理机构和编制，发挥法治规范和保障改革的作用。二是通过改革加强法治工作，主动适应改革需要，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，在不断探索实践和完善过程中保持社会主义法治的持久生命力。三是立足当前、着眼长远，针对突出矛盾，抓重点、补短板、强弱项、防风险，从党和国家机构职能上为决胜全面建成小康社会提供保障；同时注重解决事关长远的体制机制问题，打基础、立支柱、定架构，为形成更加完善的中国特色社会主义制度创造有利条件。

运行高效就是运转协调、执行顺畅、监督有力，重点解决党和国家机构职能体系实效性问题，推进党和国家机构职能优化协同高效。针对当前党和国家机构设置和职能配置存在的突出矛盾和问题，《决定》强调要以推进党和国家机构职能优化协同高效为着力点，改革机构设置，优化职能配置，深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能。一是要科学合理、权责一致，聚焦发展所需、基层所盼、民心所向，优化机构设置和职能配置，坚持一类事项原则上由一个部门统筹、一件事情原则上由一个部门负责，加强相关机构配合联动，避免政出多门、责任不明、推诿扯皮问题。二是要有统有分、有主有次，既统筹设置党和国家机构，又注重发挥职能部门作用；既强调中央部门集中精力抓大事、谋全局，又充分调动地方积极性、因地制宜做好工作。三是要履职到位、流程通畅，加强相关机构配合联动，强化事中事后监管，提高服务群众能力，使党和国家机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加高效。

系统完备、科学规范、运行高效，三者彼此联系、相互贯通，但各有侧重、内涵不同，是一个全方位、立体化的有机整体。系统完备是基础，加强顶层设计，注重统筹谋划，使各个方面各个层次各个要素整体推进，才能保证改革的科学性和实效性；科学规范是保障，以良法促进发展、保障善治，才能推动党和国家机构职能体系的齐全完备和高效运行；运行高效是关键，再完备的系统、再规范的制度，最终要体现为机构职能的有效运转。三者相互作用、环环相扣、缺一不可。要在实践中准确理解和把握其内在要求，着力增强改革系统性、整体性、协同性，拓展改革广度和深度，推动中国特色社会主义制度自我完善和发展，开拓中国特色社会主义事业更加广阔的发展前景。

三、统筹把握健全党和国家机构职能体系的思路举措

深化党和国家机构改革是一个系统工程，必须在党中央集中统一领导下进行。各级党委（党组）要把思想和行动统一到党中央的决策部署上来，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，强化责任担当，精准务实、优质高效完成党和国家机构改革任务。

（一）完善坚持党的领导的体制机制。加强党对各领域各方面工作的领导，是深化党和国家机构改革的首要任务。《决定》要求，建立健全党对重大工作的领导体制机制，加强党对涉及党和国家事业全局的重大工作的集中统一领导，优化党中央决策和议事协调机构；强化党的组织在同级组织中的领导地位，在国家机关、事业单位和其他非党组织中设立的党委（党组），要确保党的方针政策和决策部署得到贯彻落实；更好发挥党的职能部门作用，优化党的部门、党委办事机构、党的派出机关机构设置和职责配置；统筹设置党政机构，职能相近、联系紧密的可以实行合并设立或合署办公；推进党的纪律检查体制和国家监察体制改革，健全党和国家监督体系。《方案》贯彻以上要求，专门对深化党中央机构改革作出部署，提出组建国家监察委员会等改革任务。实施这些改革措施，有利于维护党中央权威和集中统一领导，保证党中央政令畅通和工作高效，把党的路线方针政策落到实处。

（二）调整优化政府机构职能。转变政府职能，是深化党和国家机构改革的重要任务。改革开放以来，我国政府先后经历了七次比较集中的机构改革，为建立健全宏观调控体系提供了组织保障，但仍存在一些制约市场在资源配置中发挥决定性作用、更好发挥政府作用的体制机制弊端。《决定》要求，围绕推动高质量发展，建设现代化经济体系，加强和完善政府有关职能；合理配置宏观管理部门职能，强化制定国家发展战略、统一规划体系的职能，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，健全金融管理体系，构建统一高效审计监督体系；深入推进简政放权，清理和规范各类行政许可、资质资格、中介服务等管理事项，全面实施市场准入负面清单制度。《决定》还提出要完善市场监管和执法体制、改革自然资源和生态环境管理体制、完善公共服务管理体制、强化事中事后监管、提高行政效率等要求。《方案》贯彻以上要求，对深化国务院机构改革作出部署，提出一系列重大改革任务。实施这些改革措施，目的就是调整优化政府机构设置、职能配置、工作流程，全面提高政府效能，建设人民满意的服务型政府。

（三）统筹各类机构改革。这是加强党的集中统一领导、实现机构职能优化协同高效的必然要求。《决定》要求，完善党政机构布局，理顺党政机构职责关系，系统谋划和确定党政机构改革事项，统筹调配资源；深化人大、政协和司法机构改革，发挥人大及其常委会职能作用，推进人民政协履职能力建设，提高司法公信力；深化群团组织改革，健全党委统一领导群团工作的制度，推动群团组织增强政治性、先进性、群众性，更好发挥群团组织作为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带作用；推进社会组织改革，完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体制；加快推进事业单位改革，实现政事分开，推进事企分开；深化武警部队、民兵和预备役部队跨军地改革，推进公安现役部队改革。实施这些改革措施，有利于理顺和优化党的部门、国家机关、群团组织、事业单位职责，增强党的领导力，提高政府执行力，激发群团和社会组织活力，增强人民军队战斗力，使各类机构有机衔接、相互协调，各项改革相互促进、相得益彰，形成总体效应。

（四）合理设置地方机构。地方的权威来自于党中央权威，地方的工作是对党中央决策部署的具体落实。在保证党中央政令畅通的前提下，对那些由下级管理更为直接高效的事务，可赋予地方更多自主权。从现实情况看，一些领域中央和地方机构职能上下一般粗，基层机构设置和权力配置有待完善，组织群众、服务群众能力需要进一步提高。这就要求合理界定各层级间职能配置、优化机构设置，发挥各自比较优势。《决定》要求，地方机构设置要保证有效实施党中央方针政策和国家法律法规，确保上下贯通、执行有力；增强地方治理能力，把直接面向基层、量大面广、由地方实施更为便捷有效的经济社会管理事项下放给地方；构建简约高效的基层管理体制，改进服务方式，最大限度方便群众；规范垂直管理体制和地方分级管理体制，理顺和明确权责关系。实施这些改革措施，必将更好发挥中央和地方两个积极性，构建从中央到地方运行顺畅、充满活力、令行禁止的工作体系，为决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现中华民族伟大复兴中国梦提供有力制度保障。

《深化党和国家机构改革是加强党的长期执政能力建设的必然要求》

陈 希

《 人民日报 》（ 2018年03月15日 06 版）

习近平总书记在党的十九届三中全会上指出，“深化党和国家机构改革，是坚持和加强党的全面领导、加强党的长期执政能力建设的必然要求”，深刻阐明了党的领导、党的长期执政能力建设同机构改革之间的内在逻辑。党的领导是国家富强、民族振兴、人民幸福的最大压舱石；党的长期执政能力，是党提出和运用正确的理论和路线方针政策，领导制定和实施宪法、法律，动员和组织人民依法管理国家事务、经济文化事业、社会事务，有效治党治国治军，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利、实现中华民族伟大复兴中国梦的能力；党和国家机构是我们党执政的重要载体。坚持和加强党的全面领导、加强党的长期执政能力建设，迫切要求通过科学设置机构、合理配置职能、统筹使用编制、完善体制机制，使党和国家机构更好承载进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想的历史使命。

一、加强党的长期执政能力建设，要求从机构职能上解决好党对一切工作领导的体制机制问题

坚持党对一切工作的领导，是加强党的长期执政能力建设的根本原则，也是深化党和国家机构改革的首要任务。习近平总书记反复强调，“中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导，中国特色社会主义制度的最大优势是中国共产党领导”。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。中国人民近代以来170多年斗争史、中国共产党97年奋斗史、新中国成立近70年发展史、改革开放40年探索史雄辩地证明，党的领导是历史的选择、人民的选择，是我们战胜一切困难和风险的“定海神针”。邓小平同志指出，“为了坚持党的领导，必须努力改善党的领导”，“除了改善党的组织状况以外，还要改善党的领导工作状况，改善党的领导制度”。我们党领导13亿多人的社会主义大国，既要政治过硬，也要本领高强，必须大力加强党的长期执政能力建设，不断完善党对一切工作领导的体制机制。这样，我们党才能“胜任对于整个国家和各族人民的巨大领导责任”，“人民才会信任我们的领导，才会信任党和社会主义，我们的事业才有无限的希望”。

坚持和加强党的全面领导、加强党的长期执政能力建设，不是空洞抽象的，需要通过机构改革使党的领导这个最大制度优势充分发挥出来。党的领导的实施，离不开党和国家机构坚决有效的执行力。只有建立健全党对重大工作的领导体制机制，加强和优化党对深化改革、依法治国、经济、农业农村、纪检监察、组织、宣传思想文化、国家安全、政法、统战、民族宗教、教育、科技、网信、外交、审计等工作的领导，才能保证党中央令行禁止和工作高效；只有强化党的组织在同级组织中的领导地位，才能确保党的方针政策和决策部署在同级组织中得到贯彻落实；只有优化党的组织、宣传、统战、政法、机关党建、教育培训等部门职责配置，优化设置各类党委办事机构，优化规范设置党的派出机关，按照精干高效原则设置各级党委直属事业单位，才能更好发挥党的职能部门作用；只有统筹设置党政机构，准确定位、合理分工、增强合力，防止机构重叠、职能重复、工作重合，才能推动党和国家各项工作在党的统一领导下，各就其位、各司其职、各尽其责、有序协同；只有积极推进党的纪律检查体制和国家监察体制改革，实现党内监督和国家机关监督、党的纪律检查和国家监察有机统一，才能实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖，通过不懈努力换来海晏河清、朗朗乾坤。我们要牢牢把握坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导这个根本点，牢牢把握坚持和加强党的全面领导这个贯穿改革全过程的政治主题，在深化改革中解决好党长期执政条件下党政军群的机构职能关系问题，为有效发挥中国共产党领导这一最大制度优势提供完善有力的体制机制保障、坚实的组织基础和有效的工作体系，确保党对国家和社会实施领导的制度得到加强和完善，更好发挥党总揽全局、协调各方的作用。

二、加强党的长期执政能力建设，要求顺应党和国家事业发展需要、健全完善“优化协同高效”的党和国家管理体制

我们党和国家机构职能体系的改革调整，始终与党和国家事业发展紧紧相连。党中央历来高度重视党和国家机构建设和改革。新中国成立后，通过多次机构改革，我国确立了社会主义基本制度，逐步建立起具有我国特点的党和国家机构职能体系，为我们党治国理政、推进社会主义建设发挥了重要作用。改革开放以来，适应党和国家工作中心转移、社会主义市场经济发展和各方面工作不断深入的需要，党和国家机构改革不断推进，构成40年改革开放伟大实践的重要内容。1981年以来，党中央部门于1982年、1988年、1993年、1999年集中进行了4次改革，国务院机构于1982年、1988年、1993年、1998年、2003年、2008年、2013年集中进行了7次改革，实现了从计划经济条件下的机构职能体系向社会主义市场经济条件下的机构职能体系的重大转变，为坚持和发展中国特色社会主义提供了重要体制机制保障。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央大力推进党和国家机构改革，在加强党的领导、推进依法治国、理顺政府与市场关系、健全国家治理体系、提高国家治理能力等方面取得重大进展，为党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革提供了有力保障。历史和实践总是给我们以深刻启示：党和国家机构职能体系，同党领导人民进行的艰苦奋斗和创造的辉煌成就相伴相随，同党领导人民开辟的前进道路和积累的宝贵经验互促共进。党和国家机构作为上层建筑，必须适应经济基础的要求。经济不断发展、社会不断进步、人民生活不断改善，党和国家机构也必然适应新的要求不断改革完善，这是一条普遍规律。

决胜全面建成小康社会、开启全面建设社会主义现代化国家新征程，党的长期执政能力要有新提升，党和国家机构要有新形态新气象新作为。党的十九大作出新时代中国特色社会主义发展的战略安排，到2020年全面建成小康社会，到2035年基本实现社会主义现代化，到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国。新时代、新征程意味着新起点新任务，对党和国家机构深化转职能、转方式、转作风，提高效率效能，提出了新的更高要求。这次深化党和国家机构改革处在一个重要时间节点上，一方面，需要立足当前、聚焦今后3年，针对实现第一个百年奋斗目标面临的突出矛盾和问题，从党和国家机构职能上，为实施“七大战略”、打好“三大攻坚战”、决胜全面建成小康社会提供保障；另一方面，需要放眼未来、着眼今后20年、30年，前瞻实现第二个百年奋斗目标需要构建什么样的组织架构和管理体制，注重解决事关长远的体制机制问题，打基础、立支柱、定架构，为形成更加完善的中国特色社会主义制度创造有利条件。《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》明确提出了深化党和国家机构改革的指导思想、目标原则、重点任务、实施要求，系统回答了“建设一个什么样的适应中国特色社会主义新时代要求的党和国家机构职能体系和怎样建设这个机构职能体系”的重大课题。我们要按照党中央的统一部署，加快构建适应新时代新任务要求的党和国家机构设置和职能配置基本框架，使机构设置更加科学、职能更加优化、权责更加协同、监督监管更加有力、运行更加高效，为更好地统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局、贯彻落实新发展理念，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦，提供有力制度保障。

三、加强党的长期执政能力建设，要求党和国家机构更好适应我国发展新的历史方位、推动解决我国社会主要矛盾

社会主要矛盾变化，赋予党的长期执政能力建设新的内涵，也对党和国家机构职能体系提出新的要求。党的十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”的重大政治论断。社会主要矛盾从人民“物质文化需要”到“美好生活需要”，从解决“落后的社会生产”问题到解决“不平衡不充分的发展”问题，这是一个关系全局的历史性变化，迫切要求党的长期执政能力提高到一个新的水平，迫切要求党和国家机构设置和职能配置适应这个变化。当前，一些领域党的机构设置和职能配置还不够健全有力，保障党的全面领导、推进全面从严治党的体制机制有待完善；一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位；一些领域中央和地方机构职能上下一般粗，权责划分不尽合理；基层机构设置和权力配置有待完善，组织群众、服务群众能力需要进一步提高；军民融合发展水平有待提高；群团组织政治性、先进性、群众性需要增强；事业单位定位不准、职能不清、效率不高等问题依然存在；一些领域权力运行制约和监督机制不够完善，滥用职权、以权谋私等问题仍然存在；机构编制科学化、规范化、法定化相对滞后，机构编制管理方式有待改进。解决这些问题，必须通过深化改革，使市场在资源配置中起决定性作用、更好发挥政府作用，进一步释放市场和社会活力，集中各方面力量解决发展不平衡不充分问题。

党长期执政的出发点和落脚点是为人民谋幸福，党和国家机构改革必须顺应人民对美好生活的向往。习近平总书记指出，“为人民谋幸福，是中国共产党人的初心。我们要时刻不忘这个初心，永远把人民对美好生活的向往作为奋斗目标”。《决定》明确把“坚持以人民为中心”作为深化党和国家机构改革四项原则之一，充分彰显了机构改革的人民立场和价值取向。邓小平同志指出，“我们的国家机构绝不是封建地主或资本家用来统治压迫人民的官僚机关，而是为人民服务，并用来保卫人民自己的工具”。提高党的长期执政能力，实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益，要求我们必须深化党和国家机构改革，完善为民谋利、为民办事、为民解忧、保障人民权益、倾听人民心声、接受人民监督的体制机制，着力把以人民为中心的发展思想落实到党和国家机构履职尽责的各方面各环节；必须合理配置宏观管理部门职能，深入推进简政放权，强化事中事后监管，提高资源配置效率和公平性，保障各类市场主体机会平等、权利平等、规则平等；必须完善公共服务管理体制，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，促进公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，着力破解民生难题、增进人民福祉；必须改革自然资源和生态环境管理体制，实行最严格的生态环境保护制度，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，回应人民对更优美环境的期盼，让蓝天常在、青山常在、绿水常在；必须完善市场监管和执法体制，整合精简执法队伍，做到严格规范公正文明执法；必须深化人大、政协和司法机构改革，更好实现坚持党的领导、人民当家作主、依法治国的有机统一，使党在长期执政过程中，不断让发展成果更多更公平惠及全体人民，推动人的全面发展、社会全面进步、人民共同富裕。

四、加强党的长期执政能力建设，要求通过深化党和国家机构改革，推进国家治理体系和治理能力现代化

推进国家治理体系和治理能力现代化，是加强党的长期执政能力建设的应有之义，是深化党和国家机构改革的鲜明导向。怎样治理社会主义社会这样全新的社会，在以往的世界社会主义中没有解决得很好。我们党在全国执政以后，不断探索这个问题。特别是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央，把完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化作为全面深化改革的总目标，统筹推进各领域各方面改革，取得了重大成果、积累了丰富经验。推进国家治理体系和治理能力现代化，中心要素一个是制度、一个是能力。需要通过深化党和国家机构改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系，形成总揽全局、协调各方的党的领导体系，职责明确、依法行政的政府治理体系，中国特色、世界一流的武装力量体系，联系广泛、服务群众的群团工作体系，推动人大、政府、政协、监察机关、审判机关、检察机关、人民团体、企事业单位、社会组织等在党的统一领导下协调行动、增强合力，全面提高国家治理能力和治理水平。

深化党和国家机构改革不仅是推进国家治理体系和治理能力现代化的一场深刻变革，而且对各领域改革发挥着体制支撑和保障作用。在新时代全面深化改革的大格局中，深化党和国家机构改革是重要领域和关键环节，牵一发而动全身。全面深化改革的很多领域，像党的领导体制改革、党的纪律检查制度改革、政治体制改革、法律制度改革、司法体制改革、社会治理体制改革等，都涉及党和国家机构改革，也需要机构改革提供相应的组织支撑和保障。特别是随着全面深化改革的不断推进，日益触及深层次体制矛盾和利益关系调整，要从根本上解决这个问题，就必须对体制和机构进行调整完善。比如，如果不统筹优化各层级的机构设置和职能配置，就不能确保从中央到地方的政令统一、运行顺畅、充满活力；如果不深入推进简政放权，市场在资源配置中的决定性作用就不能最大限度发挥出来，等等。我们只有坚持从全面深化改革的全局出发，自觉进行机构调整和改革，着力破除深层次体制难题，才能增强改革的系统性、整体性、协同性，有效推动经济、政治、文化、社会、生态文明等领域改革持续深化，让各方面的制度更加成熟定型、让发展更有质量、让治理更有水平、让人民更有获得感。

习近平总书记在党的十九大报告中指出，要“不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保我们党永葆旺盛生命力和强大战斗力”。我们一定要深刻认识深化党和国家机构改革，对完善保证党的全面领导的制度安排、改进党的领导方式和执政方式、加强党的长期执政能力建设的重大意义，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，强化政治责任，勇于担当作为，狠抓改革落实，确保圆满完成党和国家机构改革各项任务！

《坚持以人民为中心推进党和国家机构改革》

郭声琨

《 人民日报 》（ 2018年03月16日 06 版）

习近平总书记指出，人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量，要求我们坚持以人民为中心的发展思想，把增进人民福祉、促进人的全面发展作为发展的出发点和落脚点。坚持以人民为中心，是我们党的根本政治立场，是习近平新时代中国特色社会主义思想的鲜明特色和核心要义，反映了坚持人民主体地位的内在要求，彰显了人民至上的价值取向。党的十九届三中全会通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》（以下简称《决定》），把坚持以人民为中心确立为深化党和国家机构改革的基本原则。我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心推进党和国家机构改革，构建系统完备、科学规范、运行高效的党和国家机构职能体系。

一、充分认识坚持以人民为中心推进党和国家机构改革的重大意义

党和国家机构职能体系是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是我们党治国理政的重要保障。面对新时代新矛盾新目标新要求，坚持以人民为中心推进党和国家机构改革，对于提高党的执政能力和领导水平，推进国家治理体系和治理能力现代化，更好满足人民日益增长的美好生活需要，具有重要意义。

第一，坚持以人民为中心推进党和国家机构改革，是践行中国共产党人初心使命的应有之义。习近平总书记指出，中国共产党人的初心和使命，就是为中国人民谋幸福，为中华民族谋复兴。在长期的革命、建设和改革实践中，我们党始终不忘初心、牢记使命，积极探索建立和完善为人民服务的党和国家机构职能体系。新中国成立后，我们党领导人民确立了社会主义基本制度，逐步建立起具有我国特点的党和国家机构职能体系，调动了人民群众管理国家、建设国家的积极性。改革开放以来，适应党和国家中心工作转移、社会主义市场经济发展和各方面工作不断深入的需要，我们党始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，积极推进党和国家机构改革，各方面机构职能不断优化、逐步规范，实现了从计划经济条件下的机构职能体系向社会主义市场经济条件下的机构职能体系的重大转变，推动了改革开放和社会主义现代化建设。进入新时代，带领人民创造更加美好的生活，实现中华民族伟大复兴的中国梦，是践行党的初心使命的新要求。实现这一新要求，必须聚焦人民群众所思所想所盼，深化党和国家机构改革，推进国家治理体系和治理能力现代化，努力把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。

第二，坚持以人民为中心推进党和国家机构改革，是实现党和国家机构根本性质职能的内在要求。由我们党和国家性质所决定，我们党和国家机构在根本性质职能上，同西方国家执政党和国家机构有着本质区别。中国共产党章程规定，中国共产党是中国工人阶级的先锋队，同时是中国人民和中华民族的先锋队；党除了工人阶级和最广大人民群众的利益，没有自己特殊的利益。我国宪法规定，中华人民共和国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，中华人民共和国的一切权力属于人民。因此，对人民负责、为人民服务，是我们党和国家机构的根本性质职能所在，也是我们党和国家机构先进性、优越性的根本体现。站在新的历史起点上，充分实现党和国家机构的根本性质职能，必须优化机构设置、职能配置、人员编制，创新体制机制、制度程序、方法手段，提高为民尽责的能力水平，提升为民服务的效率效能。充分释放党和国家机构的优势，必须构建党中央集中统一领导下的党和国家机构职能体系，使党政军群机构运行更好地符合党的主张和人民意愿，实现党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一。

第三，坚持以人民为中心推进党和国家机构改革，是适应我国社会主要矛盾历史性变化的客观需要。习近平总书记强调，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。新时代，人民美好生活需要日益广泛，不仅对物质文化生活提出了更高要求，而且在民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的要求日益增长。我国社会主要矛盾的变化是关系全局的历史性变化，对党和国家机构职能体系提出了新要求。满足人民群众对更高水平的物质文化生活的新需要，迫切要求优化党和国家机构的教育文化、就业收入、医疗卫生、社会保障等职能，推动在幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上取得新进展。满足人民群众对民主、法治、公平、正义、安全、环境等方面的新需要，迫切要求强化党和国家机构的民主保障、法治建设、市场监管、社会治理、生态保护等职能，推动立法更科学、执法更严格、司法更公正、监管更有力、治理更有效。

第四，坚持以人民为中心推进党和国家机构改革，是发展社会主义民主政治的重大举措。习近平总书记指出，发展社会主义民主政治就是要体现人民意志、保障人民权益、激发人民创造活力，用制度体系保证人民当家作主。党和国家机构职能体系是保证人民当家作主的组织形式。坚持以人民为中心推进党和国家机构改革，就是要健全人民当家作主制度体系，发展社会主义民主政治。直接民主与间接民主、程序民主与实体民主、选举民主与协商民主有机结合，是我国社会主义民主的显著优势。更好发挥这一优势，需要完善党和国家机构设置、职能配置、制度程序，确保人民当家作主落实到国家政治生活和社会生活中。广泛组织和动员人民群众以国家主人翁的地位投身中国特色社会主义伟大实践，是我国社会主义民主的重要目标。更好实现这一目标，需要健全民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督机制，保证人民依法通过各种途径和形式管理国家事务，管理经济文化事业，管理社会事务。

二、深刻理解坚持以人民为中心推进党和国家机构改革的核心要义

坚持以人民为中心推进党和国家机构改革，内涵丰富、意义深远，事关改革的方向和成败。我们要深刻领会、准确把握其核心要义，把思想和行动统一到《决定》精神上来，确保各项改革任务落地见效。

第一，贯彻立党为公、执政为民的理念。立党为公、执政为民是我们党的根本执政理念，也是党和国家机构职能体系建设的基础性原理。《决定》把立党为公、执政为民贯彻到党和国家机构改革各方面，推动构建中国特色社会主义党和国家机构职能体系，确保权为民所用、情为民所系、利为民所谋、事为民所办。坚持把加强党对各领域各方面工作领导作为首要任务，完善坚持党的全面领导的制度安排，保证党领导人民有效治理国家。坚持把优化政府机构设置和职能配置作为重要任务，增强政府公信力和执行力，建设人民满意的服务型政府。坚持统筹党政军群机构改革，理顺和优化各类机构的职责关系，实现分工合理、权责明晰、运转协调，形成服务人民群众的强大合力。坚持更好发挥中央和地方两个积极性，在保证党中央政令畅通前提下赋予省级及以下机构更多自主权，加强基层政权建设，增强基层机构组织群众、凝聚群众、服务群众的能力。

第二，践行党的群众路线。群众路线是我们党的根本路线，是立党之本、兴党之要。《决定》坚定不移贯彻落实党的群众路线，深化转职能、转方式、转作风，确保党政军群机构和人民群众心连心、同呼吸、共命运。深入推进转职能，强化面向群众的服务职责、公益职能，推进政企、政资、政事、政社分开，推动人力配置、资源配备向基层下沉，使各类机构、组织在服务保障群众上有更大作为。深入推进转方式，拓宽联系群众、深入群众的渠道，改进了解民情、把握民意的方式，创新组织群众、发动群众的方法，确保党和国家各项工作深深扎根于人民群众中。深入推进转作风，坚决克服形式主义、官僚主义，树立求真务实、真抓实干的作风，下功夫察实情、出实招、办实事、求实效，多做谋民利、解民忧、得民心之事。

第三，健全保证人民当家作主的制度体系。早在1978年，邓小平同志就指出，必须使民主制度化、法律化，使这种制度和法律不因领导人的改变而改变，不因领导人的看法和注意力的改变而改变。《决定》坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，提出健全保证人民当家作主的制度体系，为人民依法管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务提供更有效的形式和更有力的保障。推动完善人民代表大会制度，加强协商民主制度建设，推动协商民主广泛、多层、制度化发展，保证人民在日常政治生活中有广泛持续深入参与的权利。推动完善党和国家机构运行机制，保障人民知情权、参与权、表达权、监督权，构建共商共建共治共享的治理格局。推动完善基层民主制度，加强基层政权建设，促进民事民议、民事民办、民事民管。

第四，完善惠民便民的体制机制。习近平总书记强调，必须始终把人民利益摆在至高无上的地位，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。《决定》坚持把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为党的一切工作的出发点和落脚点，要求完善为民谋利、为民办事、为民解忧、保障人民权益、倾听人民心声、接受人民监督的体制机制。推进简政放权，坚决革除不合时宜的陈规旧制，持续减少行政审批管理事项，清理规范各种证明项目，全面实施市场准入负面清单，做到为群众解绊、为企业松绑、为市场腾位。推进优化服务，践行共享发展理念，完善公共服务管理体制，强化政府公共服务职能，创新公共服务供给机制，推动提供主体多元化、提供方式多样化，让人民群众带着满满的获得感迈入全面小康社会。推进提高效率，聚焦人民群众反映的办事慢、办事繁、办事难问题，精简整合办事机构，简化办事手续环节，加快“互联网+政务服务”建设，让群众进一个门、到一个窗口、跑一次就能办成事，在掌心里、指尖上就能办好事。

三、准确把握坚持以人民为中心推进党和国家机构改革的重点任务

深化党和国家机构改革是一场深刻变革。《决定》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对深化党和国家机构改革作出了统一部署和顶层设计，提出了一系列回应人民需要、反映人民意愿、保障人民权益、增进人民福祉的新任务新举措。

第一，着眼于满足人民群众对高质量公共服务的新需要，完善公共服务体系。随着我国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，人民群众对公共服务的需要已由增加供给到同步追求提高质量转变。《决定》提出，推进基本公共服务均等化、普惠化、便捷化，推进城乡区域基本公共服务制度统一，促进公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜，促进全社会受益机会和权利均等。加强和优化政府在社会保障、教育文化、法律服务、卫生健康、医疗保障等方面职能，更好保障和改善民生。推进非基本公共服务市场化改革，引入竞争机制，扩大购买服务。深化群团组织改革，支持和鼓励群团组织承担适合其承担的公共职能，增强群团组织团结教育、维护权益、服务群众功能。推进社会组织改革，充分发挥其依法提供公共服务、维护公共利益的作用，让千千万万社会组织的微服务释放出大能量。区分情况实施公益类事业单位改革，逐步推进管办分离，强化公益属性，破除逐利机制，更好履行公益服务职能。构建简约高效的基层管理体制，推动重心下移、力量下沉、资源下投，更好发挥基层机构贴近群众、服务群众的优势和作用。推进直接服务民生的公共事业部门改革，改进服务方式，最大限度方便群众。

第二，着眼于解决人民群众最盼最急最忧最怨的突出问题，完善国家治理体系。人民有所呼，改革有所应。《决定》从群众最不满意的问题改起，加快完善国家治理体系，为人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安提供有力保障。针对老百姓最反感的执法不作为、乱作为等问题，提出深化行政执法体制改革，统筹配置行政处罚职能和执法资源，相对集中行政处罚权，整合精简执法队伍，完善执法程序，严格执法责任，做到严格规范公正文明执法。针对老百姓最关切的公平正义问题，提出深化司法体制改革，优化司法职权配置，全面落实司法责任制，完善法官、检察官员额制，推进以审判为中心的诉讼制度改革，推进法院检察院内设机构改革，提高司法公信力，更好维护社会公平正义，努力让人民群众在每一个案件中感受到公平正义。针对老百姓最关心的公共安全问题，提出加强和优化国家应急能力建设，提高保障人民群众生命财产安全、生产安全、维护公共安全、防灾减灾救灾等方面能力，加强社会治理创新，进一步筑牢安全防线。针对老百姓最关注的生态环境问题，提出改革自然资源和生态环境管理体制，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系，设立国有自然资源资产管理和自然生态监管机构，实行最严格的生态环境保护制度，以实际行动守护好绿水青山。

第三，着眼于更好保障人民当家作主，推进社会主义民主政治制度化、规范化、程序化。人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征。《决定》紧紧围绕用制度体系保证人民当家作主，着力深化人大机构改革，健全人大组织制度和工作制度，完善人大专门委员会设置，保证人民通过各级人大行使国家权力。着力深化政协机构改革，推进政协履职能力建设，发挥政协作为民主协商重要渠道和专门协商机构的作用，促进众人的事情由众人商量。着力推进党的纪律检查体制和国家监察体制改革，完善权力运行制约和监督体制，防止权力滥用、公权私用，确保人民赋予的权力只能用来为人民谋利益。着力加大信息公开力度，加快推进政务信息联通共享，加快市场主体信用信息平台建设，保障人民群众知情权，更好发挥社会监督作用。

第四，着眼于激发人民群众创新创业活力，调整优化政府机构职能。转变政府职能，是深化党和国家机构改革的关键举措，也是推动大众创业万众创新的迫切要求。《决定》聚焦调整优化政府机构职能，推动更多“放”、更好“管”、更优“服”，让创新创业之火呈燎原之势。坚持为创新发展添动力，加强和优化政府科技管理职能，落实创新驱动发展战略，主动服务新技术新产业新业态新模式发展，促进创新主体立恒心、增信心。坚持为市场主体减负担，减少微观管理事务和具体审批事项，清理和规范各类行政许可、资质资格、中介服务等管理事项，加快要素价格市场化改革，大幅降低制度交易性成本，用政府权力的“减法”换取市场活力的“乘法”。坚持为公平营商创条件，加强和优化政府反垄断、反不正当竞争职能，清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，保障各类市场主体机会平等、权利平等、规则平等，营造公正、透明、可预期的法治环境。坚持为干事创业增便利，精干设置各级政府部门及其内设机构，推行扁平化管理，形成自上而下的高效率组织体系，营造优质、高效、可持续的服务环境。

《建设总揽全局协调各方的党的领导体系》

黄坤明

《人民日报》（2018年03月17日 05版）

党的十九届三中全会审议通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》指出，深化党和国家机构改革，要以加强党的全面领导为统领。学习贯彻《决定》，必须准确把握坚持和加强党的全面领导这条贯穿《决定》的红线，深刻认识坚持和加强党的全面领导是推进党和国家机构改革的核心任务、关键所在，把加强党对一切工作的领导贯彻到改革各方面全过程，建设总揽全局、协调各方的党的领导体系，为党的长期执政、国家长治久安提供坚强制度保障。

一、坚持党的全面领导是深化机构改革必须坚持的重要原则

《决定》深刻总结中国特色社会主义政治建设的成功经验，明确了深化党和国家机构改革必须遵循的四条原则，第一条就是“坚持党的全面领导”。把握好、贯彻好这条原则，才能确保党和国家机构改革的正确方向。

（一）中国共产党领导是中国特色社会主义最本质特征和最大制度优势。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的历史进程中，深刻总结我国革命建设改革的理论和实践，鲜明提出党的领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。这个重大论断，把党的领导地位、领导作用，从历史发展的必然、实践发展的必然，深化拓展为道路发展的必然、制度发展的必然，加深了对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，加深了对中国特色社会主义本质的认识，是我们党、中国人民在坚持和发展中国特色社会主义中最重要的认识成果、最根本的经验总结，是道路自信、理论自信、制度自信、文化自信的集中体现。坚持和完善中国特色社会主义制度，最关键、最核心的就是坚持和加强党的全面领导，把这个最本质特征更加鲜明地体现好，把这个最大优势更加充分地发挥好。

（二）坚持党对一切工作的领导是新时代坚持和发展中国特色社会主义的必然要求。党政军民学，东西南北中，党是领导一切的。习近平总书记提出新时代中国特色社会主义基本方略，“14个坚持”的“第一个坚持”就是坚持党对一切工作的领导。我国是工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家，我们党是工人阶级的先锋队、中国人民和中华民族的先锋队，代表着最广大人民的根本利益，没有自己的特殊利益，基于我国的国体和党的性质，加强党的全面领导是题中应有之义。我们党已经在全国执政69年，长期实践特别是党的十八大以来我们旗帜鲜明坚持党的全面领导、全面从严治党，引领中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，这充分证明体现党的全面领导的体制机制是有效的、管用的，最能调动广大人民的积极性主动性创造性。当前，我国发展正处在一个大有可为的历史机遇期，要抓住历史机遇、实现伟大梦想，必须毫不动摇坚持和加强党的全面领导，不断完善坚持党的全面领导的制度安排，大力推进国家治理体系和治理能力现代化。归结起来，坚持党对一切工作的领导，是人民的要求、实践的要求、时代的要求。

（三）坚持和加强党的全面领导，是深化党和国家机构改革的首要任务和根本保证。党的全面领导是具体的，不是空洞的、抽象的，必须体现到治国理政的方方面面，体现到国家政权的机构、体制、制度等的设计、安排、运行之中，保障和实现党的领导的政治落实、思想落实、组织落实。《决定》着眼把党作为最高政治领导力量的地位和作用进一步制度化，把坚持和加强党的全面领导作为这次机构改革的首要任务。深化党和国家机构改革，推进国家治理体系和治理能力现代化，推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，就要朝着坚持和加强党的全面领导这个方向去，奔着把党的全面领导落实落到位这个目标来。党和国家机构改革，是关系全局的政治体制改革，要从政治上来认识和把握。保证改革的正确方向，保证各项任务顺利推进，必须充分发挥党统揽全局、协调各方的领导核心作用，切实把坚持和加强党的全面领导这个政治主题贯穿改革全过程。

（四）坚持党的全面领导，最根本的是坚持党中央权威和集中统一领导。党中央集中统一领导，是党的领导的最高原则，是最根本的政治规矩。党的十九大明确指出，保证全党服从中央，坚持党中央权威和集中统一领导，是党的政治建设的首要任务。在国家治理体系的大棋局中，党中央是坐镇中军帐的“帅”。建设和完善党的领导体系、国家治理体系，必须以坚持党中央权威和集中统一领导为根本点，进一步建立完善加强党中央集中统一领导的体制机制，保证全党的团结统一和行动一致，保证党中央决策部署迅速有效贯彻执行。深化党和国家机构改革，任务艰巨、影响深远，牵一发而动全身，必须牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，按照党中央的统一部署，不折不扣、坚定有力地完成好各项既定改革任务。

二、完善坚持党的全面领导的制度安排

着眼于确保党的领导全覆盖、确保党的领导更加坚强有力，《决定》提出加强党对各领域各方面工作领导，是深化党和国家机构改革的首要任务，并对优化党的组织机构、完善坚持党的全面领导的制度作出全面部署和战略安排。

（一）建立健全党对重大工作的领导体制机制。党对重大工作的领导体制机制，在党的全面领导制度安排中具有纲举目张的统领作用。事在四方，要在中央。加强党的全面领导，首先要加强党对涉及全局重大工作的集中统一领导。党中央设立决策和议事协调机构，是加强党对重大工作领导的行之有效的制度设计。早在1958年，党中央就成立了财经、政法、外事、科学、文教等领导小组。毛泽东同志指出，这些小组是党中央的，大政方针在政治局。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央进一步加强对涉及全局重大工作的集中统一领导，先后成立了中央全面深化改革领导小组、中央国家安全委员会、中央网络安全和信息化领导小组、中央军委深化国防和军队改革领导小组等。党中央的这些决策和议事协调机构，在推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革的进程中，发挥了十分重要和关键的作用。《决定》对建立健全党对重大工作的领导体制机制提出了原则要求，明确党中央决策议事协调机构，在中央政治局及其常委会领导下开展工作，负有对重大工作进行顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进的重要职责。《决定》还对其他方面的议事协调机构、各地区各部门党委（党组）完善相关体制机制，提出明确要求。这些体制安排和原则要求，充分体现了我们党对中国国情的准确把握、对国家政权运行规律认识的深化，有利于从制度上维护党中央权威和集中统一领导，有利于保证党中央政令畅通和工作高效。

（二）强化党的组织在同级组织中的领导地位。理顺党的组织同其他组织的关系，强化党的组织在同级组织中的领导地位，是实现党的领导全覆盖的重要保证。习近平总书记在党的十九大报告中指出，在我国政治生活中，党是居于领导地位的，加强党的集中统一领导，支持人大、政府、政协和法院、检察院依法依章程履行职能、开展工作、发挥作用，这两个方面是统一的。党的十八大以来，中央政治局常委会定期听取全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告，已经成为一项重要制度性安排，对全党具有十分重要的示范意义。《决定》明确提出，在国家机关、事业单位、群团组织、社会组织、企业和其他组织中设立的党委（党组），接受批准其成立的党委统一领导，定期汇报工作，同时提出加快在新型经济组织和社会组织中建立健全党的组织机构。这些制度规定有利于彰显我们党在中国特色社会主义事业中的坚强领导核心地位，增强党内政治生活的严肃性规范性，切实把党总揽全局、协调各方的作用体现到各级各类组织中。

（三）更好发挥党的职能部门作用。《中国共产党工作机关条例（试行）》规定，党的工作机关是党实施政治、思想和组织领导的政治机关，是落实党中央和地方各级党委决策部署，实施党的领导、加强党的建设、推进党的事业的执行机关；党委职能部门是负责党委某一方面工作的主管部门，按照规定行使相对独立的管理职能，制定相关政策法规并组织实施，协调指导本系统、本领域工作。深化党和国家机构改革，一项重要任务就是把党的职能部门作用充分发挥出来，更好促进党中央的决策部署落实到位，实现党在政治上、思想上、组织上的全面领导。《决定》提出要优化党的组织、宣传、统战、政法、机关党建、教育培训等部门职责配置，并进一步明确加强这些部门归口协调、统筹工作的职能。同时，对党委办事机构、党的派出机关、党委直属事业单位的改革都提出了原则要求，强调各级党委（党组）要增强抓落实能力，强化协调、督办职能。这些规定和要求，适应了党的事业不断向广度拓展、向深度推进的发展趋势，有利于把党的理论和路线方针政策转化为具体举措和工作实效。

（四）统筹设置党政机构。党政组织机构是我们党治国理政的重要依托，是推进党和国家事业的重要力量。改革开放以来，我们持续不断推进机构改革，裁撤合并了一批部门机构，优化转变了政府职能，降低了行政成本，提高了工作效率，有力促进和保障了我国经济社会持续健康发展。党的十九大指出，统筹考虑各类机构设置，科学配置党政部门及内设机构权力、明确职责。贯彻落实党的十九大战略部署，根据坚持党中央集中统一领导的要求，针对党政机构实际运行中存在的“机构重叠、职能重复、工作重合”等突出问题，《决定》明确要完善党政机构布局，理顺党政机构职责关系，形成统一高效的领导体制，保证党实施集中统一领导，保证其他机构协同联动、高效运行，并提出党的有关机构可以同职能相近、联系紧密的其他部门统筹设置，实行合并设立或合署办公。把党政机构统筹起来考虑、设置，构建适应新时代发展要求的党政机构新格局，抓住了当前影响党政机构运行效能的要害，体现了机构职能优化协同高效的要求，破除了部门化、局部化的障碍藩篱，有利于增强党的领导力、增强政府执行力，有利于发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，有利于彰显中国特色社会主义制度的优越性。

三、增强党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力

深化党和国家机构改革，既要完善保证党的全面领导的制度安排，又要着眼改进党的领导方式和执政方式，切实增强党把方向、谋大局、定政策、促改革的能力和定力。

增强把方向的能力和定力。方向就是旗帜，就是道路，就是我们奋力趋赴的共同目标。党的领导第一位的就是举旗定向。在前进道路上，必须高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命、永远奋斗，以高度自觉推进社会革命和自我革命，一以贯之坚持和发展中国特色社会主义，一以贯之推进党的建设新的伟大工程，一以贯之增强忧患意识、防范风险挑战。要把增强“四个意识”体现到制度机制的设计和运行之中，以更加完善的制度安排确保维护党中央权威和集中统一领导，维护习近平总书记在党中央的核心、全党的核心地位，确保政令畅通、令行禁止。要强化政治定力，坚守政治原则和底线，决不能在根本问题上出现颠覆性错误。要增强敏锐性、提高协同性，有效发现处置改革发展中的苗头性倾向性问题，做到未雨绸缪，防患未然。

增强谋大局的能力和定力。我们所处的历史方位是中国特色社会主义的新时代，我们正在进行的事业是前无古人的伟大事业。无论是认识分析问题、谋划推进工作，都要在大局下思考、在大局下行动，防止不利于全局和长远的情况发生。要着眼决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家、进而实现中华民族伟大复兴中国梦的奋斗目标，着眼统揽伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想的壮阔实践，着眼统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，着眼统筹国内国际两个大局，从整体上把握，从战略上谋划，从长远上着力，因势而谋、应势而动、顺势而为，不断增强工作的科学性系统性预见性。

增强定政策的能力和定力。政策是体现执政党性质宗旨的试金石，是反映治国理政水平的标志。在推进经济社会发展中，要坚持以人民为中心，着眼维护最广大人民的根本利益，着眼解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾，抓住老百姓最急最忧最盼的问题，抓住群众最关心最直接最现实的利益问题，制定出切实管用的政策措施，持续增强人民群众的获得感幸福感安全感。要坚持实事求是，一切从实际出发，从群众中来、到群众中去，广泛深入开展调查研究，具体问题具体分析，使政策、举措、方案符合现实情况、反映客观规律、解决实际问题，坚决反对形式主义、官僚主义，做到有的放矢、辩证施治、精准发力。

增强促改革的能力和定力。改革开放是我们党最鲜明的旗帜，是决定当代中国命运的关键一招。经过40年的改革开放伟大革命，改革已经进入深水区，必须一鼓作气、坚定不移，敢于啃硬骨头，敢于涉险滩。要大力弘扬改革创新和自我革命精神，推进思想再解放、改革再出发，在全面深化改革新起点上实现新突破。要着眼推进国家治理体系和治理能力现代化，适应我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段的基本特征，科学确定改革发展思路、制定改革发展措施，敢于担当、能为善为，在实践中开新局、闯新路。要鼓励基层创新，倡导敢闯敢试、敢为人先，加强对改革成功经验的深入挖掘、科学总结和宣传推广，推动形成更加浓厚、更有活力的创新创造氛围，凝聚起坚定不移推进改革开放的强大力量。

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责任编辑：张玉