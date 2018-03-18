内蒙古河段全线开河 黄河本年度凌汛期结束

新华社郑州3月18日电（记者 双瑞）18日8时，随着黄河内蒙古封冻河段全线开通，凌汛洪水安全进入黄河万家寨水利枢纽，黄河2017—2018年度凌汛期正式结束。

记者从水利部黄河水利委员会获悉，黄河内蒙古河段自2017年11月18日开始流凌，12月4日首封，至2018年3月18日全线开通，凌汛期历时121天。封开河期间凌情平稳，没有发生较大险情和灾情。

凌汛是由于下段河道结冰或冰凌积成的冰坝阻塞河道，使河道不畅而引起河水上涨的现象。黄河流域东西跨越23个经度，南北相隔10个纬度，地形和地貌相差悬殊，径流量变幅也较大，因而容易产生凌汛，历史上因凌汛决堤而泛滥成灾的情况时有发生。

受气温波动影响，本年度凌情呈现四大特点：一是封河历时较长，从首封到稳定封河历时63天；二是宁夏内蒙古河段封冻冰层偏厚，头道拐断面为近40年来最大；三是开河时气温持续偏高，开河时间早、速度快，全线开通比常年早8天；四是槽蓄水量释放集中，开河凌峰流量为2005年以来最大。

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