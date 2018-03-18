第十二届亚洲电影大奖颁奖 《芳华》获最佳电影

新华社澳门3月18日电（记者胡瑶）第十二届亚洲电影大奖17日晚在澳门颁发，共颁出17个大奖。影片《芳华》夺得最佳电影，演员古天乐和张艾嘉分获最佳男、女主角。

在当晚的颁奖仪式上，张艾嘉凭借影片《相亲相爱》问鼎最佳女主角，同时她还获颁终身成就奖。古天乐则凭借影片《杀破狼·贪狼》摘得最佳男主角，该影片同时还获颁最佳动作电影。

日本导演石井裕也凭借《东京夜空最深蓝》夺得最佳导演。最佳编剧则由印度影片《倔强的牛顿》的编剧阿米特·马素卡和马亚克·特瓦瑞共同获得。

张雨绮以影片《妖猫传》获得最佳女配角，该影片同时还获颁最佳造型设计、最佳美术指导和最佳视觉效果。韩国演员梁益准则凭借影片《啊，荒野》获得最佳男配角。

中国导演董越凭借《暴雪将至》夺得最佳新导演奖项。

此外，惠英红获得卓越亚洲电影人大奖，《战狼2》获得2017年最高票房亚洲电影大奖，韩国演员林允儿获得亚洲电影大奖飞跃新星奖。

亚洲电影大奖创办于2007年，是首个为表彰亚洲电影业杰出人士而设立的颁奖活动，致力于推动区内电影迈向国际。（完）

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