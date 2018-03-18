如何建中国特色世界一流军校?这位将军校长讲明了

原标题：如何建设中国特色世界一流军校？这位将军校长讲明白了

解放军报独家连线陆军工程大学校长王金龙少将——如何建设中国特色世界一流军校？这位将军校长讲明白了。

军队院校的水平高低，

关乎军队的强弱、战争的胜负

本文图片均来自“中国军网”微信公众号

记者：作为军队院校主官，您对军队院校在建设世界一流军队中的使命责任和地位作用有什么理解？

王金龙校长：党的十九大吹响了建设世界一流军队的新时代号角，我军迎来了大发展、大跨越的战略机遇期。强军兴军，人才是关键、教育是基础。毛泽东有一个著名论断：没有文化的军队是愚蠢的军队，而愚蠢的军队是不可能战胜敌人的。军队院校输送的是“军中大脑”，锻造的是“军之脊梁”。现代战争和武器装备发展日新月异，对军事理论现代化、军事科技现代化、军事人员现代化等提出了新的更高要求。军队院校的水平高低，关乎军队的强弱、战争的胜负。因此，将军队院校融入建设世界一流军队的战略布局，办好建强，是贯彻落实习近平强军思想的应有之义。

纵观世界军事发展史，英国、法国、德国、美国、俄罗斯等之所以先后成为世界军事强国，与其军事教育发展的先进水平是分不开的，世界军事名校基本上产生于这些国家。我军院校经过80多年的建设发展，为我军发展壮大、从胜利走向胜利提供了强有力的人才和智力支持。今天的中国，正处于由大向强、走向世界的“关键一跃”，但我军院校与国际先进水平相比还存在差距。治军先治校，强军先强校。置身于强国强军的新时代，军队院校必须站在人才兴军、科技强军的潮头，加快建设世界一流军事强校的步伐，担当起强军兴军的历史重任。

中国特色世界一流军事强校，

不是对别国发展模式的盲目照搬和跟随

记者：您能否对中国特色世界一流军事强校作一个简要的描绘？主要的战略发展目标和要求是什么？

王金龙校长：我认为，一流军事强校的关键标准有两条：一是在军事学术与文化上成为翘楚，二是在服务战斗力生成上贡献突出。世界军事名校都是以培养军事杰出人才为己任，如果从一所军校走出来的毕业生，大多将成为未来国防和军队的中流砥柱，他们在未来战争与强手的过招、比拼中，也能高人一筹、出类拔萃，那么，这就是世界一流军事强校的本质特征。

中国特色世界一流军事强校，应顺应世界军事教育的共性规律和发展趋势，但不是对别国发展模式的盲目照搬和跟随，必须根植中国国情、军情，从历史维度和全球坐标中探寻中国特色世界一流军事院校建设之路，充分体现中国模式、中国力量、中国速度。我军的政治本色和光荣的历史传统，是我们建设世界一流军事强校的最大优势。

朝着中国特色世界一流军事强校的目标砥砺前行，总的战略目标任务是与强军兴军要求相适应，努力使我军院校整体建设水平进入世界前列，成为我军高素质新型军事人才培养、军事理论研究和国防科技自主创新的重要基地，成为支撑我军现代化建设和军事斗争准备的拳头力量，成为推动与引领世界军事教育发展的参与者、主导者。

站在新的历史起点，

我军院校大踏步迈开强校步伐

记者：您认为在新的时代背景下，我们应该如何建设中国特色世界一流军事强校，改革的方向和重点是什么？

王金龙校长：新的时代背景下，党中央、中央军委和习主席对军队院校建设与改革作出了一系列战略决策部署，确立了面向战场、面向部队、面向未来的办学指导，全面实施优先发展、特色发展、融合发展战略，突出加强联合作战指挥人才、新型作战力量人才培养。当前，新一轮院校调整改革已基本落定，院校建设已站在新的历史起点，我军院校将大踏步迈开以质量建设为核心的强校步伐。

我感到，建设中国特色世界一流军事强校，改革的方向和重点主要有三个方面：一是聚焦未来战场，强化备战打仗意识，根除“和平病”，坚持教为战、学为战，把战斗力这个唯一的根本的标准贯穿落实到院校建设的各方面和全过程；二是聚焦军队转型，立足“三位一体”人才培养体系，推进教学训练体系重塑重构，加快形成与新的军队力量编成和作战样式相适应的育人能力；三是聚焦科技兴军，加快战略性、前沿性、颠覆性技术研究，不断提升我军院校的核心竞争力，不断提高院校服务部队和对新质战斗力的贡献率。

记者：请问陆军工程大学在瞄准一流目标加快自身建设发展上有什么具体考虑和打算？

王金龙校长：我校是陆军唯一一所综合性工程大学，肩负着建设世界一流军事强校、培育一流打仗人才的历史重任，我们倍感责任重大、使命光荣。我校党委确立的建设发展总体目标是：到2020年，适应新使命新要求的办学治校体系基本形成，人才培养模式转型升级，科研创新活力不断增强，服务部队能力大幅提升，成为我军一流的综合性工程大学；到2035年，建成涵盖陆军主体装备和核心工程技术领域，支撑陆军新质战斗力发展，引领现代化陆军建设、国际知名的综合性军事院校；到本世纪中叶，全面建成与强国军队地位相称，具有中国特色、世界一流的军事强校。

走进新时代，开启新征程。我们将坚决贯彻落实习近平强军思想，按照国防和军队现代化建设的战略部署和陆军转型建设的总体要求，以立德树人为办学之本，以服务打赢为目标指向，以工程技术为特色优势，以体系重塑为突破重点，以开放共享为发展路径，实施名校战略，打造强校品牌，为助推陆军发展、服务陆军转型提供有力支撑，为实现强军目标、建设世界一流军队做出新的更大贡献。

陆军工程大学名片：

陆军工程大学，2017年以解放军理工大学和军械工程学院主体为基础调整组建，是人才培养与科学研究并重、工程技术与作战指挥融合的教学研究型综合性大学。校本部座落于长江之滨、人文荟萃的六朝古都江苏南京，另设石家庄校区（河北石家庄）、通信士官学校（重庆）、军械士官学校（湖北武汉）和训练基地（江苏徐州）。大学立足陆军，坚持信息主导、以工为主、指技融合，面向战场、面向联合、面向未来，育军事英才、研制胜成果、解部队所需，是陆军人才培养的重要基地、陆军科技创新的攻坚力量、陆军部队建设的关键支撑、陆军对外交流的主要平台。

王金龙少将简介：

王金龙，1963年1月出生，1979年9月入伍，2017年7月任陆军工程大学校长。教授、博士生导师，专业技术二级，少将军衔，党的十九大代表。长期在院校从事教学、科研和管理工作，历任教员、系副主任，解放军理工大学通信工程学院院长、解放军信息工程大学副校长、解放军理工大学训练部长和校长等职。长期从事教学科研工作，主持了国家973项目、国防973项目、国家重点基金项目和军队预研项目建设，4项成果列入部队装备序列，先后获国家科技进步二等奖2项，军队科技进步一等奖4项，军队级教学成果奖1项。被评为全国先进科技工作者、全国优秀教师、国家有突出贡献中青年专家、江苏省首席专家，获中国科协“求是奖”、军队杰出专业技术人才奖，入选军队高层次创新人才工程科技领军人才培养对象及新世纪优秀人才支持计划。荣立二等功3次，三等功2次。

来源：中国军网

责任编辑：霍宇昂