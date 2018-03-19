清华大学校长邱勇：高等教育提升质量必须靠改革

原标题：“大学定力体现在对育人的坚守”

全国人大代表、清华大学校长邱勇接受北京青年报记者专访时表示，高等教育发展水平是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志，大学要坚守育人初心，加快“双一流”建设，努力为国家发展进步作出更大贡献。

谈大学初心

清华不会让勤奋生因贫困辍学

北青报：您经常提到大学要把育人作为根本，不忘初心。大学现在功能很多，为何对育人如此强调？

邱勇：高等教育正在面临重大变革，大学要在变革中保持定力。大学肩负的使命在不断增多，从人才培养、科学研究、社会服务，到文化传承创新、国际交流合作，但育人始终是第一位的，大学的定力就体现在对育人的坚守。我讲过，世间上百年名校无非育人，培养社会需要的高素质人才是大学的根本任务，是大学必须牢牢坚守的初心。

北青报：具体到清华大学，把育人提到了什么样的地位？学校的目标是培养什么样的人？

邱勇：清华正在进行综合改革，最终落脚点还是在育人。2017年设立的“清华大学新百年教学成就奖”和“清华大学年度教学优秀奖”，建立了“开放交流时间”制度，都是在努力营造倾心育人的氛围。清华大学还确立了价值塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的培养模式，着力培养学生爱国奉献、追求卓越的精神。大力开展创意、创新、创业“三创融合”的创新创业教育，让学生富于创意、善于创新、勇于创业。

北青报：去年清华大学给考生魏祥的回信《人生实苦，但请你足够相信》刷屏网络，清华为何写出这样的回信，传递了什么样的理念？

邱勇：魏祥是一位非常优秀的同学，在他的身上我们看到了自强不息的精神。在上世纪90年代，清华大学就承诺绝不让一个勤奋好学的学生因为家庭经济困难而辍学。目前，学校设立了200多项助学金，对家庭经济困难学生的资助实现了全覆盖。

谈教育改革

高等教育提升质量必须靠改革

北青报：您在不同场合多次提到改革，清华大学正在推行人事制度、教育教学、科研体制机制等多方面的改革，您认为改革的迫切性是什么？

邱勇：在经济全球化背景下，高等教育在全球范围内的交流合作越来越广泛。对于国家，改革开放是发展的必由之路；对于大学，改革是提升高等教育整体质量的必由之路。我们认识到，中国的大学发展到现在，取得了很大成绩，但想要再上一个台阶，必须靠改革。

北青报：清华大学的改革进展如何？

邱勇：清华大学于2014年启动综合改革，把人事制度改革作为突破口，率先迈出学校综合改革中最困难也最关键的一步。以教育教学改革为攻坚任务，努力建立全方位的育人体系，培养全面发展的人。以科研体制机制改革提升创新水平，突破刚性学科壁垒，促进学科交叉。

目前，清华大学综合改革时间过半，完成任务过半，可以说改革成效已初步显现，比如师资队伍水平不断提升，越来越多的教师更加重视教书育人，吸引了更多的青年才俊来到清华。改革的显著成效需要较长时间才能完整体现，我们有信心在国家不断改革发展的大环境中发扬“钉钉子”的精神，努力提升学校办学质量，把握住中国高等教育改革发展的战略机遇。

谈服务国家

要进一步强调大学的服务精神

北青报：您引用过美国总统威尔逊的话，“一所大学能在国家的历史上占有一席之地，不是因为其学识，而是因为其服务精神，学校必须成为国家的学校。”清华等高校在当下中国的发展中可以起到什么样的作用？

邱勇：在当今中国的历史发展阶段，我们需要进一步强调大学的服务精神。

我认为育人是学校服务社会的最重要途径和形式，一所学校的影响力，主要取决于其能否培养出社会需要的各类优秀人才。在2017年本科教学工作审核评估中，专家组对清华大学的人才培养工作给予的评价是，“一所大学和她所培养的人才，在一个大国自强和崛起过程中发挥了如此重要的作用，放眼全球，也是少有的精彩。”

另外，大学的服务精神还体现在解决国家和社会面临的重大问题上发挥的不可替代的作用。大学的发展要体现民族特色和国家特色，努力建设真正意义上的中国特色的世界一流大学。

北青报：现在国家大力提倡科技创新，高校在科技创新中可以发挥什么作用？

邱勇：创新是引领发展的动力，高校在科技创新中有不可替代的独特作用。我认为概括起来有三方面：首先，大学具有宽松的学术环境，充满探索精神，是激发创新最好的地方；其次，创新的核心是人才，培养创新人才是大学的优势，也是大学对国家科技创新发展的最大贡献；最后，大学具有多学科的优势，在解决涉及不同学科领域的重大问题方面具有独特的优势。

谈“双一流”

要突出大学的引领性和独特性

北青报：国家近年来提出建设世界一流大学和一流学科，对这个战略如何评价？在“双一流”建设中，清华计划怎么做？

邱勇：“双一流”建设是提升中国高等教育水平的重大举措。具体到清华大学，就是要遵循高等教育发展规律，充分发扬学校优良传统，更加突出大学的引领性和独特性。要更加突出大学对社会的贡献率，将发展视野拓展到为国家、世界、人类的发展做出贡献。一流大学要树立引领意识，引领是一种追求，更是一种境界。

北青报：您提出在中国现在的发展阶段，大学一定要走出去，如何进行走出去的探索？

邱勇：中国正日益走近世界舞台的中央，以更开放的姿态积极参与全球高等教育的竞争与合作，培养具有全球视野的人才是一流大学义不容辞的责任。

清华大学制定并实施了全球战略，倡议成立了亚洲大学联盟，与华盛顿大学、微软公司合作在西雅图创建了全球创新学院，还创办了引起世界广泛关注的苏世民书院。目前，清华大学已和140所海外合作院校签署了校级学生交换协议，超过60%的博士生和50%的本科生在学期间有海外访学经历。

文/本报记者 李泽伟 摄影/本报记者 崔峻

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责任编辑：张冬