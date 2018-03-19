西安交大校长：中国智能机器人研究处于第一梯队

原标题：“中国智能机器人研究处于第一梯队”

近年来，关于“人机对战人类完败”的新闻频出。围绕智能机器人的发展和人才培养两大主题，北京青年报记者对话全国人大代表、西安交通大学校长、机器人专家王树国。

谈人机大战

机器人多先进都不会取代人类

北青报：如何看待“人机大战”中人类频频落败？

王树国：人机大战中人类的失败，只能说明机器人在某些方面的能力超越了人类。人类发明机器人，正是希望机器人能代替自己做一些力所不能及的事，使之成为人类某些能力的延伸或拓展。因此，在某些单项能力方面，机器人超过人类是很正常的。

北青报：在平昌冬奥会上，韩联社启用了机器人记者写稿，从比赛结束、撰稿到发稿，耗时不过1-2秒。随着智能机器人的出现，未来是否会有大量人员失业？

王树国：人类发明机器人的目的不是取代人，而是帮助人类，做人类不能及或不擅长的事，使人类能够腾出时间精力做更高层次的事。例如，分拣快递的机器人出现后，人就做管理、维护机器人等工作。机器人无论多先进，都不可能取代人类，机器人的应用会减少某一领域的就业人数，但也必然会创造出更多新的就业领域和就业需求。

北青报：您曾提到在生物机器人出现之前，人类暂时不必去担心机器人的威胁。目前对生物机器人的研究进展如何？

王树国：人类对生物机器人的研究才刚刚开始，很多机构和学者对此投入了很大精力，但目前还没有明显突破，至少到现在还没有付诸应用。

北青报：目前，中国人工智能领域的研究处于世界何种水平？

王树国：这里分两个层面，一是基础理论研究，二是将科技成果转化为产品，二者间紧密关联。我认为中国在科技成果转化方面走得更快，而基础研究还需加强。总体来说，中国的智能机器人研究处于世界第一梯队，全世界关于人工智能的研究才刚刚起步，未来有很长的路要走。

谈人才培养

唯“帽子论”太过简单需要治理

北青报：近期有学者呼吁应加大对博士生的培养，您认为中国博士生数量是否需要进一步增加？

王树国：根据我国经济社会发展对人才的需求来说，我国的博士人才数量还远远不够。国家应在保证质量的前提下，进一步加大对博士、硕士的培养，并根据不同区域的发展需求和学校的办学质量，适度放开培养指标。博士生指标应该向西部高校倾斜，缓解西部地区高端人才短缺的矛盾。

北青报：最近有学者建议进一步提高研究生国家助学金标准。您对此怎么看？

王树国：给学生提高奖助学金标准有助于吸引更多的人从事研究工作。但我们这么大的国家，仅靠中央或地方财政很难支撑，这方面还可以通过其他方式解决。比如，很多硕士和博士都参与课题研究，部分国家重点项目、自然科学基金等项目，已允许用研究经费来支付学生的奖助学金。如果今后能扩大允许支付学生奖助学金的课题范围，硕士和博士的奖助学金问题就能得到很大改善，也能适当降低对国家财政的压力。

北青报：近来有声音呼吁应给学者减“帽子”，说山川大河命名的学术头衔几乎都被用光了。如何看待这一现象？

王树国：这反映了我们求才若渴的心态，以及国家对人才的重视。但这种乱象应该治理一下，对有作为有潜能的人，给个“帽子”未尝不可，但如果唯“帽子论”就不太合理了。我们应该按照一个人的实际才能和贡献评价其价值所在，光看“帽子”的话太过简单。

谈西迁精神

西安交大65%的博士生留在西部

北青报：1956年，交通大学师生放弃了舒适优越的条件，响应党和国家号召从上海迁往西安。西安交大是如何传承西迁精神的？

王树国：老一辈交大人胸怀大局、无私奉献，舍弃了个人利益，从上海到西安，扎根西部，艰苦创业。目前，西安交大落实国家创新驱动发展战略，构建“中国西部科技创新港”，致力于将其打造成为具有国际竞争力的人才集聚高地、原创成果的研发高地。西安交大还落实了“一带一路”倡议，发起成立“丝绸之路大学联盟”，现已吸引40个国家和地区的140余所大学加盟。

北青报：您觉得现在的年轻人身上是否还有“西迁精神”？

王树国：西迁精神当然存在。举个简单的例子，2017年，西安交大近50%的毕业生，有65%的博士生自愿选择留在西部工作，将继续为西部的发展贡献力量。

北青报：您认为当下是否还存在西部难以留住人才的问题？

王树国：和东部相比，西部的人才引进还有很大差距。真正消除这种不平衡，最终还是要靠西部自身的发展壮大，也希望在西部发展壮大之前，一批有志于为国家富强、民族复兴做贡献的年轻人能投身西部。

北青报：西部要更好地留住人才，还有什么值得改进之处？

王树国：无论是物质条件还是政策方面，希望国家在资源配置上关注东西部之间的差距，并向西部倾斜。

文并摄/本报记者 蒲晓旭

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责任编辑：张冬