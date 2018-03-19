中央美术学院艺考增加“现场作诗”环节

原标题：中央美术学院艺考增“现场作诗”环节

北京青年报讯（记者 刘婧）中央美术学院2018年艺考已进入阅卷阶段，北京青年报记者了解到，今年该校在前三年的改革的基础上进行了进一步招考改革，其中，中国画学院首增“现场作诗”环节。

今年中国画学院考试书法创作一改往年以书写古诗为内容，而以自作诗为命题。中国画学院院长陈平告诉北青报记者，自作诗可检验应试考生对古体诗格律、韵脚、立意的基本认识与国学修养。书写方式可从隶、楷中任选一体，从中可检验应试考生对传统书法的学习及书写能力。诗、书是中国画的基本要素且不可分割，中国画学院本科招生欲吸纳有国学修养，在诗、书、画方面都全面发展的学生。此次改革一改考生对古人诗词的临摹，而是依靠平时积累，创作出自己想抒发的感情，画心中所想、写心中所想。

中央美术学院副院长苏新平介绍，今年的试题不再局限于对知识和专业技能的考查，明显增大了对学生社会责任意识、文化敏感度和思辨能力的考查。

责任编辑：张冬