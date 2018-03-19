审计署审计长:更有效发挥在腐败当中的利剑作用

#2018看两会#[胡泽君谈审计监督：更有效地发挥发腐败利剑作用]审计署审计长胡泽君在谈到审计监督工作时表示，①坚持党的集中统一领导，依法独立行使审计监督权，优化审计监督职责，构建统一高效的审计监督体系。②积极推进大数据审计，努力提高审计监督的质量和效益。③加强对审计监督对象内部审计工作的指导和监督，促进党政机关、企事业单位更有效地抵御风险，实现高质量发展。更有效地发挥在反腐败当中的利剑作用。#微视两会#
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