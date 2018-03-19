国家邮政局长马军胜：已有近6亿农民享受网购服务

#2018看两会#[马军胜：已有近6亿农民享受网购服务]国家邮政局局长马军胜介绍，目前，行政村通邮率已达96%，农村快递覆盖率达到87%，已有近6亿农民享受网购服务。下一步将：①继续推进农村网点向乡村覆盖；②提高快递覆盖率；③对有一定品牌、一定销售力的农特产品，将推出快递+金牌项目。让快递和邮政能更好的服务农村精准扶贫工作。#微视两会#

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责任编辑：张玉