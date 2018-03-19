人大代表建议：规范保姆行业 让问题保姆进黑名单

原标题：全国人大代表沈铁梅建议：规范保姆行业 让“问题保姆”进入黑名单

全国人大代表、重庆市川剧院院长沈铁梅 特派记者 李文科 摄

华龙网3月19日11时25分讯（首席记者 佘振芳 徐焱）近年来，保姆及家政行业乱象频频发生，但随着我国社会经济的发展，对家政行业的需求量也在不断增长，如何实现行业规范发展？全国人大代表、重庆市川剧院院长沈铁梅在两会上建议，明确限定保姆职责范围，深化保姆管理，同时建立信用制度，让“问题保姆”进入黑名单，杜绝“问题保姆”再次出现在家政市场。

问题：家政从业人员良莠不齐 权益缺乏保障

沈铁梅在建议中指出，近年来，保姆及家政行业乱象频频发生，保姆纵火、保姆虐待婴幼儿、保姆毒杀老人等恶性事件令社会震惊和哗然，也刺激着老百姓的“安全”底线。越来越多的人对保姆及家政行业嗤之以鼻，但随着我国社会经济的发展，对家政行业的需求量也在不断增长，杜绝和隔离家政服务人员并不现实。

数据表明，2012——2015年，我国家政行业规模扩大了1.2倍，从业人员增加了47%。但沈铁梅认为，从整体上看，行业发展仍不成熟，呈现出小而散、管理粗放、流动性强的特征。

“家政行业从业门槛较低、从业人员良莠不齐，且很多企业仅起中介作用，对从业人员的审查筛选、持续监管和教育培训都很不到位。”沈铁梅指出，家政企业以培训保姆、月嫂营利，收取高额的培训费用，培训过程中做不到“严入严出”，从业人员轻易获得从业资格，进入市场。行业监管缺乏严格规范、社会尚未形成成熟的信用体系，给了“问题保姆”以可乘之机，一定程度上成为了悲剧事件的“助推器”，对社会发展造成了恶劣的影响。

与此同时，保姆及家政行业的权益维护也缺乏法律保障，保姆也经常遭遇“超时劳动、缺乏安全保障及社会保障、企业拖欠工资”等问题，社会急需一个完整的制度体系来保障保姆的权益并规范他们的职责范围，只有法律和制度机制完整，才能杜绝“问题保姆”的出现，也能更好的保障家政从业人员的权益。

建议：建立信用制度 扶持基层保姆培训

为此，沈铁梅建议，国家要出台相应政策规范家政人员管理，由人社及相关部门牵头，明确限定保姆职责范围，深化保姆管理。建立信用制度，让“问题保姆”进入黑名单，用信用制度来制约保姆行为，杜绝“问题保姆”再次出现在家政市场。

与此同时，建议国家与政府成立专项资金，扶持基层保姆培训，在各大中、小城市人社单位设立定点培训机构，培训广大从业人员，增加就业率。制定统一考核标准，严格考核，培训人员只有通过考核才能获得从业资格，从而从源头上控制“问题保姆”产生。

沈铁梅表示，还要统一行业标准，严格规范家政行业相关资质，严格打击“黑中介”“黑家政”公司，保障从业者利益，对优秀公司给予一定优惠政策，从而控制行业乱象。明确家政行业监管部门，明确责任划分，各部门依据法定职责实施监督管理。

点击进入专题

责任编辑：张玉