关于房价空气质量和体育改革 部长们都回应了

原标题：关于房价、空气质量、体育改革，部长们都回应了！

今天上午，十三届全国人大一次会议第七次全体会结束后，第五场“部长通道”开启。列席会议的7位国务院部委负责人接受记者采访。部长们都回应了哪些热点问题，我们帮你整理好了！

住建部部长 王蒙徽

房价过快上涨势头得到有效抑制

一年来，房地产市场总体保持平稳运行，房价过快上涨势头得到有效抑制，房地产市场预期有所变化。

保持房地产市场平稳健康发展，主要有以下几个方面：

1。 坚持调控目标不动摇，力度不放松，保持政策的连续性、稳定性；

2。 加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的制度，包括发展住房租赁市场、共有产权住房等；

3。 建立完善差异化的调控政策体系；

4。 建立完善房地产的统计和市场监测预警机制；

5。 大力加强对房地产市场的监管，特别是严厉打击企业和中介违法违规行为。

国家体育总局局长 苟仲文

国家队选拔取消领导干预，杜绝暗箱操作

竞技体育面临瓶颈，呼唤我们出台措施。体育改革当前和今后的两个关键字就是：开放。国家队员的选拔要用公平、公正、公开、透明的方式进行，取消领导干预，杜绝暗箱操作。我们还有一些工作不到位，希望大家理解，给我们时间。

生态环境部部长 李干杰

打赢蓝天保卫战突出4个重点

蓝天保卫战究竟怎么打？方案还在制定，已有基本思路。将突出四个重点：1。突出重点改善因子，就是PM2.5；2。突出重点区域；3。突出重点行业和领域；4。突出重点时段。

国家邮政局局长 马军胜

去年中国快递总量上比美日欧盟加起来还多

中国快递进入迅猛发展快车道，去年一年达到400亿件，从总量上比美国、日本、欧盟加起来还多，占世界超40%的市场份额。

到现在为止，农村快递覆盖率达到87%，近6亿农民享受网购服务。

坚决打击快递个人信息泄露

现在每天实名收寄量超过每天全部寄件量83%的水平。按照我们原来的目标，今年内要把它全部覆盖。在实名收寄信息系统推广应用工作中，将采取三项具体措施，保护寄递用户信息安全：信息系统安全登记评定；不断改善信息技术；政府加强监管，如果发现个人信息泄露，将会同公安部门坚决打击。

中国残疾人联合会执行理事会理事长 鲁勇

不让残疾人在全面小康上掉队

过去五年关于加快残疾人小康的顶层设计文件，密度、力度之大，历史少有。这次两会上，政府工作报告中有7处直接部署，是历史上第一次。按照党中央国务院要求，我们在6个方面落实。1。完善落实顶层设计；2。强化依法保障；3。强化精准帮扶；4。强化脱贫攻坚；5。激发内生动力；6。进一步营造良好氛围，带动更多人关心关爱残疾人事业。

审计署审计长 胡泽君

审计全覆盖涉及行政机关，也涉及党的机关

未来几年，审计工作将实现全覆盖。1。审计全覆盖涉及行政机关，也涉及党的机关；2。积极推进大数据审计，通过信息化、数字化，努力提高审计监督的质量和效益；3。加强对审计监督对象的内部审计工作的指导和监督。

对贫困地区实现审计全覆盖，促进追责问责

围绕打好三大攻坚战，审计机关做好以下几点：1。促进防范化解重大风险，密切关注地方政府债务、房地产领域、国产国资等领域的隐患；2。促进精准脱贫，对贫困地区实现审计全覆盖。严肃揭示挪用、滥用扶贫资金、弄虚作假等问题，促进追责问责；3。促进污染防治，创新审计方式方法，善作善成，促进领导干部树立“绿水青山就是金山银山”的理念。

科技部部长 王志刚

让有创新能力的人得到更多尊重

下一步，科技体制改革将有哪些措施？

1。看当今世界科技发展大势，科技创新有大的定位。

2。 科技创新本质上是人才驱动，比如在科技政策方面，让有创新能力的人得到社会更多的尊重，包括物质和精神层面。当然，在国际合作方面以及在科技产业化和支持更多人参与科研活动等方面，都是下一步改革的指向。

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责任编辑：张玉