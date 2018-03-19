代表：有地区以“排放优势”承接重污染化工企业

原标题：欧其代表：防止染料行业污染“大转移”

本报记者 李 禾

印染及染料生产污染严重，我国多地曾大规模关停印染企业。全国人大代表、浙江龙盛集团股份有限公司技术中心副主任欧其说，随着环保执法力度加强，一些未经技术提升的染料行业出现“产业大转移”，自东向西、自南向北、自城市向乡镇与农村，不断延伸。

“一些地区以有‘区域环保排放优势’为吸引力，大肆承接从较发达地区淘汰出来的重污染化工企业。产业转移带来的环境污染事件正在不断爆发。”欧其举例说，被高度重视的腾格里沙漠污染案，在被曝光前，腾格里沙漠南缘集中了“染料中间体”的几乎所有产能。

除“产业大转移”问题，欧其说，一些企业为牟取巨额利润，绞尽脑汁逃避环保执法，以“游击化工厂”方式存在，一有检查就停产限产，风声一过就开足马力生产，严重干扰市场，形成劣币驱逐良币的局面。

为解决污染“大转移”和“游击化工厂”问题，欧其建议地方政府应把“招商引资”逐步转变为“招商选资”，建立产业承接环境评价体系，算好生态账。确保引入产业不但符合生态要求，还能服务地方经济。

“加强染料行业环境监察，关键在于加强环保精准执法，坚决打击扰乱行业秩序、污染环境的‘低小散’企业，以创新驱动及绿色消费引导推动行业转型升级。”欧其表示，需要提高企业环境信息披露的透明度，建立失信企业名单。定期公布污染超标、非法偷排等失信企业名单，移送证监会、人民银行、工商局等多部门实施联合惩戒，提高违法成本。

欧其还建议，鼓励企业加强环保新技术研发及投入，树立行业环保标杆企业，强化绿色工艺在行业中推广等；建立绿色消费法律和政策导向，让公众根据环境信息披露自觉选择高效、环保产品；引导企业把提供更多优质绿色产品作为主攻方向等。

（科技日报北京3月18日电）

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责任编辑：张义凌