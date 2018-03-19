漫游费取消了 最受惠的还是“有钱人”？

原标题：漫游费取消了，最受惠的竟然是“有钱人”？

上个月底，市民李小姐收到了中国移动的提示短信，告知她全国流量已经快用光了，运营商赠送的本地流量却还剩了许多。

原来，李小姐虽然常年在北京工作，但是手机号码却还一直用的山东老家的，李小姐很郁闷：“每个月都是本地流量用不完，全国流量不够用。”

现在这个问题有解了。

今年政府工作报告中，不仅提到了取消流量“漫游费”，还提到了移动网络流量资费年内至少降低30%。

中新网 程春雨 摄 来源：中新网

24年的“漫游费”就此作古

上网流量为什么会被分成本地流量和全国通用流量两种？

对此，有两种不同的观点。

一种观点认为，上网异地漫游费的成本几乎不存在，所谓的本地与全国流量之分只是运营商用来吸引用户的“套路”。

通信行业专家、中关村信息消费联盟理事长、飞象网总裁项立刚接受中新社国是直通车记者采访时表示，流量费的核 心定价原则是全国统一定价，各个地区的运营商为了吸引更多的用户，在套餐中进行一定的优惠调整，才出现了所谓的“本地流量”与“全国流量”的叫法。

而北京邮电大学教授曾剑秋则持有不同的观点，他认为网络的建设本身就是有成本的，异地信号在传输过程中需要各个地区的基站相互传递，而各个基站的维护等活动都是网络建设的成本。所以流量漫游费的产生是有一定原因的。

实际上，无论为何上网流量会产生本地与全国通用之分，这种已经实行了24年的流量漫游费都将就此作古，退出历史舞台。

工信部已经给出了具体的时间表，工信部副部长陈肇雄在接受新华社记者专访时表示，要力争在7月1日前实施免流量漫游费。

值得注意的是，陈部长为何用了“力争”一词，取消流量漫游费有何难点？

“在技术上不存在难点，”曾剑秋说：“中国目前的网络建设，尤其是网络覆盖已经达到国际上先进的程度，此时取消流量漫游费已经具备较好的技术基础，并不难实现。”

同时他也指出，虽然在技术上不难，但是需要做的准备工作并不少，“一部分软件需要修改，运营商的套餐也需要时间去调整，这里面还是有一定工作量的。”

“4个月时间还是比较紧张的，因为要调测一个庞大的系统，要涉及上亿的用户体量。”中国联通研究院院长张云勇在接受媒体采访时也表示，运营商目前的主要工作就是改造计费系统，有些分省建立计费系统的运营商，这几个月还有很大改造量的。

陈超 摄 来源：中新网

最受惠的竟然是有钱人？

早在2015年，中国就提出“提速降费”，且每年都有新进展，去年取消了语音长途漫游费，今年又提出要取消流量“漫游费”，并要求将移动网络流量资费年内至少降低30%。

但是值得注意的是，取消流量漫游费后，用户能不能享受到真正的优惠还要看未来运营商套餐资费的具体情况。

“实际上对于消费者来说，取消流量漫游费未必是最优惠的，比如以目前情况来看，用户的套餐含有3个G的全国流量，运营商还能再赠送用户2个G 的本地流量。但是如果取消了漫游费，运营商就有可能不再赠送用户这2个G的本地流量了。”项立刚说。

“有一种说法是，如果把漫游资降低了，得到最多好处的就是‘有钱人’，因为大部分手机用户都是本地用户，很少漫游。”曾剑秋表示，“比如河北的资费比北京便宜，北京的收入比河北高，北京的用户也使用河北的套餐。从消费者的角度来看，降费之后，北京的用户会很高兴，而对于原本资费就比较低的地区用户来说，优惠力度并没有太大改变。”

而各地资费定价之所以不同，也是有原因的。

实际上，不同地区采用不同的资费定价是符合中国国情的。曾剑秋表示，“中国电信业资费政策实际上是在用发达地区补贴欠发达地区。举个例子，要在偏远的山村建设基站，但又不能让通讯费成为当地百姓的负担，那么基站的建设成本就需要由能赚得了钱的发达地区进行补贴。正因为如此，中国才有了比较完善的网络，即便是在偏远山村，通讯联系也比较方便。”

据工信部发布2017年度三家基础电信企业通信能力统计报告显示，2017年，全国净增移动通信基站59.3万个，总数达619万个，其中仅4G基站总数就达到328万个。

王国海 摄 来源：中新网

反观电信业完全采用市场化模式运营的美国，根据《人民邮电报》披露的信息显示，全美基站仅有20多万，即使考虑到中国人口是美国的4倍多，中国的人均基站数量也远远超过美国。

“美国的通信公司由于完全采用市场化运营，所以通信公司主要在城市以及人口密集的地方建设基站，这就导致美国的郊区以及偏远地区的信号就会比较差。”曾剑秋说。

而资费降费从企业的角度来看，成本是不得不考虑的问题。

根据近年来中国三大运营商的财报显示，流量收入已经超越语音、短信等传统业务，成为运营商的主要收入来源，而取消流量“漫游费”则或多或少会对运营商业绩造成一定影响。

对此，曾剑秋说：“虽然提速降费是好事，但还要让企业真正能够存活下来，不可能毫无尺度地进行降费，还是要考虑企业的生存与发展。”

南京邮电大学校长杨震在接受媒体采访时也表示：“提速降费的同时，也要保证企业健康的成长，不能把企业的利润全都搞没有了，这样企业就不能更新换代。设备更新需要成本，百姓为了享受更好的服务，也要付出一定的费用。大家要共同获益，形成一个良性的循环。”

责任编辑：张建利