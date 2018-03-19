新浪新闻客户端

新闻中心

| 2018全国两会特别报道

十三届全国人大一次会议闭幕会将于20日上午举行

十三届全国人大一次会议闭幕会将于20日上午举行
2018年03月19日 16:01 中国人大网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信 0

　　原标题：[公告]十三届全国人大一次会议闭幕会采访通知

　　3月20日（星期二）上午9时，第十三届全国人民代表大会第一次会议将在人民大会堂举行闭幕会。

　　记者可凭会议制发的记者证和媒体保障证提前1小时30分钟起从人民大会堂东门南侧第一个门经安检入场，凭二楼记者证、三楼记者证在大礼堂二楼前三区第11排之后（含第11排）和前五、七区“记者席”就座。在各楼层采访的记者，请在会议开始前5分钟停止现场报道活动。会议开始后，请保持安静。

　　会议开始前及结束后，记者可在人民大会堂东门外台阶下（广场西侧路除外）及大礼堂外进行采访活动。会前的采访活动请在大会开始前15分钟停止。会议开始前，还可在人民大会堂中央大厅“代表通道”采访代表。

　　记者车辆请从天安门广场东侧路入口进指定停车场依次停放。

　　十三届全国人大一次会议新闻中心

　　2018年3月19日

　　点击进入专题

责任编辑：张建利

人大闭幕
我要反馈
2018年全国两会专题
新浪新闻公众号
新浪新闻公众号

更多猛料！欢迎扫描左方二维码关注新浪新闻官方微信（xinlang-xinwen）

图片故事

    新媒体实验室

    新浪新闻意见反馈留言板 400-690-0000 欢迎批评指正

    违法和不良信息举报电话：010-62675637
    举报邮箱：jubao@vip.sina.com

    Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

    All Rights Reserved 新浪公司 版权所有

    新浪扶翼

    行业专区