十三届全国人大一次会议闭幕会将于20日上午举行

原标题：[公告]十三届全国人大一次会议闭幕会采访通知
3月20日（星期二）上午9时，第十三届全国人民代表大会第一次会议将在人民大会堂举行闭幕会。
记者可凭会议制发的记者证和媒体保障证提前1小时30分钟起从人民大会堂东门南侧第一个门经安检入场，凭二楼记者证、三楼记者证在大礼堂二楼前三区第11排之后（含第11排）和前五、七区“记者席”就座。在各楼层采访的记者，请在会议开始前5分钟停止现场报道活动。会议开始后，请保持安静。
会议开始前及结束后，记者可在人民大会堂东门外台阶下（广场西侧路除外）及大礼堂外进行采访活动。会前的采访活动请在大会开始前15分钟停止。会议开始前，还可在人民大会堂中央大厅“代表通道”采访代表。
记者车辆请从天安门广场东侧路入口进指定停车场依次停放。
十三届全国人大一次会议新闻中心
2018年3月19日
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