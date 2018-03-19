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| 2018全国两会特别报道

李书福等9人将亮相第五场“代表通道”采访

李书福等9人将亮相第五场“代表通道”采访
2018年03月19日 16:30 中国人大网
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　　原标题：[公告]关于十三届全国人大一次会议第五场 “代表通道”集中采访活动的通知

　　3月20日8：05—8：45（大会闭幕会前）在人民大会堂中央大厅北侧举办第五场“代表通道”集中采访活动，邀请9名全国人大代表接受采访（名单附后），欢迎采访大会的中外记者参加。

　　十三届全国人大一次会议新闻中心

　　2018年3月19日

　　第五场“代表通道”代表名单

　　李书福（全国工商联副主席、浙江省工商联副主席、浙商总会副会长，浙江吉利控股集团董事长、沃尔沃轿车公司董事长。浙江代表团）

　　肖    伟（江苏康缘集团有限公司董事长、党委书记，江苏康缘药业股份有限公司董事长。江苏代表团）

　　杨    伟（十九届中央候补委员，中国航空研究院副院长，航空工业科技委副主任，歼20飞机总设计师，中国科学院院士。四川代表团）

　　张全收（河南省上蔡县朱里镇拐子杨村党支部书记、村委会主任，广东省深圳市全顺劳务派遣有限公司总经理。河南代表团）

　　如克亚木•麦提赛地（新疆维吾尔自治区于田县兰干乡民政社会保障事务所干部。新疆代表团）

　　马恒燕（宁夏回族自治区银川市二十一小学校长、党总支副书记。宁夏代表团）

　　王晓红（民进通辽总支副主委，科尔沁艺术职业学院传媒系主任，国家一级演奏演员。内蒙古代表团）

　　富康年（读者出版传媒股份有限公司读者杂志社社长、总编辑。甘肃代表团）

　　周异决（广西壮族自治区百色市委副书记、市长。广西代表团）

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责任编辑：张建利

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