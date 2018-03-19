原标题：军情 | 大秀肌肉！美刊关注中国海军陆战队最大规模训练

美国《新闻周刊》网站近日发表题为《在中国军队进行训练以在海外挑战美国之际，中国开展海军陆战队最大规模训练》的报道称，中国官方媒体15日报道称，中国海军陆战队已经进行最大规模的同类军事训练，在国内跨区调动了万余名官兵。这是一次空前的武力展示。

▲美国《新闻周刊》网站报道截图

在据称于12日拉开帷幕的此次训练中，逾万名海军陆战队官兵机动超过1240英里（约2000公里），分别抵达位于云南省和山东省的训练基地。官兵们运用空中、水路、铁路和摩托化相结合的联合投送方式，在抵达基地后立即投入作战训练。

中国海军称，逾1000名海军陆战队队员15日在与台湾相望的福建省开展训练。

一名中国军事专家撰文称：“在海外执行任务对陆战队员战斗力全面提升有很大促进作用，可以提高陆战队员对各种突发情况的应对能力、快速反应能力以及全方位作战能力。”

▲资料图片：中国海军陆战队上万名官兵远程立体机动2000多公里，展开跨区实战化训练。

香港《南华早报》今年1月曾报道称，一些中国官兵将受命保卫该国在吉布提的海军基地。中国在吉布提的军事存在激怒了同样在这个东非国家拥有一座军事基地的美国。

在美国总统特朗普把一些非洲国家称为“粪坑国家”之后，美国前国务卿蒂勒森——其非洲之行因自己突然遭解职而缩短——曾尝试改善特朗普的形象。蒂勒森还曾尝试制衡中国在非洲大陆日益增长的影响力。但是，针对美国这位前最高外交官以及希望提高五角大楼预算的美国军官的说法，数名非洲当地领导人为北京进行了辩护。

▲美国前国务卿蒂勒森出访非洲，以修复特朗普辱非言论对双方关系造成的损伤。（盖帝图像）

据彭博新闻社报道，吉布提财长伊利亚斯·达瓦莱14日说：“吉布提的发展需要所有朋友和战略伙伴。同时，没人可以命令我们与谁打交道。”

在16日一场例行记者会上，中国外交部发言人陆慷指责美方个别人“渲染所谓‘在吉布提战略利益受威胁’”。在蒂勒森最终流产的非洲之行之前，中国外交部长王毅1月份展开了对非洲为期5天的访问，这是中国外长连续第28年选择非洲作为当年海外首访地。

▲资料图片：海军第二十三批护航编队吉布提港画下“中国名片”。

报道称，通过建立新贸易路线并振兴原有贸易通道（作为“一带一路”倡议的一部分），中国领导人已将中国经济崛起的全球意义拓展。在该倡议下，中国在全球投资建筑、基础设施和资源开采行业。伴随这一重大举措，全世界最大规模的常备军进行了影响深远的改革，包括增加其精锐部队海军陆战队兵力，并让军队准备承担更多国际职责，以捍卫中国的海外利益。

责任编辑：张建利