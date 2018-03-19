北京故宫有宫无宝？单霁翔否认：李敖都说受骗了

[单霁翔：北京故宫真的“有宫无宝”？李敖都说“我受骗了！”]故宫国宝南迁从1933年2月开始，十数年间辗转上万公里，播迁10余省，百万余件文物无一损毁，缔造了文化遗产保护史的奇迹。3月18日，故宫博物院院长单霁翔做客“北京青年报·青睐有约”讲座。在回答听众“是不是故宫的精品文物都被运到台湾去了”这个问题时，他说：当年南迁的文物里只有22%运到台湾了，社会上一直流传的“北京故宫只留下了房子，好东西都在台北故宫”，这并不是事实，“连今天去世的李敖都说‘我受骗了’”……到底如何？戳视频听单院长的“独家爆料”！↓↓（北青报记者王子轩）
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