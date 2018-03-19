西藏自治区政府主席：将控制珠峰等景区游客人数

原标题：最权威的西藏旅游攻略来了！——西藏自治区政府主席齐扎拉专访

来源：中国之声

据中国之声《新闻纵横》报道。大美西藏，令人神往。步入新时代的西藏，正在以旅游业为先导，围绕“地球第三极”这一旅游特色，带动全区可持续发展。全国人大代表、西藏自治区政府主席齐扎拉昨天（19日）做客中央台，倾情讲述西藏发展中的探索和实践。打造全时、全域旅游，如何与保护生态红线实现平衡？作为全国唯一的省级集中连片贫困地区，如何激发脱贫致富的内生动力呢？

1、西藏只能夏天去？错！

刚刚来到中央台直播间的西藏自治区政府主席齐扎拉，首先先纠正了外界对西藏旅游的一个误区。他说“大家认为冬天的西藏一定是冰天雪地，狂风凌厉，大家觉得冬天不能到西藏去的。实际上，冬季的西藏，雄浑的雪山更加壮美，温暖的阳光格外明媚。拉萨作为阳光之城，整个雪域高原冬季的旅游，它有特殊的魅力。”

为了改变这一误区，把西藏旅游业“半年经济”变成“全年经济”，今年2月1日到4月30日，西藏自治区开展了“冬游西藏•共享地球第三极”活动，西藏所有A级旅游景区在活动期间免费开放，不仅旅游景区，星级酒店、旅游车辆、航空铁路、游客组团等各个方面都有优惠。活动开展以来，冬游西藏实现历史性突破。仅2月全区就接待游客47万人次，同比增长43.3%。对此，齐扎拉表示：“西藏我们确定旅游业要作为龙头产业和支柱产业，因为旅游业它是可以一业带八业的。我们认为目前还处于起步和培育阶段，因为我们去年的游客人次仅到了2500万。西藏120万平方公里，它实际上是它的可容度应该说是远远不只是这样。”

2、将对珠峰等景区控制游客人数

齐扎拉主席2010年进藏之前，长期在云南工作，也分管旅游多年，对比云南和西藏的旅游发展路径，在他看来，西藏旅游无论从经济体量、产品设计还是人才积累等方面，都和云南有一定的差距。而西藏旅游业要走的发展路径，也和四川、云南这些旅游大省也不一样。“西藏不易走，就说是人满为患的，高人次、低效益的这样一条路子。要走的是高端，就是高质量的发展，有的景点、景区是严格控制人，包括上布达拉宫，在夏天我们是严格控制不超过5000人的，下一步我们对珠峰，对那些许多的景区都是要控制的，就是严格控制。”

3、发展旅游必须坚守生态底线；要把航空做大。

旅游业是西藏经济发展的主战场，对外开放的主渠道，民生改善的主力军，生态保护的主桥梁。但西藏的旅游资源具有唯一性，所以发展的前提必须坚守生态环境的底线和红线。齐扎拉主席说：“红线和底线是前提，当西藏的每一个景点景区生态环境或者是你做旅游当中粗放地让环境出问题，也就是西藏旅游收官之时，就别干了。我是那么想的，就你把自己的饭碗给砸了。”

以旅游业为先导，西藏的基础设施建设也在不断提速。未来游客去西藏，不会再是去探险，而是去享受西藏的壮美。对此齐扎拉主席自信满满的说：“现在神鹰的航线，西藏已经有74条，就是74条航线与主要城市基本是连接的。今年我们一些新的航线竣工，而且新的机场我们会建设一批，这一系列的机场布点预计120万平方公里，我们就是把机场布点，航空做大。同时公路我们也在加快，现在西藏的县一级74个县区，今年可以全部实现油路化，包括一个最后通公路的墨脱，油路已经畅通了。”

然而西藏目前依然是全国唯一的省级集中连片贫困地区，因地、因病致贫是贫困的主要原因。齐扎拉主席表示，西藏必须要用绣花的功夫，紧紧聚焦精准、聚焦合力、聚焦长远、聚焦内生动力。科学评估贫困的原因，讲究帮扶的方式方法：“我明确的讲，平均海拔5000米的绝大部分地方必须要搬迁，但是你要搬迁，你还不能强迫群众来搬迁，我们还是要有一个好的方法，我先做试点。试点做完让老百姓来看，看了以后你拥护了，你赞成了，让老百姓高高兴兴的来。”

4、推荐自驾游进藏游客走318线

最后，齐扎拉还在《做客中央台》的节目中，推荐自驾游进藏的游客，可以选择走318线，保证安全的同时，沿途的旅游风光，更能让游客领略西藏的美。想去西藏旅游的朋友，这段齐扎拉主席说的话可是尤为关键哟：“它是从低海拔逐步往上走，地质地貌的多样性。这条线路就是走原始森林，它可以穿越到整个喜马拉雅山麓的，同时是金沙江、澜沧江、怒江你一天可以过三江。这在其他线路走不了的。同时它又可以像瑞士的阿尔卑斯山脉一样的，你像走到波密的时候，在原始森林当中都是白雪皑皑的，原生态的河流，这样在欧洲许多地方都找不到的。”

节目中，西藏自治区政府主席齐扎拉还就藏文化的传承和传播，边境小康村的建设等话题，做了全面和详细的介绍。

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责任编辑：张冬