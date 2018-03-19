代表谈“投资不过山海关”：法治是重要营商环境

原标题：法治环境本身就是重要的营商环境

“投资不过山海关”，这句话似乎是笼罩在东北三省头顶的“魔咒”。针对如何营造一个好的营商环境，全国人大代表、黑龙江省委常委、政法委书记甘荣坤表示，近年来黑龙江的营商环境已有了改观，营商环境建设有所进步，不能因为个别案件，暴露出的个别问题，就看不到或否定黑龙江省在营商环境建设方面作出的努力和整体上取得的进步。他透露，春节后上班第一天，黑龙江省委就部署开展全省整顿作风优化营商环境工作，并成立政法专项组。

黑龙江制定6项规定推进监察委改革

新京报：监察法草案提出，“监察机关办理职务犯罪违法和职务犯罪案件，应当与审判机关、检察机关、执法部门互相配合，互相制约”。黑龙江此前已经成立了省监察委，请问，如何平衡监察委与检察机关、审判机关、公安机关之间的关系？

甘荣坤：在监察体制改革试点过程中，党委政法委要发挥好统筹协调作用，把政法机关组织起来，加强与监察委的协调沟通，跟监察委有效对接，解决好监察机关与政法机关查办职务犯罪的法法衔接和工作配合问题。首先要着力解决好制度层面的问题，制定制度性规范，建章立制。黑龙江省政法机关已经制定了6项具体制度办法，即《省委政法委支持配合监察体制改革试点工作办法》《省委政法委支持配合监察体制改革试点联席会议制度》《人民法院支持监察体制改革试点办理职务犯罪案件工作办法》《检察机关与监察机关办理职务犯罪案件衔接办法》《公安机关支持配合监察体制改革试点工作办法》《司法行政机关支持配合监察体制改革试点工作办法》，确保监察委与司法机关工作紧密衔接和体制改革试点规范有序推进。

新京报：监察机关与检察机关究竟该如何衔接配合？

甘荣坤：监察法草案明确提出，各级监察委是行使国家监察职能的专责机关。那么监察委跟政法机关是什么关系？我认为，二者之间首先是法法衔接的关系，也就是监察法与刑诉法等法律如何衔接。监察机关与政法机关衔接配合，主要包括证据标准、审查起诉、司法审判、涉案财物处置、公安机关支持保障等几个方面。

具体到检察机关，监察委承办职务犯罪案件移送到检察机关之后，检察机关要依法进行审查，经过审查，如果认为需要补充核实，应当退回监察委补充调查，必要时也可以自行补充侦查。在这个过程中，围绕线索处置、证据标准、案件移送审查起诉，特别是在退回补充调查或自行补充侦查、作出起诉或不起诉决定等重点环节，要制定符合法律政策、严密规范、有序衔接的制度体系。

新京报：监察机关与法院、公安机关之间呢？

甘荣坤：法院主要是做好职务犯罪案件审判工作，要坚持以事实为根据、以法律为准绳的原则，对检察机关移送的职务犯罪案件依法公正审理，要注意做好涉案财物处置，以及被告人自首、坦白、立功情节审判认定等工作，确保职务犯罪案件审判经得起法律检验、历史检验和人民的检验。

公安机关主要是做好支持保障工作，重点是加强互涉案件管辖、留置场所建设等方面协调配合，配合监察机关做好查封、扣押、搜查、现场勘验、检查等工作。

成立政法专项组优化营商环境

新京报：“投资不过山海关”，这句话似乎是笼罩在东北三省头顶的“魔咒”，你是怎么看待这个评价的？

甘荣坤：其实经过努力，近年来黑龙江的营商环境已经有了改观，营商环境建设有所进步，不能因为个别案件，暴露出的个别问题，就看不到或否定我们在营商环境建设方面作出的努力和整体上取得的进步。当然，我们也必须清醒认识到自身存在的差距和不足。

新京报：差距和不足体现在哪里？

甘荣坤：从我们省看，一些干部确实存在法治意识不强问题，少数干部还存在滥用职权、以言代法、不作为乱作为等问题，比如极个别地方随意给投资者许愿，不严格执行行政复议、仲裁、判决结果；个别执法司法人员吃拿卡要等。同时，人民群众特别是市场主体依法维权的意识和能力也需要加强。

新京报：如何解决这些问题？

甘荣坤：法治是营商环境的前提和基础。习近平总书记对我省的重要讲话指出，“法治化环境最能聚人聚财，最有利于发展”。市场经济本质上是法治经济，市场要求秩序，竞争需要规则。没有法治环境的保障，那么权力失去制约，竞争失去规则。良好的法治环境能够给投资者明确的利益预期，从而增强投资者的信心，是引进资金、技术和人才的重要保证。法治环境的优劣，直接影响着营商环境，影响着一个地方的整体形象。从这个意义上说，法治环境本身就是重要的营商环境。实践也证明，经济发达或比较发达的地方，都具有良好的或较好的法治环境。

因此，春节后上班第一天，省委就部署开展全省整顿作风优化营商环境工作，并成立政法专项组，专项整治法治建设方面存在的突出问题。

新京报：政法专项组有哪些安排，准备采取哪些“狠招”？

甘荣坤：政法机关作为执法司法机关，在法治建设中发挥着特殊重要的作用。我们要坚持问题导向，补齐法治短板，一年解决几个问题，形成积累式推进态势。首先要聚焦严格执法、公正司法，提升执法司法公信力，深入推进司法体制综合配套改革和执法规范化建设，开展执法司法规范化大检查。

再有，聚焦领导干部这个“关键少数”，解决一些干部法治素养不高、运用法治思维和法治方式能力不强等问题。

同时，聚焦营造良好的法治环境，重点解决服务不优、质效不高以及执法不作为、乱作为等问题，集中力量做好规范市场秩序、产权保护、“执行难”问题攻坚、重大经济犯罪专项打击、金融风险防范化解、涉企矛盾纠纷排查化解和涉企积案集中清理等工作，坚持既抓法治，又抓德治，推进法治与德治融合，聚焦诚信建设，重点解决不讲诚信、违背契约精神等问题，建立健全覆盖全社会的诚信体系。

必须强调的是，法治建设任务艰巨，不可能一蹴而就，法治建设既要打攻坚战，又要打持久战，久久为功。

以“零容忍”态度清除害群之马

新京报：在黑龙江团的开放日上，你通报了清除政法队伍“害群之马”的数据，2016年至2017年，全省查处政法队伍中违法违纪案件717起（件）、779人。这779人主要有哪些问题？

甘荣坤：黑龙江省广大政法干警总体上是好的，受到查处的这些人员只是极少数，其中违纪问题占比较大，违法犯罪问题占比很少。违纪案件中，主要问题包括办事推诿、工作纪律松弛、公车私用、违规宴请等。违法案件中，个别干警违法插手经济纠纷，徇私枉法。

政法干警掌握执法司法权力，面对的诱惑多，在纪律作风上必须有更严的要求。我们必须正视自身问题，坚持刀刃向内，加大突出问题整治力度。省委政法委已经成立专项组，我担任组长，将打出一套组合拳，建立管政治、管思想、管纪律、管作风的一体化推进机制；将开展明察暗访和纪律作风大检查；开通纪律作风举报电话、信箱和邮箱，进一步畅通民意反映渠道。同时，以“零容忍”态度重拳出击，清除害群之马，对各种违纪违法行为一律严肃处理、追责问责，决不“护犊子”、“爱惜羽毛”，决不护短遮丑。

新京报：几天前，3月12日，传来大庆市公安局禁毒支队民警张通牺牲在工作岗位上的消息。张通曾立三等功2次、受嘉奖2次，并被授予“铁人式公安民警”荣誉称号。牺牲前，他连续工作超过26小时。你听说了这个消息吗？

甘荣坤：人民警察每天都在与犯罪分子作斗争，缉毒警察面临的危险更大，张通就是缉毒警察中的优秀代表。每当听到有干警牺牲的消息，我都很心痛。政法干警工作负荷重、心理压力大、安全风险高，是和平年代流血牺牲最多的职业群体。我们一定要把严管与厚爱结合起来，认真落实从优待警的政策措施，坚持政治上激励、工作上鼓劲、待遇上保障、人文上关怀，通过完善落实职业保障制度，健全容错纠错机制，为基层单位减负降压。

新京报记者 王姝

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责任编辑：张冬