贵州国土厅原厅长违规买茅台酒 被撤党内职务降职

原标题：贵州通报7起违反中央八项规定精神典型问题

近日，贵州省通报7起违反中央八项规定精神典型问题。分别是：

1。贵州省国土资源厅原党组书记、厅长朱立军违规购买使用高档酒等问题。2013年5月，朱立军主持召开省国土资源厅党组会议，违规决定用矿产资源补偿费征收管理工作经费57万元购买570瓶茅台酒，并用于公务接待活动。2014年、2015年，朱立军接受具有行政管理关系的管理对象冯某邀请，两次到银海益沣公司职工餐厅就餐。此外，朱立军还存在其他违纪问题。2018年2月，朱立军受到撤销党内职务处分，降为副厅级非领导职务。

2。贵阳市观山湖区人民检察院党组书记、检察长杨宏兵违规购买使用高档酒等问题。2016年，杨宏兵任乌当区人民检察院党组书记、检察长期间，安排乌当区人民检察院东风镇检察室购买30瓶茅台酒用于乌当区人民检察院有关接待。2016年8月至11月，杨宏兵三次使用茅台酒共8瓶和公款1600元进行私人宴请。此外，杨宏兵还存在其他违纪问题。2018年2月，杨宏兵受到党内严重警告处分，相关费用予以退赔。

3。贵阳市乌当区爱卫办主任韩云贤私车公养问题。2016年至2017年，韩云贤在前往广州、海南、凯里、重庆等地办私事过程中，多次违规使用单位公务油卡为私车加油，共计20314元。2017年12月，韩云贤受到党内严重警告处分，相关费用予以退赔。

4。遵义市桐梓县小水乡卫生院院长付守忠违规公款吃喝等问题。2016年1至4月，付守忠分三次在桐梓县城某餐馆违规接待县卫生监督所、县疾控中心检查组人员，共计消费2066元；2016年2月，付守忠以个人名义邀请小水乡党政班子部分成员在桐梓县城某餐馆聚餐，共计消费1114元；2016年除夕夜，付守忠同意单位值班人员购买1120元的烟花爆竹燃放。以上费用均在单位财务报销。2018年1月，付守忠受到党内严重警告处分，相关费用予以退赔。

5。黔东南州剑河县审计局违规发放津补贴问题。2017年1月至9月，剑河县审计局违规普发审计外勤工作经费25875元。其中，党组书记、局长罗国辉领取2535元。2018年2月，罗国辉受到党内警告处分，违规发放资金予以清退。

6。黔西南州安龙县环境监察大队队长贺崇华违规收受礼金问题。2016年、2017年春节前，贺崇华2次收受黔西南州某房地产开发有限责任公司叶某给予的现金8000元。2017年12月，贺崇华受到党内警告处分，违纪所得予以收缴。

7。贵安新区贵安置业投资有限公司工程管理部原副部长钟毅新违规收受礼品礼金问题。2015年，钟毅新收受电子信息产业园路网工程及场平项目现场工作人员给予的现金5000元、香烟两条。2016年6月，钟毅新参加创新市政道路工程验收时，收受现场工作人员给予的现金2000元。2018年1月，钟毅新受到党内严重警告处分，被免去工程管理部副部长职务，违纪所得予以收缴。（贵州省纪委）

责任编辑：张义凌